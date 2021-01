Bergens kulturliv blir fattig uten striler. Slipp dem inn.

Var det akkurat denne uken koronareglene nærmet seg det parodiske?

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Fra forestillingen «Heim 2» på Det vestnorske teater. «Scenehusene kan ikke avkreve dialektprøve ved inngangen. Det bor jo tross alt nok av trøndere, øst- og nordlendinger i Bergen, som ministeren selv påpeker», skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Rune Sævig

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Her er en setning som vil bli husket lenge etter at koronapandemien er over:

«Regjeringen vil ikke at folk som bor for eksempel i Alver, Øygarden eller Bjørnafjorden kommuner skal bruke kulturtilbud i Bergen».

Oppfordringen fra høyeste politiske hold ble raskt tolket som et slags «strileforbud». Og den vekker til live en vond og vanskelig historie i vårt område.

Postulatet kom fra kulturminister Abid Raja (V) tirsdag, servert med et litt selvironisk smil, på vegne av norske myndigheter.

Bare to uker etter at Raja i praksis stengte ned alt av kulturliv i Bergen, ønsket han å åpne det igjen. På en betingelse:

At kun folk bosatt i Bergen får slippe inn på forestillinger i egen kommune. Folk som bor på andre siden av fjorder og fjell, får holde seg hjemme.

Les også Abid Raja vil åpne Bergen. Men bare for bergensere.

Raja skjønner selvfølgelig at adgangsforbudet for striler er umulig å håndheve.

Scenehusene kan ikke avkreve dialektprøve ved inngangen. Det bor jo tross alt nok av trøndere, øst- og nordlendinger i Bergen, som ministeren selv påpeker.

Men betingelsen står der. Så hvis det finnes spesielt skyldbetyngede og tause publikummere på DNS, Ole Bull Teater eller i Grieghallen de neste ukene, kan det hende de er bosatt på Søfteland, i Knarvik eller på Rong.

«Strileforbudet» griper rett inn i et minefelt bergensere og ombygdinger har tråkket i siden middelalderen.

Da var Bergen landets største by og handelssentrum, og baserte sin status og økonomi i stor grad på utnyttelse og mobbing av dem som kom roende med varene sine fra fjordene i nord og sør.

Det toppet seg med den legendariske «strilekrigen» i 1765. Da ble Bergen invadert av rasende bønder og fiskere fra Nordhordland og andre kystområder.

De protesterte mot en urettferdig og knallhard ekstraskatt, som danskekongen hadde påført dem. Bakgrunnen var at kongeriket var belastet med drepende gjeld etter den europeiske syvårskrigen.

Opprøret var uhørt for danskene og stiftamtmann Ulrik von Cicignon. For strilene var det en viktig oppreisning og identitetsskapende handling.

Men samtidig viste «krigen» for alvor avgrunnen mellom den selvbevisste «bystaten» Bergen og bygdene den var omgitt av.

Selv i dag finnes det en slags symbolsk avgrunn mellom Bergen og omegnskommunene. Rajas «strileforbud» gjør den ikke enklere å håndtere.

Les også Nå åpner teateret, men strilene får ikke komme. – Komisk, sier fylkesordføreren.

Ikke minst går skillelinjen gjennom talemålet. Dannet og hunkjønnsfri dialekt Bergen, ramsalt strilemål i Alver og dalstroka inna- og utanfor.

Desto tristere er det hvis folk legger bånd på dialekten sin når de skal på by’n for å ha det kjekt.

For dette er litt av utfordringen med kategoriske koronaregler: I verste fall fører det til at folk overvåker, mistenker og angir hverandre. Det er ille å bli anklaget for regelbrudd bare du åpner kjeften.

Kulturministeren håper «strileforbudet» kan være en tillitsbasert avtale mellom folk og regjering. Det kan det sikkert. I Norge er tilliten mellom borgere og politikere på verdenstoppen.

Men i boken «Tillit i koronaens tid» skriver sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen om hvordan pandemien kan utfordre denne tilstanden.

Han tror den kan skape sosialt samhold og solidaritet. Men samtidig kan den «føre til en sosial kontroll som innebærer sterkt konformitetspress, moralpoliti og uformelle sanksjoner», skriver han.

Tygg litt på denne lange setningen fra Eriksens essay:

«Diskusjonene om hvorvidt det er moralsk akseptabelt å jogge mens man pruster og peser idet man passerer mødre med barnevogn, eller om naboen er et dårlig menneske hvis han glemmer seg og håndhilser på en gjest, kan være et forvarsel om et samfunn av angivere, der Storebror holder seg i bakgrunnen, i trygg forvissning om at småbrødrene og -søstrene holder kustus».

Spørsmålet er altså om de stadig omskiftelige og eksotiske koronareglene skaper mer forvirring og unødvendig utrygghet mellom folk.

Les også – Vi spiller for tomme saler for å holde forestillingen frisk

Uansett er det verd å huske på at smittetrykket er lavt her omkring. Folk på alle sider av kommunegrensene har gjort en god innsats.

Dessuten har vi allerede inngripende regler for kulturlivet. Fremdeles er det bare tillatt med ti tilskuere i kulturhus uten fastmonterte stoler.

Da er det faktisk likegyldig om de ti gjestene kommer fra Bergen, Radøy eller Søre Øyane.