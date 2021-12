Tusenvis av bergensarar blir låst inne til jul. Og politikarane tar ikkje ansvar for det.

Dette er ei sniknedstenging av byen.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Helsebyråd Beate Husa (KrF) fortalde torsdag at alle nærkontaktar i Bergen heretter skal i karantene. Dette vil lamme Bergen.

Har du vore nær nokon som har fått påvist koronasmitte? Ja vel, då får du minst åtte dagar karantene til jul. Med dei beste ønskjer frå Bergen kommune.

Som den einaste staden i landet er det her innført minst åtte dagar karantene for alle nærkontaktar av koronasmitta.

Det vil raskt bli lammande for heile byen. I realiteten er dette ei sniknedstenging av Bergen.

Det dramatiske tiltaket kom etter fleire månader utan å gjere noko for å redusere kontakt. Det har ikkje vore så farleg, har styresmaktene sagt.

Denne veka snudde alt.

Fordi smittetala er skyhøge vil tusenvis av bergensarar bli sett i karantene kvar bidige dag, berre for å vere på den sikre sida.

Barn, unge og familiane deira vil særleg ramma. Nesten alle skular i byen har smitte. Og samstundes som byrådet varsla om streng karanteneplikt, innførte dei ingen smittereduserande tiltak i barnehagar og skular. Det gjorde dei for å skåne barn. Men i praksis må foreldre no sende ungane sine på skulen, vel vitande at dei med svært høg sannsyn ryk rett i karantene om få dagar.

Det er igjen lange køar utanfor teststasjonen på Festplassen. For mange blir dette eit innslag i førjulstida.

Det hadde vore kjedeleg når som helst. Det er ekstra ille rett før jul. Koronaviruset tek sjølvsagt ikkje pause berre fordi det er høgtid. Men folk som har levd snart to år med strenge smittevernreglar, treng lyspunkta dei kan få.

Det sjokkerande er korleis dette inngripande tiltaket er innført utan noko større vurdering eller grunngjeving.

Byrådet fråskriv seg ansvaret for det heile. Dei lener seg på at smittevernoverlegen seier at alle tilfelle kan vere omikronsmitte. Og då, hevdar byrådet, kjem dei nasjonale retningslinjene inn og tilseier at alle nærkontaktar skal i karantene.

Denne tolkinga held ikkje mål. Det er ingen særskilt grunn til å tru at det er meir omikronsmitte i Bergen enn i resten av landet. Og ingen andre kommunar har innført så strenge reglar som Bergen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) heldt pressekonferanse om nye koronarestriksjonar tysdag. Dei var ikkje like strenge som byrådet i Bergen no er.

Dersom regjeringa meinte at alle nærkontaktar no skulle i karantene, ville dei sagt det på tysdag. Men retningslinjene deira seier at det skal skje når «kommunelegen har grunn til å tro at personen kan være smittet med virusvarianten omikron.»

Dette tilseier at ei vurdering skal gjerast i kvart enkelt tilfelle. Men smittevernoverlegen i Bergen, Marit Voltersvik, skriv i si anbefaling til byrådet at det blir vanskeleg. Så i staden konkluderer ho på følgjande måte om omikron: «Sannsynligvis er den nå egentlig overalt».

Og på grunn av den setninga skal bergensarar no stengje seg inne.

Byrådet har ikkje forskriftsfesta kravet. Det vil seie at dei ikkje har argumentert for at dette er nødvendig i dagens situasjon, fordi dei meiner det følgjer av dei nasjonale reglane.

Alle andre tiltak må byrådet grunngje ut frå smittevernlova. Bergensarar skal ikkje bli forvist til heimane sine utan at det er heilt nødvendig for liv og helse. Og etter at alle vart fullvaksinerte, er det ingen som meiner at «vanleg» delta-smitte er så farleg at alle nærkontaktar må gå i karantene.

Det har heller ikkje byrådet sagt. Men fleire utsegn gir grunn til å mistenkje at karantenekravet blir innført for å også få bukt med den generelle smitteauken.

Smittevernoverlegen skriv at ved å setje nærkontaktar i karantene «vil en kunne redusere den smitten en i dag ser i barnehage og skoler». Også helsebyråd Beate Husa (KrF) sa på pressekonferansen at karantenekravet «kan få rask positiv påvirkning på smittesituasjonen».

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) innførte også munnbindpåbod torsdag. Dette er forskriftsfesta, medan karantenekravet ikkje er det.

For all del. Det kunne dei innført med den rette grunngjevinga. Men då måtte byrådet samtidig vist at situasjonen er så alvorleg at det forsvarer å stengje samfunnet ned, og at dei har vurdert alle dei negative konsekvensane det vil få for samfunnet elles. For arbeidsplassar, barns ve og vel, folks psykiske helse og alt anna.

For den reelle konsekvensen av å setje titusenvis av bergensarar i karantene dei neste vekene er at Bergen blir lamma.

Helsebyråden oppmoda også bergensarane til å gjennomføre aktivitetar innanfor smittereglane. Då med risiko for å hamne i karantene.

– Ikkje avlys det du har gledd deg til, sa helsebyråden avslutningsvis, som ei slags trøyst etter dei dramatiske nyheitene.

Nei, det treng me ikkje. De har nettopp avlyst alt for oss.