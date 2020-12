Byrådet sjanglar vidare

Ap-byrådet kjøper seg eit år til – men det er ikkje sikkert dei får det dei betaler for.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Roger Valhammer (Ap) og Beate Husa (KrF) har fått fleirtal for neste års budsjett. Men det betyr ikkje at byrådet er ferdig med 2020 heilt endå. Foto: Alice Bratshaug (Arkiv)

Tysdag kunne eit fleirtal i bystyret vise fram neste års bybudsjett.

Byrådspartia Ap, MDG, Venstre og KrF er nemleg einige med SV og Sp om pengebruken i Bergen.

Dei største påplussingane er ei auka sosialhjelp. I tillegg vil budsjettpartnarane tilsetje fleire fastlegar og auke bemanninga på sjukeheimane.

To nedleggingstruga sjukeheimskjøken vert halde i drift, og bystyret skal bruke meir pengar på solenergi og elbillading. Blant anna.

Samanlikna med i fjor, gav byrådet mindre til SV og Sp no. Men av dei 40 millionane i auka sosialhjelp som SV fekk gjennomslag for i fjor, brukte byrådet berre 20.

Tiltaka vert stort sett finansiert ved å redusere kommunens overskott og eit såkalla uspesifisert utbyte.

Det einaste som liknar på kutt i eit budsjett på 23 milliardar, er to millionar mindre til reise og halvannan million mindre til vikarinnkjøp.

Når politikarane ikkje vil eller evnar å sjå etter omprioriteringar, går pengebruken opp – igjen.

Det er alltid ein siger for eit mindretalsbyråd å få fleirtal for eit budsjett. Men det betyr ikkje at året er omme for byrådet.

Nei, 2020 held fram å servere dei nye utfordringar.

Før helga varsla Trym Aafløy (FNB) eit framlegg om mistillit mot helsebyråd Beate Husa (KrF). Får det fleirtal, må ho gå av.

Det kan sjølvsagt verke litt rart å fremje mistillit, sidan kommunen ser ut til å ha god kontroll på smittesituasjonen no. Men kritikken mot byrådet haglar.

Informasjonen har vore for dårleg og Etat for helsetenester smuldrar opp.

Aafløy meiner at dei mange oppseiingane i helseetaten – og rotet rundt smittevernoverlegen – er god nok grunn til å kaste helsebyråden.

For å ha det heilt klart: Byrådet er ikkje frikopla frå problem i administrasjonen, for byrådet er administrasjonen. Helsebyråden er sjølvsagt politisk ansvarleg for alt som skjer i etaten hennar.

Dersom drifta av helseetaten er så dårleg at den gjer kampen mot korona vanskelegare, kan det vere nok til at byråden må gå av. Om informasjonen som kjem frå byrådet til bystyret er for dårleg, er avgangen òg klar.

Så langt har Aafløy rett, og det ser ikkje bra ut at byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) heng seg opp i at Aafløy får informasjonen sin frå pressa.

Det kan nemleg byrådet sjølv gjere veldig mykje med, ved å vere meir open.

Ingen andre parti har slengt seg på Aafløys mistillitsframlegg til no.

Men det er ikkje gode nyheiter for byrådet.

Det er nemleg ein grunn til at bystyret held høyringar før dei vurderer mistillit. Informasjonen må på bordet, og dei folkevalde må vurdere om byråden har forsømt oppgåvene sine.

Det verkar ikkje heilt seriøst å slenge eit mistillitsframlegg på bordet, og så arrangere høyring. Når bystyret skal kontrollere byrådet, bør dei gjere det med eit ope sinn.

Både SV og Høgre er kritiske til byrådets handtering, men båe to vil vente på ei høyring.

Minst eitt av partia som tysdag støtta byrådet på budsjettet må vere med for at mistilliten skal få fleirtal.

Det kan sjølvsagt skje – for det skjedde tidlegare i år.

Skulebyråd Linn Kristin Engø (Ap) gjekk av i januar, då det var klart at eit fleirtal i bystyret ville stemme for ein mistillit mot henne.

No må byrådet prøve å unngå å hamne i kamp med bystyret igjen. For ein slik kamp skal byrådet alltid tape.