«Cancel culture» vart oppfunnen av protestantar

Identitetspolitikk og kulturkrigar passar fint for moderne lutheranarar. Vi har fem hundre års trening i synd og skam.

Asbjørn Kristoffersen Tidligere journalist i BT

Trygve Bratteli talar til folket på Youngstorget 1. mai 1964. Staten har passa på oss sidan reformasjonen i 1536/37. Martin Luther ville at fyrstar og kongar skulle styra kyrkja, og at folket skulle vera lydige mot dei, skriv Asbjørn Kristoffersen. Foto: NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

«Du skal sjå på staten som din ven», sa ein gong Trygve Bratteli, tidlegare statsminister for Arbeidarpartiet.

Ingen god nordmann rullar på golvet i krampelått over ein slik proklamasjon. Mest alle friviljuge organisasjonar har gjort seg avhengige av statsstøtte. Den offentlege sektoren er blant dei største i verda.

Staten passar på oss.

– Den oppsiktsvekkande norske og nordiske tilliten til offentlege styresmakter må skuldast bortimot fem hundre års trening med evangelisk-luthersk statskyrkje, skriv Asbjørn Kristoffersen. Foto: BT arkiv

Sosialdemokratiet er den nye statsreligionen i dei nordiske landa, hevdar Robert H. Nelson, tidlegare professor i sosialøkonomi ved Maryland University i USA.

Erna Solberg kan visst takka Martin Luther for at nordmenn har slutta så mannjamt opp om koronapolitikken hennar, at vi jamvel kanskje kan setja verdsrekord i covid-vaksinering.

Den oppsiktsvekkande norske og nordiske tilliten til offentlege styresmakter må skuldast bortimot fem hundre års trening med evangelisk-luthersk statskyrkje, ifølgje Nelson.

Les også Starta vitskapen for alvor då dei lærde slutta å tru på Gud?

Staten har passa på oss sidan reformasjonen i 1536/37. Martin Luther ville at fyrstar og kongar skulle styra kyrkja, og at folket skulle vera lydige mot dei.

Først på 1800-talet tok lydnaden til å rakna her til lands. Hans Nielsen Hauge og pietismen og andre folkelege rørsler kunne også bruka Luthers lære til å opponera mot overmakta, og å fremja demokrati og ei ny forståing av den nordiske lutherdommen. Medan statskyrkjene stod mest like støtt som før.

Denne lutherske arven har levd vidare i sekulær form sidan arbeidarrørslas maktovertaking på 1930-talet, som ein økonomisk, sosialdemokratisk religion, som har gjennomsyra den nordiske samfunnsmodellen, ifølgje Robert H. Nelson.

Trua på rasjonalitet, pragmatisme og materiell framgang som middel til å fremja det gode liv på jorderike, har fostra eit nytt presteskap av forskarar og styringsekspertise.

Meir eller mindre ugudelege ideologar tok statskyrkjene med på kjøpet, hevdar professoren.

Protestantisme er då også framheva som meiningsberande kjenneteikn for dei nordiske landa på «Verdas kulturkart». Kartet er samanstilt av det internasjonale forskingsprogrammet World Values Survey, Verdas verdioversyn.

Nordbuarane er teikna inn blant dei minst religiøse og mest individualistiske folk i på kloten. Men framleis med Martin Luther som nisse på lasset. Danmark, Finland og Island har ikkje ein gong brydd seg med å avvikla statskyrkjene.

Nordiske land skil seg dertil ut ved å vera i toppsjiktet i mest alle jamføringar når det gjeld offentleg velferd og velfungerande styresett.

Jamvel i lukkekonkurransen og kategorien «beste land å bu i», tevlar nordbuarane i verdstoppen. Folkets tillit til styresmaktene har mange gode grunnar.

Les også Måling: QAnon like populær som enkelte større religiøse retninger

Protestantar har ord på seg for å vera utifrå arbeidsame folk. Nordens lutheranarar blir gjerne karakteriserte som konsensussøkjande, tilbakehaldne, konfliktsky og konforme; busette i fem små land som langt inn i etterkrigstida var påfallande etnisk og religiøst einsarta.

Dei har ein hang til å framstilla seg som moralske og humanitære stormakter, med ibuande trong gå ut i verda for å gjera alle folkeslag til sosialdemokratar.

– Først på 1800-talet tok lydnaden til å rakna her til lands. Hans Nielsen Hauge (biletet) og pietismen og andre folkelege rørsler kunne også bruka Luthers lære til å opponera mot overmakta, meiner Asbjørn Kristoffersen. Foto: Scanpix

Forklaringa på dette fenomenet var det Robert H. Nelson jakta på i boka «Lutheranism and the Nordic Spirit of Socialism: A different Protestant Ethic».

Den no avlidne forfattaren meiner nordiske, sekulære samfunnstoppar har vore for mykje opphengde i sosiale og økonomiske forklaringsmodellar, og for lite opptekne av kva verdiar som har vore grunnlag for den nordiske samfunnsutviklinga.

I boka frå 2017 blir det ikkje problematisert kva verknader den store innvandringa den siste generasjonen kan ha for den nordiske samfunnsmodellen.

Unntaket er at «den mislukka integreringa av muslimar» blir tilskriven det han kallar ein implisitt, uutala og uforklåra sosialdemokratisk religion.

Dei underliggande premissane for dette livssynet kan vera sjølvsagde for kulturelle lutheranarar, men for ein muslim å underkasta seg slike premissar, kan vera som å konvertera til den nye statsreligionen, seier han.

Les også Fellesskolen skal dyrke mangfold, inkludering og kompetanse – ikke Gud

Dei som kjøper amerikanarens religionsbaserte forklåringsmodellar, finn kanskje dekning for at notidas identitetspolitikk og kulturkrigar passar som fot i hose for Nordens moderne lutheranarar.

Vi har fem hundre års trening i synd og skam. I å vedkjenna synder, og falla på kne og be om syndeforlating, og i å bøta for syndene våre. I å straffa kjettarar og dei vantru, og støyta dei ufrelste ut i det ytste mørker, der dei gret og skjer tenner.

«Cancel culture» vart altså oppfunnen av protestantar.

Statsmaktas utopiar om null trafikkdrepne, null mobbing, null rasisme, null slinger i valsen, kan ikkje realiserast med politiske verkemiddel. Ikkje med gammaldags sosial ingeniørkunst heller.

Folket må berre bli endå meir lydige. Reformasjonen tar aldri slutt.