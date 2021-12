Et forbilde for dagens politikere

Frøy Gudbrandsen Sjefredaktør i BT

Kåre Willoch (1928–2021) var en politiker både turte å tenke og å si høyt hva han mente, skriver Frøy Gudbrandsen.

Kåre Willoch forsøkte å finne ut av hva han mente var rett, heller enn hva det var rett å mene.

Kåre Willoch hadde noen helt unike kvaliteter som politiker. Som retoriker og som debattant – åpenbart.

Men det er noen ganske enkle, grunnleggende egenskaper man skulle tro hadde stor utbredelse i befolkningen som gjør at han virkelig var politiker på et helt eget nivå.

Kåre Willoch turte å tenke.

Han turte å mene.

Han turte å si høyt hva han mente.

Og han skiftet innimellom mening når virkeligheten endret seg.

Summen av dette gjør han til en sjeldenhet. Både som politiker og som menneske.

Naturligvis er det langt enklere for pensjonerte politikere enn for dem som har posisjoner i dag å oppføre seg som et selvstendig og frittenkende individ. Men heller ikke blant pensjonistene er det med å justere egne posisjoner så voldsomt vanlig. Der andre står steilt, han hadde trygghet, selvstendighet og kapasitet nok til å tenke nytt.

Nei da, han angret ikke på det han hadde ment før, men det ville kanskje være for mye å forvente.

Han bør være et forbilde for dagens politikere, som knapt kan si hva de heter uten at det er avklart med partiet for øvrig.

Det bør være et hint til dagens politiske ledere at Willoch ofte var svært interessant å høre på, nettopp fordi han hadde både klare meninger, forståelige tankerekker og et høyt språklig presisjonsnivå.

For min del er han mitt aller tidligste politiske minne, på en buet TV-skjer med delvis flimrende bilde en gang tidlig på 80-tallet. Det betyr at jeg ikke har noen egne minner om hvordan samfunnsendringen han sto for ble opplevd.

Det politiske skiftet han sto for, var betydelig. Staten ga gradvis mer slipp på det for stramme grepet. Han representerte det som fortsetter å være en mangelvare i norsk politikk: Evnen til å stole på at folk kan ta kloke valg for seg selv.

Han var også de siste årene en representant for en konservatisme som jeg til det kjedsommelige har etterlyst mer av i Høyre: Den konservatismen som setter bevaring av natur høyere enn bevaring av formuer.

Som aktiv politiker var han opptatt av en nøktern offentlig pengebruk. Og det er den samme moderasjonen som ble stadig mer tydelig når han snakket om klima og naturvern. Han sto for en nøktern pengebruk, og en nøktern bruk av natur.

Dermed ble han også en krystallklar forkjemper for å ta klimaendringer og nedbygging av natur på større alvor.

Med hans bortgang har Høyre mistet en progressiv kraft.