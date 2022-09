Er hverdagsflørten død?

Illustrasjon: Tord Torpe

Folk må seriøst slutte å gå på do mens partneren er på badet.

Andrine Bruland Psykolog, Bergen

Det er en vanlig problemstilling i parforhold at gnisten slukner, helt eller i perioder. Dette er et komplekst tema, som det finnes veldig mange og sammensatte årsaker til.

Men en av utfordringene, er at vi i et parforhold søker både trygghet og spenning – og disse to står i direkte motsetning til hverandre. Så når ting er veldig trygt og fint, blir det litt kjedelig, og når ting er utrygt og usikkert, blir vi sultne og «på».

Det er derfor bad boys tilsynelatende vinner over de snille guttene, så dumt som det enn er. Og noen ganger er det derfor den emosjonelle i forholdet starter en liten orkan når det egentlig er vindstille. (Andre ganger er det fordi den ikke-emosjonelle er en idiot og ikke skjønner noen ting.)