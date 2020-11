Nokon å snakka med

Asbjørn Kristoffersen

Foto: Lise Åserud / NTB

– Hei.

– Hei.

– Pose?

– Ja takk.

– Kvittering?

– Nei takk.

– Hade.

– Hade.

Så lenge vi kjem oss til butikken for eiga maskin, så lenge mange nok boikottar sjølvforsyningsbutikkane, har pensjonsforvaltarar kassaoperatørar å snakka med. Har vi katt, kan vi snakka med katten også. Har vi potteplante, kan vi flørta med potteplanten. Har vi korkje katt eller potteplante, kan vi diskutera med oss sjølve. Blir vi ekstra taletrengte, kan vi gå i butikken.

Pensjonsforvaltarar står fritt til å gå butikken nett når det passar oss. Vi kan gå når det er så få andre kundar å sjå at vi kan halda to meters fråstand, vi kan gå med åttelags munnbind, om så skulle vera. Erna ville nok helst ha sett at folk i vår alder aldri gjekk i butikken. Men vi spør ikkje Erna om lov. Vi kan finna på å gå to gongar i butikken same dagen, vi, om vi har fått katten og potteplanten og oss sjølve langt opp i halsen.

– Hei.

– Hei.

– Eg gløymde å kjøpa fårepølse. Og kefir.

– Ja, det er fort gjort å gløyma noko.

– Gammal og håttalaus....

– Heh, heh. Pose?

– Ja takk.

– Kvittering?

– Nei takk.

– Ha ein fin dag.

– Du må ha ein fin dag, du og.

Kassaoperatørar skal vera høflege og blide og seia ha ein fin dag, nett som i Amerika. Det har sjefane deira bestemt. Om alle som jobbar i ein butikk smiler og helsar til alle som kan tenkjast å kjøpa noko, aukar sjansen for at omsetninga skal stiga og profitten veksa. Kassaoperatørar har ikkje noko val. Enten snakkar dei med pensjonsforvaltarar, eller så blir dei utviste til fryselageret, og får aldri meir seia «– pose?».

Helst skulle vi hatt fleire butikkar å velja mellom, ein på kvart hjørne. Kjøpt fårepølse i ein butikk og kefir i ein annan. Fått sju ønskje om å ha ein fin dag, same dagen. Fått preika nok til å ta to dagars snakkepause og berre slappa av, med attlaten munn. Men slike tilstander er utopiske. No må alle slutta med å møta ikkje-kohortiske medmenneske på nært hald, ifølgje Camilla Stoltenberg. Pensjonistforbundet må krevja eigne kohortar for folk som går i butikken oftare enn tre dagar i veka, med minst ein butikkmedarbeider i kvar kohort. Alle har rett til at nokon høyrer på kva dei meiner om Trump.