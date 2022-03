Fedrar er meir enn éin tredels foreldre

Fleire kvinner tar meir ulønt permisjon. Men det er ikkje pappapermen som er problemet.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

– Tredelinga av foreldrepermisjonen er eit gode, skriv Morten Myksvoll.

Fedrar er fullverdige foreldre, ikkje berre tilfeldige personar i eit lite barns liv.

Difor er tredelinga av foreldrepermisjon eit gode. Mor og far (eller medmor) har rett på like mykje permisjon, men ein kan fordele deler av tida fritt.

Men rett før eg startar på min eigen fedrekvote, får eg Navs foreldrepengeundersøkelse i fanget.

Der kan eg lese at fedrekvoten er eit tilbakeslag for likestillinga – ifølgje mange kvinner.

Fedrar tar nemleg ut meir permisjon enn før – stort sett 15 veker. Det er minimumskvoten vår.

Mange kvinner meiner dagens minimum er altfor mykje. Mødrene i denne undersøkinga meiner i snitt at fedrekvoten berre bør vere på elleve veker.

Sidan menn ofte legg seg på minimumskravet, vil ei slik endring bety at fedrar vil få fire veker mindre heime med barna sine.

Mødrer har sjølvsagt ein heilt spesiell rolle tidleg i eit barns liv, som fedrar ikkje kan erstatte. Difor er det ikkje nødvendigvis eit ideal at fordelinga av permisjonen blir heilt lik.

Men tredelinga er fleksibel. Folk kan fordele fellesperioden som dei vil. Det er under tredelinga at menn tar ut éin tredel, og kvinner får to tredeler.

Det er vanskeleg å sjå korleis likestillinga skal bli betre av at menn får mindre tid heime med barnet sitt. Tvert imot er det bra at fedrar får ta ein større del av omsorga for barnet enn før.

Det er reelle utfordringar som kjem fram i undersøkinga. Kvinner tar langt oftare (og lenger) ulønt permisjon enn menn.

Dette omtalar undersøkinga som ein permisjonens fjerde del. Det er her fedrekvoten kan ha ført til først eit framskritt og så eit tilbakeskritt for likestillinga.

Ulønt permisjon kan ha fleire årsaker.

Det eine er sjølvsagt at foreldra (og oftast mor) ønskjer meir tid heime med barnet.

Det kan ha med synet på foreldrerolla å gjere, synet på når eit barn bør starte i barnehage eller kor praktisk det er å få til ammefri.

Ein lenger fedrekvote kan vere årsaka til ein auke her.

Det kan òg vere eit teikn på velstand: At ein rett og slett har råd til å vere lenger heime på eigen rekning.

Så er det ofte eit reint økonomisk val. Kvinner tener mindre enn menn.

Det er økonomisk rasjonelt at den med lågast løn tar ulønt permisjon. Meir likestilling vil redusere denne faktoren.

Folk kan òg ta ulønt permisjon fordi foreldrepermisjonen som heilskap ikkje strekk til. Då har ikkje fedrekvoten noko å seie.

Sjølv om permisjonsordninga er svært raus i dag, er det mange som slit med å få permisjonen til å gå opp, fordi ungen deira er født på feil tid av året.

I Bergen har ein rett på barnehageplass når ungen fyller eitt år, dersom barnet er fødd i august, september, oktober eller november. Dersom ungen blir fødd i desember, får ein ikkje rett på barnehageplass før neste august.

Då er ungen 20 månader gammal.

Det finst supplerande opptak som kan hjelpe på dette. Men det einaste som vil rette opp i situasjonen, er overkapasitet i barnehagane.

Då kan fleire barn få rett på barnehageplass når dei fyller eitt år.

Ulønt permisjon kan vere eit problem, men det kan òg vere økonomisk rasjonelt. Mange tener nemleg pengar på å seie frå seg løn ein periode.

Det høyrest rart ut, men det stemmer.

Når ein søkjer permisjon, kan ein velje mellom 49 vekers permisjon med 100 prosent sats og 59 veker permisjon med 80 prosent sats.

Ifølgje Nav løner det seg for dei fleste å ta permisjon i 49 veker, og heller spe på med ti veker ulønt permisjon – heller enn 59 veker med 80 prosent sats.

Difor har det blitt mykje meir vanleg at folk vel det kortaste permisjonsalternativet. Då er det ikkje rart at bruken av ulønt permisjon går opp, for dei som vil ha ein lenger permisjon.

Det er fleire ting som kan gjerast med permisjonen, for å betre tilpasse den til folks liv. Det går an å justere ordninga slik at ikkje kvinner taper foreldrepermisjon på å føde etter termin.

Det går òg an å halde litt av den første permisjonen for mor utanom tredelinga, slik ein gjer med dei tre vekene til mor før termin.

Det viktigaste grepet er eit betre barnehageopptak. Det kan gjere det lettare for fleire å klare seg med den permisjonen ein får betalt for.

Og det er trass alt den ufrivillige, ulønte permisjonen som er problemet. Ikkje at fedrar får god tid heime med barnet sitt.