Me er heilt avhengige av denne tunnelen

Lærdalstunnelen er ein del av dei viktigaste vegane mellom aust og vest.

Det vil vere katastrofalt om Lærdalstunnelen vert stengt i eit heilt år.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

I dei tusen tunnelanes land er Lærdalstunnelen kongen. Gjennom 24.509 meter stein har europavegen gått sidan den opna i 2000.

EUs tunneldirektiv stiller nye krav til gamle tunnelar. Difor er det fare for at verdas lengste biltunnel vert stengt i eitt år. Det vil vere dårleg nytt for Vestlandet. Me er heilt avhengige av den vegen.