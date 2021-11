Det finnes en vei ut av bybanetragedien

Den involverer to menn og en heisekran.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Byrådsleder Roger Valhammer (til v.) fra Ap og Høyres gruppeleder Harald Victor Hove har vært i intens debatt om bybanetrasé i lang tid.

Greske tragedier ble ofte så tragiske at ingen klarte å se noen utvei. De endte gjerne med et fiffig dramaturgisk grep: Gudeskikkelser ble plutselig senket ned på scenen med en kran, for å løse en uløselig intrige og redde aktørene fra total katastrofe.

Deus ex machina – Gud fra maskinen – kalte Horats denne formen for kunstig innblanding. I Ars Poetica advarte han mot å ty til sånne kunstige fiksfakserier. Men i virkelighetens tragedie – eller farseteater – er det desperat behov for en alternativ utvei.

Bergen trenger en slags gudeskikkelse nå. Spørsmålet er hvem det skal være.

Ordfører Rune Bakervik (Ap) har satt frist for å løse situasjonen innen mandag klokken 11. Det hjelper lite, så lenge han ikke har noen reelle pressmidler.

Bybanesaken har utspilt seg på en måte som gjør det til et gedigent prestisjenederlag for alle parter å snu, og Bergen befinner seg i en fastlåst parlamentarisk krise.

Kommuneloven pålegger ordfører Rune Bakervik (Ap) å sikre at et nytt byråd kommer på plass.

I de fleste andre land og politiske systemer, ville en slik situasjon ført til nyvalg.

I Sverige skjer det ved at regjeringen oppløser Riksdagen, eller at en riksdag som ikke klarer å velge regjering oppløser seg selv.

Nyvalg kunne gitt Bergen et nytt og friskt politisk flertall, og dermed en vei ut av både byrådskrise og bybanesak.

Men denne muligheten eksisterer ikke i den norske parlamentarismen. Det finnes ingen omstendigheter som kan oppløse Stortinget – eller et bystyre som følger samme modell – i løpet av en valgperiode.

Det betyr at det sittende bystyret må løse floken selv.

Roger Valhammer gikk av som byrådsleder etter bybaneavstemningen 24. november. I forkant konfererte han med finansbyråd Erlend Horn (V) og byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG).

Da Roger Valhammer (Ap) gikk av som byrådsleder, sa han at det er uaktuelt å ta ansvar for et tunnelvedtak. Det kan han ikke gå tilbake på uten å fremstå som en dott.

Hvis han skal fires ned på scenen igjen, må det være for å administrere en trasé over Bryggen.

Roger Valhammer (Ap) gjorde det klart at han ikke gidder å ta ansvar for «en ørkenvandring» av nye utredninger, større bompengeregninger, faglige advarsler og en bybane som er satt i spill.

Mange har dermed pekt på Rødt som den nye frelseren.

Hvis de snur eller fristiller folkene sine, kan Ap danne nytt byråd, og Bergen vil få en ledelse igjen.

Valhammer har gamblet høyt på at dette skal skje. Men det er en risikabel strategi.

Gruppeleder i Rødt, Odd Arild Viste, vil ha bybane over Bryggen, men stemte likevel for partiets vedtak om tunnel.

Rødt er riktignok delt, de har en gruppeleder i bystyret som vil snu, og årsmøtet viste tegn til forhandlingsvilje.

Men Rødt er mest av alt et trassig opposisjonsparti. Det er ikke statsmannskap og ansvarlig styring som ligger fremst i røde pannebrasker. Mange er fortsatt snurt for at de ble dumpet og kassert da Ap vendte seg mot KrF og Venstre etter valget.

Hva får Rødt igjen for å redde stumpene av det politiske prosjektet nå? Og hvorfor kan ikke Sp og Ap, som sitter i regjering sammen, bare finne ut av det med hverandre?

Prosedyren når et byråd har gått av, er at ordføreren henvender seg til lederen for det største opposisjonspartiet.

Kan Høyres gruppeleder Harald Victor Hove være gudeskikkelsen byen håper på?

Høyre vil bare ta ansvar hvis det blir bybane i tunnel, men vil ikke styre uten KrF og Venstre, som står urokkelig på bybane over Bryggen.

Hove har gjort sitt ytterste for å fremstå statsmannsaktig i opptakten til bybanekrisen. Han lovet å unngå omkamper. I bystyret ba han de andre om å trekke pusten og belite seg.

Høyre har dessuten mye å vinne på å rydde bybanesaken unna før neste valg. Hove trenger Venstre og KrF for å skaffe Høyre makt og posisjon. Det skjer ikke hvis bybanen fortsetter å klistre dem til Ap.

Det er altså bare å ta et magadrag på vegne av fellesskapet.

Men vern av Bryggen er en enormt viktig sak for den nostalgisk-konservative flanken i Høyre. Partiet har endelig vunnet saken som har martret dem siden 2012. Hove har selv kalt bybane over Bryggen et svik mot alle som kjemper for å bevare «identitetsmerket vårt».

Det er et krevende innsalg å ofre voldsomme størrelser som partiviljen og identitetsmerker for midlertidig makt. Det står Hove neppe sterkt nok til å gjøre.

I plan- og bygningsloven ligger det faktisk en mulighet for at staten tar over og lager reguleringsplanen selv.

Det kan skje når gjennomføringen av viktige utbyggingstiltak gjør det nødvendig, og når ordinær kommunal planlegging ikke gir et resultat staten kan godta.

Selv om staten helst ikke rykker inn for å torpedere folkestyret, ser det jo faktisk ut til at vilkårene er oppfylt. I ytterste konsekvens kan bybanesaken bli satt under administrasjon.

Det vil verken kle en by som Bergen eller politikerne som liksom skal styre den.

Det eneste som i praksis kan redde byen ut av floken, er at Høyre og Arbeiderpartiet snakker sammen og finner en løsning i fellesskap.

Roger Valhammer Ap) og Harald Victor Hove (H) leder de to store, ansvarlige partiene. Det forplikter.

Det er ansvarsfraskrivelse å satse på at småpartiene skal løse saken. Det er uansvarlig å la bybanefarsen rulle videre på denne måten.

Så lenge ingen sørger for å finansiere og gjennomføre et vedtak, ryker både banen til Åsane og en samferdselspakke på 20 statlige milliarder. Sånt kan man ikke sløse vekk.

Vi kan ikke kjøre ferge for buss inn i fremtiden. Bergen kan ikke styres av et forretningsministerium i evigheter. Valhammer og Hove må finne en vei ut av dette.

Scenen er allerede deres. Det er bare å innta kranen, gutter.