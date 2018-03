Knut Arild Hareide tester hvor langt han kan gå uten å felle en regjering. Svaret vet han når han har krysset grensen.

KrF spiller høyt når partiet tirsdag – slik det ser ut nå – vil støtte mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug (Frp). Det vil si, det er ikke spill når KrF-leder Knut Arild Hareide sier høyt det alle vet han egentlig mener. Misnøyen med justisministeren er ektefølt, utbredt og intens i KrF. Den har bygget seg opp over lang, lang tid.

Det er neppe mange av Høyres politikere som har særlig mye tillit igjen til Listhaug etter den siste uken. Hun har egenhendig skapt en krise, og faller regjeringen sammen på tirsdag, er det hennes verk.

Men tilbake til sjansen KrF nå tar om de kaster Listhaug. Vi vet foreløpig ikke om Hareide er villig til å felle regjeringen, og det er gode grunner til å nøle med det. KrF kan ikke kaste velgernes favoritt-statsminister Erna Solberg uten å løpe en høy risiko for å miste mange velgere. Om Hareide skal ha et parti å være leder for etter neste valg, må han sørge for at hun på en eller annen måte fortsetter som statsminister.

Hvis Jonas Gahr Støre (Ap) skulle ende opp som regjeringssjef, blir ikke neste valgkamp noe å glede seg til. For det vil være vanskelig å overbevise høyresiden i partiet om at det var Solberg som felte seg selv.

Tirsdag er derfor ikke en skjebnedag bare for regjeringen, den er det også for Hareide.

Det beste for ham, er om Solberg gjør nettopp det han ber henne om: Å «ta grep». Det er et vidt begrep, og det kan bety en løsning som ikke hittil har vært luftet i offentligheten.

Et slikt «grep» kunne vært å flytte Listhaug til en annen ministerpost. Frem til opposisjonen foreslo nettopp det som et kompromiss, var det en mulighet Solberg kanskje kunne fått til, uten å provosere Frp for mye. Kanskje.

Nå skal det mye til for at det skjer.

Selv om forslaget er konstitusjonelt greit, er det altså politisk håpløst. For Solberg er det også problematisk at Stortinget på denne måten styrer hvor hver enkelt statsråd sitter. Det kan virke litt typisk Høyre-formalistisk og på siden av saken. Men Høyre har likevel et poeng. Har man ikke tillit til at en statsminister kan fordele ministerpostene, har man vel egentlig ikke tillit til statsministeren.

Og hvilken post mener KrF og Ap at Listhaug er skikket til å ha? Forsvarsminister, kanskje? Neppe.

Etter at KrF, Sp og Ap antydet at Solberg bare kunne flytte litt på Listhaug, endte de i praksis med å øke sannsynligheten for et kabinettspørsmål.

Statsminister Erna Solberg har selvsagt ikke gitt opp håpet om en gang å samle Frp, Høyre, V og KrF i et bredt flertall. Hun har det ikke med å gi opp. Det langsiktige målet preger også hennes beslutninger nå.

Å la Listhaug gå for å lytte til opposisjonens misnøye, vil være en kortsiktig, enkel løsning for Solberg. Irritasjonen over justisministeren er tross alt betydelig i Høyre nå.

Men om målet er et stabilt, langsiktig samarbeid på høyresiden – hvor håpløs den tanken akkurat nå virker – er det mindre gunstig. Så lenge Frp stritter imot en slik løsning, er det bedre å la opposisjonen felle regjeringen, slik at Høyre beholder et greit forhold til Frp.

Sannsynligheten er stor for at Solberg uansett ender opp som statsminister i en ny regjering, for eksempel i en ren Høyre-regjering.

Risikoen for KrF, ligger i at om regjeringen går, kan Støre få i oppdrag å forsøke å danne ny regjering. Han har antagelig liten lyst til det, og har gjentatte ganger presisert at mistilliten kun retter seg mot justisministeren. Men hvem vet, kanskje frister regjeringsmakten om den plutselig skulle ligge der for hans føtter. Da sitter Hareide igjen som den som ga regjeringsmakten til Støre.

Ja, det finnes definitivt mange i KrF som ønsker å gå den veien, og det er godt mulig prosessene i partiet i fremtiden ender i et Ap-samarbeid. Men nå ville det bety partiets undergang, særlig med tanke på at Rødt og SV på en eller annen måte må være med på laget.

KrF havner for den saks skyld neppe i regjering med Høyre etter at Frp på en eller annen måte er skjøvet ut. Sistnevnte ville være en komplett umulig samarbeidspartner i en slik situasjon.

KrF har reddet regjeringen såpass mange ganger at det er lett å tenke at det vil skje igjen. Hareide tester tilsynelatende grensene for hvor langt han kan presse regjeringen, uten å felle den. Men hvor den grensen går, vet han først når den er krysset. Dessverre for Solberg, tyder mye på at han er villig til å krysse den.

