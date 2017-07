Tidenes IT-skandale truer med å gjøre Sverige uregjerlig.

Det koker hos søta bror i sommer. En storstilt skandale, full av inkompetanse, elendig politisk håndtering og ikke minst lekkede statshemmeligheter rulles nå opp.

Regjeringskoalisjonen mellom Socialdemokraterna (S) og Miljöpartiet de gröna (Mp) bør tenke på å gå av.

Svenske myndigheter har gitt fremmede makter tilgang til informasjon som kan skade rikets sikkerhet. Et omfattende register fra den svenske Transportstyrelsen er oversendt utenlandske IT-konsulenter, uten sikkerhetsklarering

Registeret inneholder persondata, inkludert navn og adresse, på personer med skjult identitet. Det er blant annet snakk om Sveriges spioner, jagerflypiloter og mennesker som lever under beskyttelse.

Informasjon om tåleevnen til broer, veier og flyplasser er ekspedert sammen med rutetider og kjøremønstre for verditransporter.

Alt dette har havnet i hendene på personer i Øst-Europa, uten noen som helst form for godkjent sikkerhetsklarering.

Disse personene har også i perioder hatt tilgang til det svenske politiets hemmelige strafferegister og mistankeregister.

Ordet lekkasje blir for mildt. Her er det snakk om en brannslange som spyler ut en tykk stråle sensitiv informasjon.

Det svenske sikkerhetspolitiet vil ikke røpe om situasjonen har ført til at Sveriges sikkerhet faktisk er truet. Men mulighetene for den som ønsker å drive utpressing er åpenbare.

Det samme er, som politisk redaktør i Svenska Dagbladet Tove Lifvendahl påpeker, nytteverdien for Sveriges fiender. For mulige terrorister er hjemmeadressen til jagerflypiloter som har flydd tokt i Libya av uhyggelige implikasjoner.

Den sikkerhetsmessige katastrofen er et faktum, men myndighetene har forsøkt å dysse ned saken. Svenska Dagbladet sammenligner situasjonen med Watergate.

Stina Stjernkvist/TT / NTB scanpix

I forrige uke avslørte avisen Dagens Nyheter den virkelige grunnen til at generaldirektøren i Transportstyrelsen, Maria Ågren, ble byttet ut i januar.

Da Ågren fikk fyken, hadde hun allerede vært under etterforskning for å ha blåst statshemmeligheter i over ett år.

Direktør Ågren fikk det travelt da hun skulle overse outsourcingen av Transportstyrelsens IT-løsninger.

I de østeuropeiske leverandørbedriftene jobbet det folk uten sikkerhetsklarering. Sikkerhetsklareringer tar tid.

Derfor valgte hun å «gjøre et unntak» fra bestemmelsene, og brøt dermed tre lover.

Det manglet ikke på motstemmer. Sikkerhetspolitiet fikk nyss om saken og advarte, men ble ignorert. Transportstyrelsens internrevisor forsøkte å varsle, og ble hysjet ned. IT-folk som vegret seg for å gi tilgangen videre til folk uten klarering, ble flyttet fra saken.

Enda verre er det at regjeringen ikke grep inn, at Ågren fikk holde på så lenge som hun gjorde. Derfor er det også sannsynlig at minst et par statsråder må gå.

For ikke bare var Ågren klar over at hun brøt loven i 2015. Hun sa enda til fra om det til statssekretæren til infrastrukturminister Anna Johansson (S). Ministeren har imidlertid hardnakket hevdet at hun ikke fikk vite om saken før januar i år, og skylder på statssekretæren.

Statsminister Stefan Löfvens (S) reaksjon på stormen av kritikk har vært taushet.

Etter flere dagers stillhet og en kort pressemelding, holdt han til sist en etterlengtet pressekonferanse på mandag.

Her kalte Löfven situasjonen for et havari, som har utsatt det svenske folk for risiko. Han annonserte granskning og utredning, og snakket lenge om tiltak han har planlagt for å styrke IT-sikkerheten i Sverige fremover.

Det spørs på om dette holder som brannslukking.

Slagordet fra Socialdemokraternas landsmøte tidligere i år – "trygghet i en ny tid" – har allerede eksplodert i ansiktet på dem.

Nå snakker både regjeringens støtteparti Vänsterpartiet (V), og opposisjonspartiene om mistillitsforslag.

Faller regjeringen, kastes Sverige ut i et politisk kaos.

HENRIK MONTGOMERY / TT / NTB scanpix

Det politisk korrekte Sverige har nemlig gjort seg selv vanskelig å styre. Hele det politiske etablissementet har blitt enig om å holde populistene i Sverigedemokraterna (SD) borte fra alt samarbeid. SD har blitt landets nest største parti på meningsmålinger.

Dermed er det vanskelig å finne nok mandater for de ulike samarbeidsalternativene. Alle kan velte alle.

Situasjonen i Sverige er en advarsel om hva manglende kunnskap om IT-sikkerhet og et bevisstløst forhold til outsourcing kan føre til.

Norge har allerede hatt én lignende skandale, i Helse Sør-Øst.

Det trengs oversikt og kontroll også her til lands. Gjerne før katastrofen er et faktum.