Denne statsråden har gitt oss ukens beste beklagelse – og bilde

Og hvilke poser har dominert i Oslo tingrett denne uken?

Ukens unnskyldning

Foto: Nærings- og handelsdepartementet

«Som tidsminister beklager jeg på det sterkeste at 2020 blir enda en time lenger, dette har allerede vært et svært krevende år for veldig mange.»

Næringsminister Iselin Nybø (V) er lei seg for at vi må skru tiden tilbake på søndag, Nærings- og fiskeridepartementet.

Ukens tweet

Hans Vang forsvarer Venstre.

Ukens gjeng

Foto: HEIKO JUNGE / NTB

«Her står den nye elbilgjengen»

Tittel i Motor, om Frp-politikerne Bård Horskrud (fra v.), Sylvi Listhaug og Siv Jensen, som alle kjøpt seg elbil.

Ukens pose

Foto: Berit Roald / NTB

Laila Bertheussen kommuniserer med bærenett under rettssaken mot henne i Oslo tingrett.

Ukens pose II

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Laila Bertheussen hadde med seg enda en pose i Oslo tingrett denne uken.

Ukens 1349

Foto: Ørjan Deisz (Arkiv)

«Koronateststasjon stenges på grunn av kullosforgiftning.»

Teststasjonen på Spelhaugen måtte stenge, BT. Og nei, BT går faktisk aldri – aldri – lei av den referansen.

Ukens Trump

Illustrasjon: Luis Grañena Lopez

«Bokstavelig talt, du kunne hatt ti apekatter med flammekaster og latt dem gå etter pengene, de ville ikke klart å brenne dem opp på en like dum måte»

Republikaneren Mike Murphy, om pengebruken til Trump-administrasjonen, AP.

Foto: Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS / NTB (Arkiv)

Ukens miljøverner

«Den lille fluoren vi har på de skiene ... I den store verden er det «null og nada».»

Skiløper Therese Johaug forteller Nettavisen at hun vil konkurrere med miljøskadelig fluor under skiene. I den store verden var det bare litt leppekrem også.

Ukens hersketeknikk

«Jeg tenker at han får stå for det han sier. Så vet vi som er i gamet hvordan det her fungerer. Jeg har ikke sett han til start i et verdenscuprenn.»

Skiløper Therese Johaug svarer politiske redaktør Snorre Valen i Nidaros, Nettavisen.

Ukens sitat

«Ikke mitt ansvar»

Skolebyråd Inga-Marthe Torkildsen (SV) i Oslo, om skoledirektørenes store lønnshopp, Aftenposten. Tidligere har ikke SV vært fremmed for å kritisere lederlønninger.