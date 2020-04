Det er heilt rett å starte med barna

Samfunnet toler godt at ein viss andel av oss er smitta og sjuke. Den toleevna gir no barna våre litt av kvardagen tilbake.

Ingebjørn Bleidvin Gjestekommentator i BT

– Det er barna som på mange vis er hardast ramma, det er dei som aller mest treng kvardagen sin tilbake. Dei treng leik, læring, utfordringar og sosial omgang utanfor heimen, skriv Ingebjørn Bleidvin i denne gjestekommentaren. Foto: Rune Sævig (Arkiv)

Denne veka opna mange barnehagar landet over, etter å ha vore koronastengt i over ein månad.

Dessverre, men ikkje overraskande, er mange foreldre engstelege grunna dette. Når me lever i den verste unntakstilstanden sidan krigen, skurrar det for mange at dei me slepper først ut av huset, er barna våre.

Det er brukt ord som prøvekaninar, frontsoldatar og eksperiment. Enkelte er redde for at barna ikkje skal få kos eller trøyst når dei slår seg, av omsyn til smittevernet og avstandsreglane.

Andre reagerer på at ein ikkje startar med alle barna samtidig, dersom alt liksom er så trygt.

Det at regjeringa har lagt opp til ei seinare og langsamare opning enn fagmyndigheitene sa var mogeleg, har skapt usikkerheit.

Er det noko me ikkje får vita? Det finst gode svar på alt dette.

Når eg snakkar med folk om opninga, prøver eg å snu heilt om på argumentet. Sjølvsagt byrjar me med barna.

Det er dei som på mange vis er hardast ramma, det er dei som aller mest treng kvardagen sin tilbake. Dei treng leik, læring, utfordringar og sosial omgang utanfor heimen.

La oss ta det viktigaste først, nemleg spørsmålet om opninga er farleg for barna.

Her er Norsk barnelegeforeining heilt tydelege i sine råd: «Skular og barnehagar blei stengde 12. mars ikkje fordi barn blei rekna å vera i risikogruppe, men for å bremsa smittespreiinga i samfunnet generelt.».

Dei understrekar òg at «dokumentasjon for at barn er viktige for smittespreiing manglar».

Dei har gått gjennom store studiar frå Italia, USA og Kina, og seier, på sitt forsiktige forskarspråk: «Ut frå kunnskapsgrunnlaget me har no, ser det altså ut til at risikoen for alvorleg covid-19 er svært låg både hos barn generelt og hos barn med kroniske sjukdommar og/eller redusert immunforsvar.»

Deira hovudkonklusjon blir dermed at «dei aller fleste barn med kroniske sjukdommar kan og bør gå i barnehage og skule.»

Dette er skrive av legar som har via livet sitt til å ta vare på og beskytta sjuke barn. Dei bryr seg ikkje om kor vidt Erna Solberg vil ha attval, om NHO-bedrifter tapar pengar eller om Helsedirektoratet har latt det gå prestisje i ei sak.

Om me ikkje skal stola på barnelegane, er det ikkje mange att å ty til.

At opninga startar med dei minste, og to–tre veker langsamare enn fagmyndigheitene seier går an, er for meg forståeleg, om enn beklageleg.

Grunnen er at eg har jobba mykje dei to siste månadene med å hjelpa den lokale helse- og omsorgstenesta til å rigga seg til pandemimodus.

Sjølv med engasjerte, velvillige tilsette som er fagfolk innan helse, har dette teke svært mykje tid.

Me måtte ha infomøte, laga skriv til publikum, rutinar til intern bruk, læra opp ekstrapersonell og så vidare.

Oppvekstsektoren skal no gjennom heile denne prosessen, dei òg. Me skal laga skriv og plakatar og rutinar til pedagogar og assistentar og foreldre.

Ute- og inneareal må vurderast og delast opp slik at ikkje alle barna klumpar seg saman. Vaktplanar må endrast slik at barn og vaksne er i dei same gruppene gjennom dagen og veka.

Dette er nøkkelen til å både gje barna nærleik og tryggleik, og samtidig avgrensa eventuelle utbrot i barnehagen.

Dette veit eg barnehagane og skulane vil klara, men eg forstår at dei treng eit par veker på det.

På eit meir generelt plan handlar uroa rundt opninga om risikoforståing og risikovurdering.

Som fastlege er det ein viktig funksjon å kunna hjelpa pasienten med å forstå og akseptera risiko og usikkerheit.

Du og pasienten må saman klara å pakka ned den store, uoversiktlege skya av nervøsitet dei kjem til deg med, og gjera den til noko overkomeleg som pasienten kan stappa ned i ein boks i løpet av timen og roleg ta med seg ut.

Dette gjeld alt frå rare føflekkar til byrjande angst.

Folkehelseinstituttet (FHI) og andre faginstansar gjer no denne jobben på vegner av oss alle. Forskjellen frå ein fastlegesituasjon er at mine risikovurderingar berre blir verande i mitt hovud, kanskje supplert med nokre linjer i pasientens journal.

Og om pasienten stussar eller framleis tviler, kjem han tilbake til meg og me kan ta ein prat om det.

FHI sine risikovurderingar ligg derimot ute på nettet. Dei som er utrygge på eller ueinig med FHI kan bli intervjua i avisa eller starta Facebook-kampanjar med opprop mot skulestart.

Det blir i det heile sett meir uoversiktleg.

Enkelte er frå fødselen av meir villige til å akseptera risiko og usikkerheit enn andre.

Du har dei barna som surrar på seg rulleskøytene og susar bortover asfalten utan tanke for anna enn høgast mogeleg fart.

Og så har du dei som må nøye få på plass hjelm, albogevern, knevern og handvern for å vera sikre på å sleppa skrubbsår.

Myndigheitene må no finna ein balanse i tiltak og kommunikasjon som gjer at folk føler seg mest mogeleg trygge.

Men me kjem ikkje utanom at me aldri nokosinne vil få det «heilt trygt».