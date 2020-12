Ikkje trykk varslingane ned i myra

Bokbransjen kan lære å handtere overgrep av romanen til Per Marius Weidner-Olsen.

Olaug Nilssen Forfatter og dramatiker

No er det nokre veker sidan Agnes Ravatn skreiv i Aftenposten at det er fritt fram for seksuell trakassering i bokbransjen.

Ikkje berre er det ein bransje «marinert i alkohol» der grenseoverksridande åtferd blir premiert, det er også ein bransje som i stor grad er samansett av frilansarar og andre lausarbeidarar.

I bokbransjen er det slik at både potensielle overgriparar og potensielle offer er tilknytte forlag frå kontrakt til kontrakt, og dermed har ingen av dei heller opplagte HMS-rettar.

Heller ikkje romandebutanten Per Marius Weidner-Olsen hadde heilt opplagte HMS-rettar då han i haust mista bokkontrakten sin hos Oktober forlag.

Forlaget braut kontrakten etter at det blei kjent at han var straffedømt for forhold som overlappa med dei tema han skreiv om i romanen «Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen».

Norske forfattarar diskuterte både offentleg og i sosiale medier korvidt det var greitt eller ikkje greitt at Oktober forlag ikkje ville halde fram samarbeidet, mens reaksjonane på kronikken til Agnes Ravatn først og fremst kom direkte til henne – «Jeg har aldri før fått så mange reaksjoner på en tekst,» sa Ravatn til Aftenposten.

Det er påfallande stille frå forfattarar når det gjeld tematikken seksuell trakassering.

Det er freistande å tenkje at det dreier seg om berøringsangst, men det kan også vere manglande kunnskap om emnet.

I så fall er det mange muligheiter for å lese seg opp, og ein av dei er nettopp «Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen» av Per Marius Weidner-Olsen.

«Det er påfallande stille frå forfattarar når det gjeld tematikken seksuell trakassering», meiner Olaug Nilssen.

Romanen handlar om overgrep som det ikkje blir tatt noko oppgjer med; verken «mannen i den grønne bilen», som omgir seg med unggutar, og byter til seg seksuelle tenester, eller husmora som utnyttar tenåringsgutens seksuelle nysgjerrigheit, blir avslørt, og overgrepa får ingen ytre konsekvensar.

I refleksjonar og inntrengande minnesveip blir det vist korleis dette finst som uhandterlege storleikar i sinnet til barnet i romanen.

Han stel pengar og gøymer tjuvegods i myra, der det blir liggande å gjære, i alle fall i metaforisk betydning.

Noko eintydig svar eller eintydig moral tilbyr romanen ikkje, men som forfattaren sjølv har formulert i to ulike kronikkar, så har han prøvd å problematisere skyld, særleg forstått som indre, psykologisk prosess:

«Jeg ville (...) bruke oppvekstromanen til å problematisere skyld og soning rundt guttens egne forbrytelser. Gutten blir aldri avslørt som tyv, og preges av dette. Er avsløring og straff en psykologisk nødvendighet for å kunne bli fri? Svaret til jeg-personen synes å være et ja.»

Ein ting er forbrytaren sitt behov for å bli avslørt og straffa, noko anna er offerets behov for å bli tatt på alvor. Dette gjeld alle brotsverk.

Dei fleste har forstått kva metoo betydde for lengst – vi får det ikkje trygt i arbeidslivet, organisasjonslivet, det politiske livet eller livet generelt dersom vi risikerer å bli utsette for – eller utsette andre for – seksuell trakassering.

Men kven skal ein seie frå til, og kva slags hjelp skal ein få?

Det er ikkje sikkert det er opplagt i det normale arbeidslivet ein gong, så kva kan den frie bokbransjen eigentleg få til? Kva slags sanksjonsmuligheiter har ein forfattarorganisasjon eller eit forlag?

Kva brotsverk må ein ha begått for å miste inntekstgrunnlaget? Og om ein tillet seg å gje ei åtvaring til nokon som har gått over streken gjentatte gonger – kven skal sjekke om hen har skjerpa seg?

No har bransjeorganisasjonane sendt ut ei undersøking til medlemmene for å kartlegge omfanget av problemet. Det er bra.

Men heller ikkje desse undersøkingane omfattar alle mogelege arenaer. Kva med forfattaren som omreisande i bokbad?

Er det det enkelte bibliotek og grendahus som skal ordne opp i tilfelle overtramp? Kva med forfattaren som skrivekurshaldar? Er det hen sjølv som skal ta imot dei varsel som dukkar opp?

Det er ikkje enkelt å svare på. Det kan vere enklare å avfeie problemstillinga som krenkelseshysteri frå ein hårsår generasjon, og dermed å sleppe å ta tak i problemet.

Dessutan kan vel dei fleste av oss tenke at den som er rein kan kaste den første stein, så det ikkje brått singlar i glashuset.

Men er det noko protestantismen har lært oss, så er det jo at ingen er reine. Og om det å vere rein og skir skulle vere eit krav for å ta tak i opplagte problem, så hadde nok det aller meste blitt liggande å gjære i myra, frå ubetalte kaffirekningar på felleskjøkenet, til slibrige smsar sende i fylla.

Det er ikkje nødvendig å kaste så mykje stein heller, dersom bransjen klarer å lage eit godt system for å handtere trakasseringssaker.

Ingen treng å gå kanossagang gjennom ryktebørsen, sosiale medier og store aviser, sakene kan gjerast opp der dei høyrer heime, alt etter alvorlegheitsgrad, gjentakingsfare og norske lover.

Sjølv har eg ikkje tenkt å dra noko som helst eksempel på seksuell trakassering opp av hatten.

For poenget er ikkje kva, korleis, kven og kor ofte, poenget er at bokbransjen, akkurat som guten i romanen til Weidner-Olsen, ikkje har gode måtar å handtere seksuell trakassering på.

Det kan bli gode romanar av å undertrykke problem i årevis, men så veldig sunt er det likevel ikkje.