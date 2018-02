Sogn og Fjordane vil heller gi vekk store aksjeverdiar, enn å ta pengane med seg inn i det nye fylket.

Kraftinntekter kastar ein skugge av mistru over samanslåinga med Hordaland. Fylkespolitikarane i Sogn og Fjordane ønskjer ikkje at Hordaland skal sluke dei store verdiane som er skapt i Sogn og Fjordane Energi (SFE). I deira fylke.

I 2017 tok Sogn og Fjordane fylkeskommune ut eit utbytte på 37 millionar kroner, og kraftaksjane har ein bokført verdi på 350 millionar kroner.

Det er mykje pengar for eit lite fylke.

Skjebnen til kraftinntektene er eitt av dei heitaste konfliktområda i samanslåinga med Hordaland.

Dei sterkaste motstemmene mot regionreforma i Sogn og Fjordane finn saman i spørsmålet om kva som skal skje med desse pengane.

Viss det nye fylket ikkje klarar å handtere formuen godt, vil det skape stor misnøye på tvers av dagens fylkesgrenser.

Konflikten vil lure innanfor dei fleste parti.

Hordaland bør gjere det dei kan for å unngå dette utfallet. Sjølv eitt år etter intensjonsavtalen om samanslåing vart signert, har ikkje Hordaland klart å roe nabofylket.

I intensjonsavtalen fekk Sogn og Fjordane gjennomslag for å etablere eit fond der dei kan plassere verdiane fylket eig i dag. Fondet skal ha eit styrefleirtal som kjem frå dagens Sogn og Fjordane.

Føremålet var at verdiane som er skapt lokalt, skulle fortsette å bli kontrollert innanfor dagens fylkesgrenser.

Det er på eitt vis forståeleg. I tillegg til aksjeverdiane, har dei seld Fjord1 for éin milliard. Så kjem utbytteverdiar som eigarskapet genererer. Desse pengane ønskjer dei framleis styring med lokalt.

Hordaland går ikkje inn med liknande midlar.

Samtidig betyr dette fondet at samanslåinga ikkje blir fullstendig. Sogn og Fjordane fylke vil fortsette å eksistere, etter at fylket eigentleg er lagt ned.

Det er eit problem at det samanslåtte fylket ikkje får ein felles økonomi, og det undergrev heile samanslåinga.

Det er ikkje rettferdig at det nye fylket skal dele på alle kostnader, samtidig som utbytte og eigarverdiar i milliardklassen vert heldt utanom. Hordaland har ekstraordinært høge inntekter frå kollektivtrafikken, på grunn av Bergen, men dei pengane går inn i fellespotten.

Sogn og Fjordane går ikkje berre inn i det nye fylket med mest pengar på bok. Dei har òg mest gjeld av dei to fylka, per innbyggjar.

Reint politisk gir det derimot meir meining at Sogn og Fjordane får eit slikt fond. Det var dette som skulle til for å få fylket med på samanslåinga.

Då er det forståeleg at politikarane i nabofylket reagerte då Hordaland i februar 2017 vedtok ei ny formulering knytt til investeringsfondet, enn den som vart skriven inn i intensjonsavtalen.

I avtalen står det at fondet skal brukast til «spesielle investerings- og utviklingsprosjekt i Sogn og Fjordane».

I Hordalands vedtak står det at fondsmidlane skal brukast til «fylkeskommunale/regionale investerings- og driftsoppgåver innan dagens grenser for Sogn og Fjordane».

Det var akkurat det Sogn og Fjordane frykta. Ifølgje eit fleirtal i Hordaland kan nabofylket måtte bruke kraftinntektene og pengane frå Fjord1-salet viss dei vil behalde skulestrukturen sin.

Skulestrukturen deira er ein god del dyrare enn den i Hordaland. Samtidig leverer dei gode resultat i skulen, som Hordaland bør lære av.

Dåverande fungerande fylkesordførar i Hordaland, Pål Kårbø (KrF), sa at dei forsøkte å kome Høgre og Frp i møte. Høgre og Frp stemte likevel mot. Den kontroversielle formuleringa fekk likevel fleirtal.

Viss det berre handla om å kome opposisjonen i møte, burde fylkestinget i Hordaland trekt denne formuleringa. Når dei ikkje lukkast med å skaffe brei støtte for samanslåinga, burde fylkestinget gått tilbake til teksten frå intensjonsavtalen.

Investeringsfondet var nødvendig for å få samanslåingsavtalen i hamn, men det er ingen som er nøgd med korleis fondet vert sjåande ut. I Hordaland er det fleire parti som meiner at det blir feil å halde delar av økonomien til det nye fylket unna fylkestinget sin kontroll.

I Sogn og Fjordane, derimot, meiner dei at fondet er for lite. Utgangspunktet for forhandlingane var eit tomilliardarsfond som utgangspunkt. Det er verdien fylkeskommunen meiner at fondet kan vere på i 2020. Det er då fylka skal slåast saman.

«Bergen blir vinnar, og Sogn og Fjordane vil misse makt», sa Aleksander Øren Heen (Sp) til Firda, då intensjonsavtalen var klar.

Difor ser dei etter ei alternativ løysing, der minst mogeleg av desse pengane går inn i det samanslåtte fylket.

Eitt forslag det vert arbeidd med, er å gi vekk SFE-aksjane til kommunane i Sogn og Fjordane.

Det er berre eitt skjær i sjøen. BKK eig i dag 36,5 prosent av SFE, og krev forkjøpsrett på aksjane.

Viss føremålet er å unngå at kraftinntektene skulle styrast frå det nye fylket, blir det ikkje akkurat betre viss det bergensbaserte kraftselskapet BKK kjøper seg opp i selskapet.

Difor har Sogn og Fjordane fylkeskommune no varsla søksmål mot BKK, for å avklare tvisten. Hordalandspolitikarane må jo vere sinte, når samanslåingspartnaren heller vil gi vekk aksjane, enn å ta verdiane med inn i fellesøkonomien.

Viss søksmålet mot BKK lukkast, og fylket gir vekk aksjane sine, vil det løyse om lag halve fondsproblematikken. Salsinntektene frå salet av Fjord1, samt aksjeutbytte frå eventuelle resteigarskap i SFE, vil likevel gå inn i fondet.

Uansett utfall i konflikten med BKK, må dei to fylkeskommunane bli einige om korleis verdiane til Sogn og Fjordane skal bli forvalta.

Det verste som kan skje, er at krangelen om desse pengane vert hengande over det samanslåtte fylket i mange år, og at kvar einaste avgjerd vert prega av kva ein meinte om kraftpengane.

I det lange løp er ikkje krangelen om ein milliard kroner verd det å splitte eit samanslått fylke.