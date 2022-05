«Matkampen i Høgre er underleg stille. Her har du årsaka.»

Dei som vil bli kvitt Harald Victor Hove, kan likevel feile.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Høgres frontfigur Harald Victor Hove har ikkje fått forsvare seg som byrådsleiarkandidat, for utfordraren vil ikkje stille i debatt.

Når det blir uro i politiske parti, prøver alltid nokon å avdramatisere det heile.

Som at det er heilt naturleg med kamp om toppvervet i Bergen Høgre, og at det er flott at det finst fleire kandidatar som kan ta på seg eit toppverv.

Det stemmer ikkje. La oss sjå på kva som faktisk skjer i Bergen Høgre: