Slik ligg det an før årets skjebneval i Tyrkia

Etter 20 år ved makta, kan det vere slutt for Erdoğan.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Recep Tayyip Erdoğan har styrt Tyrkia sidan 2003, men risikerer å tape årets presidentval.

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer og redaktører, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Opposisjonen har aldri vore så samla som no. Recep Tayyip Erdoğan (AKP AKPHøgreorientert, nasjonalistisk, religiøst konservativt parti.) har styrt Tyrkia sidan 2003, og det siste halvanna tiåret har landet blitt stadig meir autoritært.

Erdoğan har samla mykje makt i sine hender som president. Før var det eit meir symbolsk verv. Kemal Kılıçdaroğlu (CHP CHPSosialdemokratisk og nasjonalistisk parti.) stiller for opposisjonen. Hans fremste kampsak er å redusere presidentmakta.

Eit maktskifte vil vere ein siger for det tyrkiske demokratiet. Kılıçdaroğlu vil òg innta ei langt mindre konfronterande line mot Europa og USA, enn det Erdoğan gjer.

Han ville neppe stått i vegen for Sveriges Nato-søknad, slik Erdoğan har gjort.

Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) kan slå Recep Tayyip Erdoğan (AKP) i årets presidentval.

Kılıçdaroğlu vil arve ein tyrkisk økonomi i krise. Han vil òg overta gjenoppbyggingsarbeidet etter det fryktelege jordskjelvet som tok meir enn 50.000 liv. Han bygger kandidaturet sin på ein svært brei koalisjon, frå ytre høgre til ytre venstre.

Det kan slå tilbake dersom han er så heldig at han får styre landet.

Vala er langt mindre frie og rettvise no, enn for ti år sidan. Men det er mogeleg for ein samla opposisjon å vinne. I 2019 vann CHP ordføraren i både Ankara og Istanbul.

14. mai er det første runde i presidentvalet, og val til nasjonalforsamlinga. Det kan vere siste sjanse til å redde demokratiet i Tyrkia.

Presidentvalet står mellom Erdoğan og Kılıçdaroğlu. Det finst fleire kandidatar, men ingen av dei samlar meir enn nokre få prosent her og der.

Basert på målingar som er offentleg tilgjengeleg, har eg laga eit rullerande snitt for kvar kandidat. Tala må takast med nokre hekto salt, sidan tyrkiske målingar varierer stort i kvalitet.

I første valomgang er det daudt løp mellom Erdoğan og Kılıçdaroğlu. Båe ligg på om lag 45 prosent oppslutning. Men på målingane som berre inkluderer desse to, leier Kılıçdaroğlu.

Det tyder på at opposisjonens kandidat taper mest på at det er fleire kandidatar i første runde.

Mest provoserande for opposisjonens del, er at Muharrem İnce stiller. Han var opposisjonens presidentkandidat i 2018, men danna sitt eige parti då han tapte kampen om å bli partileiar.

Hans kandidatur kan vere nok til at presidentvalet må gjennom to rundar. Det er ein fordel for Erdoğan.

Erdoğans stigande form på målingane får nok opposisjonen til å lure på om dei valde rett mann til å stille mot presidenten. Kılıçdaroğlu er partileiaren til CHP, så han var på mange måtar eit naturleg val.

Men han har vore leiar for det største opposisjonspartiet sidan 2010. I heile denne perioden har Erdoğan klart å samle stadig meir makt på sine hender.

Dei to største sigrane CHP har fått på alle desse åra, kom i lokalvalet i 2019. Då vann dei ordførarvala i både Ankara og Istanbul. CHP-ordførarane her gjorde det mykje betre på presidentmålingane enn Kılıçdaroğlu, før alliansen samla seg om han.

Kılıçdaroğlu er alevi. Det er ei retning innanfor islam, som mange andre muslimar ser på som ikkje-religiøs. Hans kandidatur kan vere ei utstrekt hand til ein minoritet som ikkje har politisk makt i Tyrkia.

Det er òg nokon som fryktar at hans bakgrunn gjer det vanskelegare for konservative sunnimuslimar å stemme på Kılıçdaroğlu. Den eventuelle skaden er nok redusert ved at opposisjonsalliansen inkluderer eit lite islamistparti.

I parlamentsvalet handlar det – som i Noreg – svært mykje om sperregrensa.

Dei siste åra har Erdoğan samarbeidd med det ultranasjonalistiske partiet MHP. Dei slit no på målingane. Difor har regjeringa senka sperregrensa frå ti til sju prosent.

I årets val ser det ikkje ut til å vere nok for MHP. Den skjebnen deler dei med mange andre parti.

Av dei 25 partia som er kvalifisert til valet, er det berre fire parti som ligg an til å slå sperregrensa.

Det har gjort at mange parti søkjer saman i alliansar, eller stiller kandidatar på andre partis lister. Dei store partia er interessert i å breie ut koalisjonen sin. For dei små partias del, er dette den einaste måten dei kan oppnå representasjon.

Det er ikkje berre sperregrensa som gjer at partia finn saman før valet. Det prokurdiske partiet HDP risikerer å bli stengt av styresmaktene. Dei er skulda for å vere tett knytt til den kurdiske terrorrørsla PKK.

Difor stiller HDP kandidatar for eit ferskt venstreparti – YSP. Om Erdoğan vinn, risikerer desse likevel å bli fråtekne verva sine i parlamentet. Men i motsetning til tidlegare år, stiller ikkje HDP med ein eigen presidentkandidat.

Om deira kurdiske veljarar vender seg til opposisjonsalliansen, er sjansane store for siger. Men nasjonalistane i CHP og İYİ İYİHøgreorientert, nasjonalistisk parti. er ikkje akkurat historiske allierte for kurdarane.

Ifølgje målingane er det jamt mellom dei to største alliansane i parlamentsvalet. I tillegg ligg HDP-alliansen an til å bryte sperregrensa. Det betyr at vegen fram til fleirtal er veldig lang for Erdoğan.

I arbeidet med å lage ein breiast mogeleg allianse, har Erdoğan òg skapt intern splid. MHP-leiar Devlet Bahçeli har truga med å gå ut av alliansen, då AKP sa dei ville nominere Hüda Par-kandidatar på listene sine.

Dette kurdiske islamistpartiet er den politiske armen av militsen «Kurdiske Hezbollah». Dei har utført terroråtak og drive kamp mot både den tyrkiske staten, terrorgruppa PKK og dei paramilitære nasjonalistane i «Dei grå ulvane» – som igjen har vore tett knytt til MHP.

Valkampen startar for alvor 23. april. Då er fastemånaden Ramadan over. Då går Tyrkia inn i ein intens månad som kan avgjere landets framtid. Og utfallet er fullstendig umogeleg å spå.