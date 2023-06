Freia-boikott er god bruk av forbrukermakt. Slikt burde vi ha mer av.

Melkesjokolade og Kvikklunsj føles kanskje erkenorsk, men Freia har vært amerikansk i mer enn 30 år, skriver gjestekommentator Stig Arild Pettersen.

Jo, det er faktisk så enkelt som at du bidrar til Russlands krig i Ukraina for hver eneste Kvikklunsj du stapper i deg.

Stig Arild Pettersen Gjestekommentator i Bergens Tidende

Setter du deg på et fly fra Flesland denne uken, vil du ikke lenger kunne få servert sjokolade fra Freia. Både SAS og Norwegian har bestemt seg for å boikotte sjokoladeprodusenten, fordi eieren – amerikanske Mondelez International – fortsatt opererer i Russland, og dermed bidrar med skattepenger til den russiske krigsøkonomien.

De er ikke alene. Flere har allerede kommet etter, både forhandlere og forbrukere. Russlands brutalitet i Ukraina er åpenbar for alle. Og det er faktisk så enkelt som at du bidrar til krigføringen for hver eneste Kvikklunsj du stapper i deg.

Du bidrar til Russlands krig i Ukraina for hver eneste Kvikklunsj du stapper i deg, skriver Stig Arild Pettersen. Bildet viser Einar Salvesen fra Freia og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum under en demonstrasjon mot sukkeravgiften.

Melkesjokolade og Kvikklunsj føles kanskje erkenorsk, men Freia har vært amerikansk i mer enn 30 år. Mondelez eier slike nasjonale merkevarer over hele verden, fordi de vet at folk liker å føle nærhet til søtsakene de stapper i seg. Svenskene har like sterke følelser for sin Marabou som vi nordmenn har for Freia. Begge er eid av Mondelez.

Slik er det også i Russland, der Mondelez Rus er markedsledende. Det gir store inntekter som de betaler skatt av til den mafiastyrte russiske staten, som har invadert Ukraina i full strid med all internasjonal lov og rett.

