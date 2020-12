Det er politikerne som må redde kloden

Høyesterett kunne vært mer offensiv, men plasserer ansvaret for klimakampen der det hører hjemme.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Det var en mørk dag for klimaorganisasjonene som har saksøkt staten for vedtak om å åpne Barentshavet for oljeutvinning. «Høyesterett svikter de unge når de gir politikerne makt til å ta fra oss en trygg framtid», sier leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie. Foto: Berit Roald

Konklusjonen i den ferske dommen fra Høyesterett ble innledet med lange, dystre passasjer om hvor alvorlig klimatrusselen er.

«Ekstremvêr utan historisk presedens vil truleg inntreffe, og klimaendringane vil få store konsekvensar for livet i havet og for moglegheita for å produsere mat», skriver høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg på vegne av de 15 dommerne i saken.

Dommen oppleves kanskje vel så brutal for de håpefulle klimaforkjemperne som tok kampen mot den oljetørste staten til retten:

Tirsdag ble det klart at miljøorganisasjonene tapte klimasøksmålet på alle punkt.

Leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, advokat Cathrine Hambro og leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, er aktørene bak søksmålet mot den norske staten. Søksmålet kom etter at regjeringen åpnet for oljeleting i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Spørsmålet var om vedtaket om å tillate oljeutvinning i Barentshavet er ugyldig.

For å svare på det, måtte Høyesterett ta stilling til slagkraften i miljøparagrafen, som ble opprustet og vedtatt under det store grunnlovsjubileet i 2014.

Grunnlovens § 112 sier at alle har rett til et sunt miljø. Den rettslige striden handler om forståelsen av statens plikt til å sette i verk tiltak for å sikre denne retten.

Grunnlovsbestemmelser kommer i ulike kategorier.

I den ene enden av skalaen finner vi paragrafer som gir absolutte rettigheter, som ytringsfrihet og vern mot tortur. I den andre finner vi de tommere og mer 17. mai-tale-aktige erklæringene, som retten til arbeid og bolig.

En samlet Høyesterett konkluderte med at miljøparagrafen er en slags «mellomkategori».

Alle de 15 dommerne mente terskelen for å bruke miljøparagrafen må være svært høy. Et mindretall på fire mente at det var en saksbehandlingsfeil at de globale konsekvensene av forbrenning ikke ble utredet, og at konsesjonsrunden derfor måtte vurderes på nytt. Foto: Ørn E. Borgen

Hva betyr det egentlig?

Det er litt uklart, men essensen er tydeligvis at det skal svært mye til for å aktivere slike rettigheter.

Høyesterett konkluderer med at §112 må forstås som «ein tryggingsventil». Plikten til å handle er riktignok aktiv, men det er opp til myndighetene å velge tiltak.

For at domstolene skal overprøve vedtak Stortinget har vært involvert i, «må Stortinget grovt ha sett til side pliktene sine», skriver Høyesterett. «Terskelen er fylgjeleg svært høg», er konklusjonen.

Det er ganske strengt til å være en «mellomkategori», og med dette har Høyesterett avverget mange fremtidige klimasøksmål.

Et sekstitalls klimasaker har versert i verdens rettssystemer de siste 15 årene, og både i Nederland, Pakistan og Sør-Afrika er regjeringer domfelt. Høyesterettsjustitiarius Toril Øie leder rettsforhandlingene når Norge står for tur. Hvorfor skulle Høyesterett holde seg unna vår tids viktigste sak, spør politisk redaktør Eirin Eikefjord. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Dommen gir tilnærmet fullt medhold for Regjeringsadvokaten, som er statens advokat i saken.

I retten ba regjeringsadvokat Fredrik Sejersted Høyesterett om å videreføre norsk skeptisk tradisjon, og tolke Grunnloven forsiktig og tilbakeholdent. Han argumenterte med at miljøorganisasjonenes logikk ville halt alle utvinningsplaner gjennom rettsvesenet og stanset all drift på norsk sokkel.

«Hvis §112 skulle bli brukt slik, hadde den aldri fått flertall i Stortinget», sa han.

Dommen i klimasøksmålet gir tilnærmet fullt medhold for Regjeringsadvokaten. «Vi kan ikke bygge en materiell rettighet på en misforståelse», sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted da han prosederte klimasøksmålet på vegne av staten i Høyesterett. Foto: Lise Åserud / NTB

Høyesterett mener også at argumentasjonen til miljøorganisasjonene setter sentrale deler av norsk petroleumspolitikk på prøve, og innebærer en styrt utfasing av oljevirksomheten.

«Det kan ikkje vera slik at ein gjennom angrep på eit enkeltståande inngrep kan ta eit generaloppgjer med heile miljø-, klima- eller petroleumspolitikken», skriver Høyesterett.

Under rettssaken klarte regjeringsadvokaten å provosere med sine antydninger om at Stortinget ble lurt da de oppdaterte miljøparagrafen i Grunnloven i 2014, og at rettigheter plutselig er tryllet frem fra ingenting.

«Vi er stortingsrepresentanter, men vi er ikke dumme i hodet», svarte Ap-politiker Jette Christensen på Dagsnytt 18 samme dag.

Christensen var blant stortingsrepresentantene som drøftet og vedtok bestemmelsen, og understreket at miljøparagrafen var ment for å sette begrensninger og iverksette nødvendige tiltak.

Høyesterett ble satt i plenum med 15 dommere for å ta stilling til hvordan Grunnlovens miljøbestemmelse i § 112 skal tolkes. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Høyesterett plukker opp den ballen i dommen.

Jo da, det ble riktignok fremhevet under saksbehandlingen at § 112 skulle ha en rettslig virkning, og gi klare plikter og retningslinjer. «Men», skriver domstolen, «det er usikkert kor langt utsegna rekk.»

«Etter mitt syn tilseier dette at Stortinget i ein viss grad ville binde seg, men i all hovudsak ikkje ville gje avkall på det politiske handlingsrommet», konkluderer Høyesterett.

Dommerne kunne like gjerne ha kommet til motsatt konklusjon, uten å gå på akkord med rettslige prinsipper. Poenget med en lov som står over alle andre, er også å sette grenser for politikk.

Leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, og leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, står bak klimasøksmålet mot staten. Før første rettsrunde i Oslo tingrett i 2017, reiste miljøbevegelsen en isskulptur med henvisning til miljøparagrafen i Grunnloven. Foto: NTB scanpix

«Høyesterett svikter de unge når de gir politikerne makt til å ta fra oss en trygg framtid», sier leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, til NRK.

Dommerne hadde en historisk mulighet til å gjøre miljøparagrafen til mer enn en symbolerklæring, men lot være å gripe den.

«Svik» er likevel et nokså urimelig ansvar å legge på landets fremste dommere. Høyesteretts oppgave er å tolke rekkevidden av rettsregler, ikke redde verden.

Selv om dommerne kunne vært hakket mer progressive, argumenterer de likevel godt for at ansvaret for klimaendringene først og fremst må plasseres hos demokratisk valgte politikere.

Dommen understreker bare det vi visste: Det er Stortinget som skal være garantist mot en klimafiendtlig politikk.