Norsk æreskultur

Hva er det som får nordmenns blod til å koke? Og hva skal til for å fornærme en nordmann? Svaret har fire hjul og sidespeil.

ÆRE VÆRE BILEN: Om du ber nordmenn om å begrense bilkjøringen, har du fornærmet folk på det groveste, skriver gjesteskribent Irene Kinunda. byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Vi hører om æresbegrepet når det er snakk om enkelte innvandrermiljø. Men æreskultur er også rotfestet i norsk kultur. Det er like norsk som brunost og ostehøvel.

I noen kulturer er det slik at om man sier noe negativt om en gud, kan det engasjere hele landet. Folk blir rasende.

Det er i hvert fall ikke religion som styrer æren i Norge. Selv om Norge har vært en kristen nasjon i tusen år. Nordmenn blir ikke rasende om noen sier noe negativt om Jesus eller Gud.

Ære i Norge er ikke knyttet til familie heller. I Kongo, for eksempel, er jeg noens første datter eller barnebarn. Alt jeg gjør påvirker dem og alt de gjør påvirker meg.

I Norge, derimot, representerer du først og fremst deg selv. Derfor er ære akkurat som skam. Det er stort sett en individuell sak som ikke vil påvirke personer rundt deg i like stor grad.

Ære i det norske samfunnet er knyttet til frihet. Det å være selvstendig og uavhengig av andre er kanskje den mest typisk norske egenskapen. Nordmenn lærer det overalt og så tidlig som mulig.

Typisk norsk for meg er at du har egen matpakke, egen sitteplass, egen seng, egen alt. Det er som om alle går gjennom opplæring av «meg» og «mitt». For dette fortsetter i voksen alder: Eget hus og egen bil.

Nordmenn blir rasende på alt og alle som begrenser friheten. Det er derfor personer som bergensbyråd Anna Elisa Tryti (Ap), Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H), Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og andre som er for bompenger lever med hets, drapstrusler og politibeskyttelse.

Bompenger er et angrep på «meg» og «mitt». Dette er kulturen mange i Norge lærer fra sine første leveår.

Om du ber nordmenn om å begrense bilkjøringen, har du fornærmet folk på det groveste. Da har du krenket æren til mange. Bilen er symbolet på frihet og selvstendighet. Mange nordmenn føler seg frie når de har egen bil.

Derfor ser vi gang på gang at mange gidder å stå i kø hver eneste dag i flere timer. Forholdet mange nordmenn har til bil, er spesielt. Bil er hellig i Norge, og dermed viktigere enn alt?

Hvorfor skal man ellers si nei til bompenger som skal bidra til mindre luftforurensning, sikre penger til bedre kollektivtransport, få ned klimagassutslippene og gjøre hverdagen tryggere for barn som vil gå eller sykle.

Jeg tror ikke at bedre kollektivtransport kommer til å gjøre nordmenn fornøyd. Nordmenn liker ikke å være med hverandre. Å være alene, selvstendige og frie ligger i nordmenns sjel.

Derfor er det å ha hytte veldig populært her. Det er ofte ingen andre på hytten. Det er mange kilometer til neste nabo og når man går på ski, ser man bare spor av seg selv. Det å være alene, der ingen andre har vært, er den våte drømmen til nordmenn flest.

Det er ikke rart den nye målingen viser at Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) er størst i Bergen. For dette handler om mye mer enn penger folk ikke vil betale. Dette ligger dypere i oss.

Du sitter bare sammen med andre på Bybanen når du må. Alle, inkludert meg selv, går først for å finne ledig sete ved vinduet. Og der skal alle se rett frem og sitte stille og rolig.

Når den som sitter ved vinduet skal av, da er det best om de kan gi beskjed om at hun skal av uten ord eller for mye bevegelser.

En ideell kollektivtransport for nordmenn er ikke bybane eller busser. Det må være noe som man kan styre selv, være alene i og der en ikke trenger å forholde seg til andre mennesker.

Det kunne nesten likne på en bil.

