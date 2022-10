Ingen beklagelser kan endre på uretten fetteren er utsatt for

Fetteren til Birgitte Tengs var 19 år da politiet pågrep ham for drap i februar 1997.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

«Jeg samler ikke på beklagelser. Jeg vil ha handling», sier faren til «Fetteren» i et intervju med VG.

«Fetteren» er han politiet feilaktig klistret til drapet på sitt eget søskenbarn, Birgitte Tengs. Men handling har visst vært litt mye å be om i denne saken.

Først 25 år etter drapet har politiet sirklet inn han som kan vise seg som den rette gjerningsmannen. Og selv om fetteren til slutt ble frikjent for drapet, ble han dømt til å betale erstatning – en dom som er blitt stående til tross for unison enighet om at den er urettferdig.

Ingen beklagelser kan endre på uretten fetteren er utsatt for. Staten kan vente seg et formidabelt erstatningskrav, og bør helst punge ut.

Birgitte Tengs ble drept på Karmøy i 1995. Nå er en 52 år gammel mann tiltalt i saken.

Det er ikke sånn at den tiltalte 52-åringen først nå havnet i politiets søkelys. Der har han vært i årevis.