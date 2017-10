Politivolden i Catalonia viser hvordan tankeløst politisk lederskap kan føre en konflikt ut av kontroll.

Sannsynligheten for at Catalonia faktisk ender opp som en selvstendig stat økte betydelig søndag. Separatistene vant en stor seier med helgens folkeavstemning.

Men det var ikke valgresultatet – et klart ja til løsrivelse fra Spania – som gjorde den katalanske presidenten Carles Puigdemont til seierherre.

Den forhastede avstemningen møter ikke kravene man vanligvis stiller for at et valg skal være gyldig. At ingen valgkommisjon holdt oppsyn med valget er en av flere svakheter ved gjennomføringen. Spanske myndigheters sabotasje gjør valgresultatet ytterligere upålitelig. Avstemningen strider mot den spanske grunnloven, og ville likevel bli underkjent.

Uansett resultat, ville ikke folkeavstemningen gitt godt nok grunnlag for løsrivelse. Den katalanske presidenten ville ikke under noen omstendigheter få internasjonal støtte for sine krav på bakgrunn av denne avstemningen.

Men så durte spanske myndigheter inn med overdreven maktbruk. Overreaksjonen har gitt president Puigdemont og hans meningsfeller flere sympatierklæringer enn de kunne drømme om.

Plutselig ble det lettere å forstå hvorfor store deler av den katalanske befolkningen ikke vil bli styrt fra Madrid.

Det er ubegripelig at Spanias statsminister, Mariano Rajoy, ikke forutså hvilke konfrontasjoner som ville oppstå når avstemningen skulle stanses med makt.

Å beordre ut guardia civil for å stanse en uautorisert avstemming, er en usedvanlig dårlig strategi. Det vitner om demokratisk umodenhet. Om noen før var i tvil, avslørte Rajoy søndag at den autoritære arven fortsatt sitter i. Guardia civil er selve symbolet på undertrykkelsen til fasciststyret under general Francisco Franco. Bare å se dem komme kjørende i busser for å rydde opp, gir dårlige assosiasjoner.

Bildene av statlig politi som denger løs på demonstranter er særlig ille i en region som har gjort fredelig protest til sitt varemerke.

Resultatet er at Spania nå står i en alvorlig konflikt, som ingen foreløpig vet hvor ender.

Rajoys kommentarer etter politivolden søndag er lite betryggende:

– Vi gjorde det vi måtte gjøre, uttalte han søndag kveld. Han legger altså opp til mer konfrontasjon og høyere konfliktnivå.

Katalanerne kunne – frem til søndag – ikke med noen troverdighet hevde at de er et undertrykket folk. Regionen har stor grad av selvstyre. Meningsmålinger har vist flertall for mer autonomi, men ikke nødvendigvis løsrivelse fra Spania.

Men så velger altså regjeringen å slå tilbake med tung maktbruk. Politiets voldsbruk resulterte i at vanlige velgere – som ville utøve det de så på som sin borgerplikt – ble skadet.

Statsminister Mariano Rajoy har klart det praktstykke å fremstå som autoritær og antidemokratisk. Han har eskalert konflikten til nye høyder og gitt separatistene argumenter de tidligere ikke hadde.

Catalonia har i dag betydelig selvstyre, men ønsker mer. Flere har pekt på at det viktigste målet med folkeavstemningen ikke egentlig var løsrivelse. Formålet var heller å skaffe seg bedre kort på hånden i forhandlinger om å beholde høyere skatteinntekter selv, slik enkelte andre regioner får.

Spania for øvrig har hatt begrenset sympati med det kravet. Det er i det perspektivet det er mulig å forstå hvorfor statsminister Rajoy og hans Partido Popular er så steile i sin tilnærming.

Det er også en berettiget frykt for at om Catalonia får gjennomslag for sine krav, vil andre regionale konflikter, som den i Baskerland, blusse opp. Den uforsonlige linjen overfor katalanerne har derfor betydelig støtte ellers i Spania.

EU har så langt insistert på at det hele er et innenriks anliggende, som det er opp til spanske myndigheter å håndtere. Unionen støtter regjeringen i at det er tid for enhet og samling, ikke fragmentering. Men i går kom kommisjonen med kritikk av voldsbruken, sammen med en oppfordring til dialog.

Lite tyder på at Rajoy vil følge den oppfordringen. Utsiktene til å løse situasjonen i Catalonia er blitt langt dårligere de siste dagene. Men mulighetene for en minnelig enighet avhenger av begge parter. Dersom president Puigdemont gjør som han har varslet og erklærer Catalonia uavhengig, kan motreaksjonen fort bli at Rojas tar skritt for å sette regionen under administrasjon. Det vil neppe dempe kravet om selvstendighet.

Det er bare å håpe at begge parter velger mer moderate linjer. Uansett er Catalonia nå en skremmende advarsel om hvor sårbare selv etablerte demokratier i Europa kan være.