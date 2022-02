En brutal diktators angrep på Europa

Verden står handlingslammet i møte med Europas mest hensynsløse leder siden Hitler og Stalin. Resultatet vil bli blodig.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

«Vladimir Putin er den mest hensynsløse statslederen i Europa siden Hitler og Stalin. Det er på tide at verden behandler ham deretter», skriver kommentator Stig Arild Pettersen.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det er krig i Europa. Russland har gått til et brutalt, uprovosert og ulovlig militært angrep på en selvstendig europeisk stat. Målet er å avsette Ukrainas demokratisk valgte regjering, avskaffe det ukrainske demokratiet og innsette en Moskva-tro Quisling-regjering.

Resultatet kan bli blodig. Tusener av uskyldige mennesker kan bli drept. Risikoen for en utslettende verdenskrig er større enn på mange tiår.

Én person står med det fulle og hele ansvaret: Vladimir Putin.

Putin har i praksis ledet Russland siden nyttårsaften 1999. På disse 22 årene har han aktivt og målrettet omdannet et gryende russisk demokrati til en autoritær stat, og samlet mest mulig makt i egne hender.

Han har tatt kontroll over mediene, undertrykket og stengt ned sivilsamfunnsorganisasjoner, stjålet til seg private selskaper og nedkjempet politisk opposisjon gjennom trusler, fengslinger og drap. Han omgir seg med en smal krets av ja-mennesker og nikkedukker.

Brannmannskaper forsøker å slukke brannen i en bygning i den ukrainske byen Tsjuhujiv, som ble bombet av Russland torsdag morgen.

Putin har forført russerne med nasjonalistisk retorikk, propaganda og løgn om indre og ytre trusler. Som påskudd for å invadere Ukraina hevder han at nabolandet styres av et naziregime som begår folkemord på russere og forsøker å skaffe seg atomvåpen.

Han viser total forakt for både menneskeliv og internasjonal rettsorden.

Likevel har verden behandlet ham som en legitim statsleder og representant for det russiske folk. Det må det nå bli en slutt på.

Vladimir Putin er en brutal diktator, den mest hensynsløse statslederen i Europa siden Hitler og Stalin. Det er på tide at verden behandler ham deretter.

Dessverre står verden handlingslammet i møte med den russiske diktatoren.

FNs sikkerhetsråd, opprettet i 1945 for å sikre internasjonal fred og sikkerhet, står helt uten mulighet til å gripe inn. Sikkerhetsrådet er den eneste aktøren i verden som kan gi tillatelse til bruk av militærmakt utenom i selvforsvar.

Som en av seierherrene etter andre verdenskrig er Russland er én av fem stater med vetorett, og kan blokkere alle vedtak. Situasjonen blir ekstra absurd av at nettopp Russland denne måneden har presidentskapet i Sikkerhetsrådet.

Les også Mennesker på flukt, lange bilkøer og bygninger i brann

Ukraina er ikke medlem av forsvarsalliansen Nato. Men som den angrepne part kan Ukraina i tråd med internasjonal lov be andre stater om militær støtte til å forsvare seg. USA, Norge og de andre Nato-landene ville derfor vært i sin fulle rett til å gå til krig mot Russland for å stoppe angrepet på Ukraina, dersom Ukraina ba dem om det.

Dét kommer ingen av Nato-landene til å gjøre. Hvis et Nato-land blir dratt inn i krigen, vil resten av alliansen også bli det. Da er USA og Russland i åpen krig med hverandre. En tredje verdenskrig.

Siden slutten på den kalde krigen har forholdet mellom statene i Europa vært relativt fredelig og stabilt. USA har hatt global dominans og vilje til å opptre som internasjonalt politi – tross egne feil og mangler, som den ulovlige krigen mot Irak i 2003.

Les også Ukrainske grensevakter: Russland prøver å ta seg inn i Kyiv-området

Nå står USA svakere enn noen gang siden Sovjetunionens kollaps. Viljen til å forsvare et annet land som ikke er medlem av Nato finnes ikke. Joe Biden vil ikke risikere en atomkrig.

Dermed står Vesten igjen med sanksjoner som eneste våpen overfor Russland. Putin ser ikke ut til å frykte dem. Siden invasjonen av Krim i 2014 har han jobbet aktivt med å sikre den russiske økonomien mot sanksjoner. De tiltakene som allerede er iverksatt har hatt en negativ påvirkning på Russland, men har langt fra smertet nok.

For tre uker siden dro Putin et ess ut av ermet som vil skåne ham ytterligere: En omfattende samarbeidsavtale med verdens største diktatur, Kina, blant annet om leveranser av russisk gass de neste 30 årene.

Nå kan Putin selge gass til et marked på 1,4 milliarder mennesker med ledere som ikke bryr seg om hvordan han behandler verken sine egne borgere eller andre land. Da hjelper det lite at Tyskland med sine 80 millioner innbyggere har stanset gassrørledningen Nord Stream 2.

Les også Sikkerhetsforsker: – Det kommer til å bli blodig

Kina, som også har vetorett i FNs sikkerhetsråd, har ikke fordømt Russlands angrep på Ukraina, men har uttalt at en løsning må komme gjennom forhandlinger. Dermed tillegger Kina angriperen Russland og angrepne Ukraina likt ansvar for krigen Russland har startet.

Alliansen mellom Vladimir Putins Russland og Xi Jinpings Kina vil være en stor trussel mot frihet og demokrati over hele verden i lang tid fremover.

Resultatet av Russlands aggresjon og verdens handlingslammelse kan bli en lang og blodig krig i Ukraina. President Volodymyr Zelenskyj har lovt å forsvare landet med alle midler. Putin vil nok ikke gi seg før Zelenskyj er avsatt og demokratiet i Ukraina er avskaffet.

Men krigen vil ikke være over selv om Putin lykkes med å innsette et Russland-vennlig Quisling-regime i Kyiv. Ukrainerne vil fortsette krigen, både med ordinære militære styrker og gjennom geriljakrig. Landet vil splittes og rives i fillebiter. Det er vanskelig å se hvordan en slik krig kan få en løsning som alle parter kan leve med.

Mange av oss har trodd at Putin forsto hvor stor kostnaden av en krig vil være, og at han derfor ville forsøke å unngå den. Nå er det tydelig at vi tok feil.

Troen på at Putin kunne være noe annet enn en stormannsgal og virkelighetsfjern diktator var naiv ønsketenkning. Nå har han innledet et nytt og brutalt kapittel i Europas og verdens historie.

Et kapittel det er umulig å si hvor vil ende, annet enn at det vil innebære enorm lidelse for veldig mange mennesker, særlig for mer enn 40 millioner ukrainere.

De fortjener nå vår sterkeste støtte og omtanke.