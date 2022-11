Sumaya Jirde Ali tok en for laget, igjen

Med et nærmest umenneskelig mot drar hun stadig Norge i riktig retning.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

«Personlig hadde hun mest å tape på å anmelde og fortelle. Hun gjorde det likevel», skriver BT-kommentator Stig Arild Pettersen.

Høsten 2016 ledet jeg en panelsamtale i Bodø om flyktningers perspektiver. Blant deltakerne var en 18 år gammel Sumaya Jirde Ali, som hadde kommet nordover fra Somalia som syvåring.

Hun som nå står i en nasjonal mediestorm etter å ha anmeldt komiker Atle Antonsen for rasisme, var den gang kjent i hjembyen som skribent i lokalavisen og blitt kåret av leserne til «Årets bodøværing».

Hun var den mest reflekterte og velformulerte 18-åringen jeg noen gang hadde møtt, med ungdommelig klokhet og en sjelden kombinasjon av ydmykhet og selvsikkerhet. Hun hevdet å være nervøs, men det var umulig å se.

På forhånd hadde jeg hatt lave forventninger. Det hadde jeg kanskje hatt til en hvilken som helst 18-åring, men jeg mistenker at det også handlet om andre fordommer i meg.

Fordommer mot en ung, somalisk kvinne i hijab.

Disse fordommene fikk seg en rett høyre fra det øyeblikket Ali begynte å snakke. Total knockout.

Jeg måtte gå i meg selv, og forstå at mine lave forventninger til henne ikke handlet om hvem hun var, men om hvem jeg var. Hvordan jeg tenkte, hvordan jeg var formet av samfunnet rundt meg.

Møtet med Sumaya Jirde Ali i 2016 forandret meg, fordi jeg ble konfrontert med fordommer jeg ikke visste jeg hadde og måtte ta et indre oppgjør med.

I månedene og årene som fulgte, ble Ali et kjent navn og ansikt for store deler av Norge – som skribent, aktivist, redaktør og poet.

Hun har – som hun selv sier – ikke blitt gitt plass, men tatt plass i norsk offentlighet.

Det er det mange som ikke har ønsket. Få nordmenn har blitt utsatt for så mye hat, hets og trusler de siste årene som Sumaya Jirde Ali.

Det er nærmest uvirkelig hvor avskyelige folk tillater seg å være overfor et medmenneske. Alvoret ble særlig tydelig da en kvinne ble dømt i Høyesterett i 2020 for hatefulle ytringer mot henne på Facebook.

Alis anmeldelse av Antonsen etter deres nå famøse møte på Bar Boca i Oslo ble henlagt, men henleggelsen har blitt påklaget. Det kan fortsatt bli en rettsprosess.

Og uansett hva det juridiske utfallet blir, har Antonsens idioti og Alis mot til å fortelle om det allerede begynt å få konsekvenser. Ved å dele opplevelsen har hun tatt samtalen om rasismen og dens mange former her i Norge et steg videre.

I de tradisjonelle, redaktørstyrte mediene har debatten i etterkant i større grad enn tidligere handlet om hvordan rasisme oppleves for dem som blir utsatt for det.

Ali har hjulpet oss som er forskånet fra rasisme til å forstå hvordan den er så altoppslukende for dem som alltid må frykte den.

Personlig hadde hun mest å tape på å anmelde og fortelle. Hun visste at det ville bli mediestorm. Hun visste at hun ville bli pepret med hets og rasisme i kommentarfelt og sosiale medier, og at hun måtte gå i dekning.

Hun gjorde det likevel.

Hun tok en for laget, igjen.

Rasismen er mer utbredt i Norge enn vi liker å tro. Men at Sumaya Jirde Ali utsettes for ekstra mye hets og hat tror jeg bunner i at hun nettopp bryter med så mange av majoritetssamfunnets fordommer.

Hijaben og resten av den relativt konservative bekledningen skaper hos mange nordmenn forventninger om en kuet kvinne.

Men Ali er fremfor alt en klassisk nordlending: beint frem, ærlig og uredd.

Som aktivist er hun saklig, og lite «woke» på den negative måten kritikerne bruker merkelappen. Hun er både alvorlig, lattermild og morsom på samme tid. Kritisk og takknemlig. En muslimsk feminist som liker å drikke seg full.

Hun tilhører den innvandrergruppen som nordmenn har mest fordommer mot, men har en produktivitet og kreativitet som overgår de fleste.

Hun er arbeiderklassejenten som debuterer med eget stykke på Den Nationale Scene som 24-åring, til tross for at hun selv bare har sett fire teaterstykker i hele sitt liv.

Ali er en nordnorsk-somalisk Pippi som har feid inn i kultureliten med holdningen «det har jeg ikke prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert».

Disse opplevde motsetningene, gjør at folk blir konfrontert med egne fordommer. Det er det mange som ikke takler.

«Som svart, som muslim, som kvinne, har jeg en trang, liten boks å forholde meg til. Og nåde mine farger hvis de tør flyte utover de tradisjonelle grensene», skrev Ali selv i Klassekampen i 2018.

Da sto hun midt i en hetskampanje fra det høyreradikale nettstedet Resett. Nå står hun i det igjen.

Hun bør ikke stå alene, for hun trengs.

Med et nærmest umenneskelig mot drar hun Norge stadig noen steg i riktig retning.

Avslutningen på den nevnte Klassekampen-artikkelen gir håp om at hun snart er tilbake:

«Min høylytte røst må folk venne seg til, for den skal ingensteds. Den er hjemme.»