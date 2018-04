Hva er egentlig problemet på politikammeret?

I to år har politimester Kaare Songstad forsøkt å skape fred i bergenspolitiet - uten å lykkes. Nå snakker han ut om den tunge jobben. Men hva er egentlig problemet på kammeret?

Songstad skylder på ukultur. Når politiet sliter, handler det alltid om ukultur. Men hva er egentlig denne ukulturen?

Fagforeninger og enkeltpersoner har hatt et rom de ikke har andre steder, sier Songstad.

Hvilket rom? Og hvem har gitt dem dette rommet? Kan det være den som leder bedriften?

Det går ikke an å peke på lederne hele tiden, sier topplederen.

Det går visst ikke an å peke på enkeltpersoner heller.

Hvem går det an å peke på da?

Politimesteren peker på maktkamp. Misnøye. Monika-saken.

Han peker til og med på politihuset. Huset i seg selv bidrar negativt. Det sitter i veggene, sier han. Ukulturen, altså.

Og nå handler det om å snu en ukultur som har vært der i tiår, og som de færreste er en del av, men som rammer samtlige.

Noen bebreider Alle for at Ingen gjorde hva Enhver skulle gjort. Eller noe sånt.

Politimesteren i Bergen har absolutt en del å stri med. Krigerske fagforeninger. Profesjonskamp. Misnøye som påfallende ofte ender opp i en eller annen varslingskanal. Interne feider som spilles ut i media.

Det sier litt at Politiets Fellesforbund leide inn First House for å profesjonalisere informasjonskrigen.

Det er ille overalt, men det er verst i Bergen, oppsummerte Ola Thune i politifortellingen «Byen vest for loven».

Og så er det alle disse «færreste» som er del av denne gamle Ukulturen.

Politimesterens frustrasjon er forståelig og reell. Det er ikke så enkelt å bli kvitt ukultur (hva det enn måtte være).

Men det er et lederansvar, og det er nå engang Kaare Songstad som har tatt på seg denne massive ryddejobben. Da bidrar det neppe særlig positivt å rykke ut med beskyldninger mot en diffus gruppe kollegaer.

Denslags kan jo være tegn på en eh… ukultur.

