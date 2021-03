Frykten for tomrommet

La barna få lære å tåle kjedsomhet. Også på skolen.

David Chelsom Vogt Filosof og musiker

«Ingen evne vil bli mer ettertraktet i fremtiden enn evnen til å kunne sile ut overflødig informasjon og til ikke å la seg forstyrre av de utallige stimuliene som vi bombarderes med», skriver gjesteskribent og filosof David Vogt. Bildet viser statsminister Erna Solberg (H) og hennes daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og barneminister Solveig Horne (Frp) da de presenterte ny digital strategi for norsk skole på Bekkestua barneskole. Foto: Cornelius Poppe / NTB

For en tid tilbake befant jeg meg i en ungdomskoleklasse i Bergen, utsendt fra universitetet for å observere en lærerstudent i praksis. Fra bakerste rad hadde jeg god oversikt, og kunne se elevene jobbe flittig på hver sin bærbare PC.

Etter en stund begynte en av elevene å spille et dataspill. Lærerne så det, men ingen av dem grep inn.

Etterpå fikk jeg vite av klasselæreren at denne eleven var så flink at han ofte ble tidlig ferdig. For at han ikke skulle kjede seg, pleide han å få lov til å spille data mens han ventet på de andre.

Som ellers i samfunnet, har det i skolen blitt mindre toleranse for kjedsomhet.

På flere barneskoler i Bergen får elevene se på NRK Super i matpausen. Så slipper de å kjede seg mens de spiser.

Mange skoler tillater mobiler i friminuttene. I gangene ser man rad på rad av ungdommer som stirrer i hver sin skjerm. Så unngår de kjedelige samtaler med klassekamerater.

Som observatør på bakerste rad, ser man ofte at elever fristes til å surfe på nettet i timene, særlig på videregående skoler, der PC’en brukes mest. På universitetet har vi samme problem.

Vi som underviser får beskjed om at vi bør bryte opp 45-minuttersøktene i forelesningene med kahoot eller videosnutter, for ellers mister vi studentene til kjedsomheten. Eldre kolleger forteller at studentenes konsentrasjonstid har blitt kortere. Vi må nå jobbe hardere for å holde dem engasjerte.

Ikke at det er noe galt i å prøve å engasjere, men det er uansett en innrømmelse av at kjedsomhet må unngås for en hver pris.

Og slik er det også for de fleste av oss i dagliglivet. I det øyeblikk du setter deg på bussen, glir hånden automatisk ned i lommen, og opp kommer mobilen. Det samme gjentar seg når du står i kø på butikken. Eller når middagsgjesten din har gått en tur på toalettet.

Dødtid finnes ikke lenger. Et hvert tomrom, der det ikke skjer noe, skal på død og liv fylles. «Horror vacui» kalte Kant det: Frykten for tomrommet.

Men gjør det egentlig noe at vi vil fylle tomrommene? Hvorfor ikke forsøke å unngå kjedsomheten når vi kan?

Vi må skille mellom situasjonell kjedsomhet og eksistensiell kjedsomhet, sier min kollega Lars Svendsen i «Kjedsomhetens filosofi».

«På flere barneskoler i Bergen får elevene se på NRK Super i matpausen. Så slipper de å kjede seg mens de spiser», skriver gjesteskribent David Vogt. Foto: Marita Aarekol

Situasjonell kjedsomhet oppstår i situasjoner der man venter på noe konkret. Den kan man døyve med en kjapp scroll gjennom Facebook.

Men tyr man for ofte til slike enkle distraksjoner, så kommer den eksistensielle kjedsomheten snikende. Den som sitter dypt, nesten som et fysisk ubehag, som får deg til å føle at du kaster bort livet ditt på meningsløse atspredelser.

Jo mer man tillater seg å flykte fra kjedsomheten med billige stimuli (kveld på kveld med Netflix, halve dagen på Instagram), jo dypere synker man inn i den eksistensielle kjedsomheten.

Da er det på tide å våkne. Og det er nettopp kjedsomheten som er din vekkerklokke.

Du trenger kjedsomheten, sier filosofen Heidegger, fordi den er en ubehagelig påminnelse om at du har blitt en passiv betrakter i ditt eget liv. Kjedsomheten er et spark bak, til å fylle livet med mening.

Ut av disse tomrommene, når du klarer å avstå fra fristende tidtrøyter, så kan det oppstå kreativitet: En ny tanke som kommer til deg når du ser ut av vinduet på bussen. En idé du får når du sitter i dyp konsentrasjon.

Nettopp dette er det man skal lære i skolen. Lære seg å tåle ubehaget i at noe krever lang tids innsats for å bære frukter. Tåle ubehaget i at noe er kjedelig, uten å ty til første og beste underholdning.

«Livsmestring» heter slikt i den nye læreplanen. Men det handler like mye om å utdanne borgere som samfunnet trenger.

«Alle vi som er foreldre til barn i skolealder vet hvilken dragning barna har mot skjermene. Vi kjenner jo den samme dragningen selv», skriver David Vogt. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Et hvert samfunn har brukt sine utdanningsinstitusjoner til å trene opp de evnene hos nye generasjoner som samfunnet har bruk for.

I Djengis Khans Mongolia verdsatte man evnen til å skyte med pil og bue fra hesteryggen. Derfor trente man på det fra barnsben av. I vårt samfunn, sier Cal Newport, forfatteren av boken «Deep Work», er det evnen til konsentrasjon som er «det 21. århundrets superkraft».

Ingen evne vil bli mer ettertraktet i fremtidens informasjonssamfunn enn evnen til å kunne sile ut overflødig informasjon og til ikke å la seg forstyrre av de utallige stimuliene som vi bombarderes med. Derfor, sier Newport, er det denne evnen som må trenes på i skolen.

Selvfølgelig er det ikke skolens ansvar alene. Alle vi som er foreldre til barn i skolealder vet hvilken dragning barna har mot skjermene. Vi kjenner jo den samme dragningen selv. Ofte må vi kapitulere overfor presset.

Men desto viktigere er det at skolen ikke kapitulerer. At skolen ikke gjør det lett for seg selv og lar barna finne roen med mobil og skjermtid. Kjedsomhet er også noe man skal lære å mestre på skolen.