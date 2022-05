Gullkort og politiske leiesoldater

Vedum vil ikke snakke med lobbyister. Da må han begynne å slenge på røret til noen av sine beste venner.

– Ikke ta telefonen hvis det ringer fra et PR-byrå.

Dette er finansminister Trygve Slagsvold Vedums (Sp) ferske beskjed til egen stortingsgruppe.

Vedum vet å male seg fiendebilder, og en av hans favoritter er av de politiske leiesoldatene kjent som lobbyister.

I virkeligheten vil Vedum og hans kolleger sjelden oppleve at noen ringer dem og presenterer seg slik.

I praksis jobber bare en brøkdel av slike rådgivere i noe byrå i det hele tatt. De aller fleste er godt gjemt som ansatte i en bedrift eller organisasjon – og disse er det fortsatt greit å snakke med.

Når Sykepleierforeningen varsler om økt arbeidspress og svak lønnsvest, er det lobbyvirksomhet. Når noen fra Equinor ringer for å fortelle om hvordan Norge kan bli en havvindnasjon, er det akkurat det samme.

LO og NHO er rendyrkede lobbymaskinerier under statens velsignelse.

Og når Vedum bevilger over ti milliarder til norske bønder gjennom jordbruksoppgjøret, er det etter forhandlinger med lobbyorganisasjonen Norsk Bondelag.

Dersom Vedum virkelig vil slutte å snakke med lobbyister, må han altså begynne å slenge på røret til noen av sine beste venner.

Når han likevel forenkler landskapet på denne måten, er det fordi han vet hva som mobiliserer velgerne. «PR-bransjen» er et triggerord, det samme er «lobbyist».

Søker du antonymet til «folkekjær», finner du logoen til First House.

At Vedum presenterer forenklede sannheter og tilsvarende løsninger, som å «ikke ta telefonen», får samtidig flere uheldige konsekvenser.

En av dem er at han gjør kommunikasjonsbyråene en tjeneste. Ved å kalle dem skadelige, kaller han dem også effektive.

Slik øker bedrifter og interesseorganisasjoners betalingsvilje.

Enten du brenner for et idrettslag eller er frivillig i Kattens Vern, er for eller mot vindkraft, driver lakseoppdrett eller bistandsarbeid, er det en kamp om ressurser og gehør.

Første trekk er å skaffe seg oppmerksomhet. Gode råd om hvordan kan være en smart investering.

En annen uheldig konsekvens av å boikotte selve byråene, er at omfanget av slike tjenester skjules bedre.

Da de avgåtte ministrene Monica Mæland (H) og Iselin Nybø (V) nylig ble ansatt i advokatfirmaet Schjødt, var det ikke på grunn av deres juridiske ferdigheter.

Schjødt var åpne om at det var «relevante relasjoner» og nettverk som gjorde dem attraktive.

Dermed kan du nå betale for deres politiske erfaring, men kalle det «juridisk rådgivning» i regnskapet.

Slik går lobbytjenester enkelt under radaren.

Et annet meningsløst forsøk på å kontrollere lobbymakten er debatten om det såkalte gullkortet.

Etter at tidligere Høyre-politiker Ib Thomsen skrev i en jobbsøknad at han hadde «fri tilgang til Stortinget resten av livet, som kan være nyttig i påvirkning fremover», har dette rent praktiske adgangskortet vært i spill.

– Et gullkort for lobbyister, sier Rødts Bjørnar Moxnes.

− Hele presidentskapet reagerer, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og varsler gjennomgang.

Men makten til å påvirke politikere ligger selvsagt ikke i en firkantet plastlapp.

Det å komme seg inn døren er verdiløst dersom du ikke vet hvem du skal henvende deg til. Og hvem som helst kan åpne døren, så lenge de har det rette telefonnummeret.

Som Thomsen skriver videre i søknaden, kan han også tilby «spesiell kompetanse knyttet til beslutningsprosesser» og «et stort kontaktnett på Stortinget».

Det er dette som er den reelle tilgangen.

At politisk påvirkning kan kjøpes for penger er et intrikat tema. Vedum har rett i at pengesterke interessenter i realiteten kan kjøpe seg en sterkere stemme, og flere talerstoler, enn andre.

Det er langt igjen til det amerikanske skrekkveldet, men vi må likevel være årvåkne for hvordan makt og penger snakker sammen, også i Norge.

Et råd til Vedum kan være å gløtte bort til en annen bransje: mediene. Lobbyister liker kanskje godt å ringe til politikere, men de liker enda bedre å ringe journalister.

Disse er ikke mindre redde for å gjøre seg til nyttige idioter enn politikerne er. Løsningen er likevel ikke å la være å ta telefonen – heller tvert imot.

Nyttig informasjon forkastes ikke bare fordi det er noen i kommunikasjonsbransjen som formidler den. Det er lurt å snakke med de ulike stemmene i komplekse spørsmål, også de som har noe å tjene.

Ansvaret til både journalister og politikere er å utøve sunn og omfattende kildekritikk, og sørge for å lytte til alle sidene av saken. Også, og kanskje særlig, de uten ressurser til å løfte saken inn på politikernes kontor selv.

Når Vedum er bekymret for PR-rådgivernes makt, bør han derfor be sine kolleger om å ta opp telefonen, heller enn å legge den ned.