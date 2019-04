Schjelderup er ute

Harald Schjelderup har styrt byen i fire relativt rolige år. Det er delvis hans egen prestasjon.

Hvis valgresultatet til høsten blir i nærheten av det meningsmålingene for Bergen nå viser, blir det krevende å danne flertall for en tydelig retning. Harald Schjelderup har styrt byen i en langt enklere byparlamentarisk situasjon enn det Roger Valhammer (Ap) eller Harald Victor Hove (H) antakelig skal gjøre etter valget til høsten.

Schjelderup slapp å bli testet i en politisk kaotisk situasjon. Men det er ikke bare flaks at det har vært gode værforhold. Schjelderup har delvis skapt dem selv.

Harald Schjelderup ville ikke være byrådsleder mer. Det må være greit for en politiker å ha flere interesser i livet enn å styre Bergen. Schjelderup har vekslet mellom å være heltidspolitiker og jobbe i næringslivet. Den slags burde vi heller ha mer enn mindre av.

Partier må leve med at de ikke alltid blir satt først.

Schjelderups oppdrag var å få til et politisk skifte i byen, etter år etter år med borgerlig styre. Det lyktes han til gagns med i 2015.

Han har et rekordvalg å sette på CV-en når han skal videre.

Men det er verdt å huske på at Schjelderups jobb begynte fire år før, da han stilte som førstekandidat i 2011.

Det hadde unektelig vært bedre for Ap om Schjelderup gikk for en runde til. Ikke fordi Roger Valhammer vil være en dårligere byrådsleder – det vet vi foreløpig lite om.

Men å stille med en kjent, erfaren og relativt godt likt kandidat er enklere enn å ha en fersking på topp.

Schjelderup var rett mann til rett tid for Ap. På grunn av både et politisk ståsted på høyresiden i Ap og en variert bakgrunn, var det mulig for folk som alltid før hadde stemt Høyre å ta sjansen på ham. Og de som ikke fikk seg til å stemme på verken Høyre eller Ap, kunne ta sjansen på å sitte hjemme på valgdagen, fordi Schjelderup tross alt ikke var så ille.

Like viktig var det å overbevise Venstre og KrF om at Ap ville være en lyttende og raus byrådspartner.

Selv om Schjelderup er godt kjent i byen, har han egentlig ikke vært en spesielt synlig byrådsleder. Ikke fordi han har gjemt seg bort, men han er bare ikke de spissede utspillenes mann. Kompromisser og nyanser er mer hans stil.

I tillegg har det vært ganske rolig i bypolitikken i hans tid som byrådsleder. Altså lite av den typen synlighet man ikke vil ha.

Det har selvsagt vært kontroversielle saker også i denne bystyreperioden. Bybanesaken og plasseringen av en eventuell ny godsterminal var kanskje de heftigste. Det ble ikke tatt godt imot i Fana at Schjelderups byråd pekte på Hordnesskogen. Men nå har regjeringen utsatt saken på ubestemt tid, og det spørs om saken hefter nevneverdig ved Ap nå.

Da det ble kjent i fjor at han ikke tok gjenvalg, var Ap-leder Jonas Gahr Støre tydelig på at Schjelderup uansett har en fremtid i partiet. Det var før KrF tok sitt retningsvalg, og en statsrådspost i regjeringen som aldri ble noe av, ville vært en åpenbar mulighet for han.

Nå går det fort noen år før Ap skal dele ut statsrådsposter. Men politikere med uvanlig gode samarbeidsevner går ikke av moten. Følger Harald Schjelderup sin egen trend, dukker han opp igjen i politikken etter å ha luftet seg utenfor i noen år.