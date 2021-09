Dei unge gjev gamlingane siste ordet i klimasaka

Mange unge droppar å røyste i stortingsval. Det gjer ikkje dei eldre. Det vil få følgjer for klimasaka.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Viss ikkje ungdommen har tru på framtida, har vi som samfunn eit problem. Difor bør vi gamlingar lytte ekstra til ungdommen i dette valet, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva.

Alle undersøkingar viser det same: ungdom er langt meir bekymra for klimaendringane enn eldre. Langt fleire unge har då òg klimasaka som den viktigaste i årets stortingsval.

Neste veke vil vi venteleg sjå utslaget av dette, når resultata i årets skuleval blir klare. Det er ikkje spesielt vågalt å spå at miljøpartia vil gjere det svært godt.

Etter fleire år der unge og eldre stemte nokså likt, skilde dei lag i 2017, ifølgje valforskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforsking.

Det viste att i oppslutninga om dei tre miljøpartia Venstre, SV og MDG. Dei fekk 26 prosent av røystene hjå dei under 25 år, mot 13 prosent frå veljarane totalt.

Problemet for dei unge er at dei ikkje er like ivrige til å røyste som dei eldre. Dermed blir deira syn mindre verdt i valet.

Spesielt gjeld det dei under 30 år (sjå figur). Ved stortingsvalet i 2017, til dømes, gjorde lågare valdeltaking at kvar veljar under 30 år fekk 26 prosent mindre innverknad på valet, enn dei i gruppa 60–79 år.

Generelt aukar valdeltakinga med alderen, fram til ein blir 80 år. Valdeltakinga til dei mellom 30 og 40 år er difor òg lågare enn eldre aldersgrupper.

Dette skiljet er ikkje nytt. Men det blir problematisk når det er saker der syna og interessene til generasjonar står mot kvarandre.

I vår tid gjeld det til dømes synet på bruken av oljepengar. Det er ikkje tilfeldig at nær alle ungdomsparti er langt meir kritisk enn sine moderparti til vår tids rause bruk av oljepengar på statsbudsjettet.

Dess meir ein brukar av oljefondet no, dess mindre blir det jo til neste generasjon.

Likevel er skiljet spesielt tydeleg i klimasaka. Her òg handlar det om ei utvikling dei unge vil betale prisen for.

Tal frå Norsk Medborgarpanel, ei omfattande undersøking i regi av Universitet i Bergen, viser at generasjonskløfta har auka kraftig i klimasaka dei siste fem åra.

Blant dei som er fødde i 1980 eller seinare (millenials og generasjon Z) seier 59 prosent at dei er «bekymret» eller «svært bekymret» for klimaendringane (sjå figur).

Berre 37 prosent av dei som er fødde før 1980 svarte det same, då undersøkinga vart gjort i januar–februar. Og medan bekymringa i år auka blant dei under 41 år i høve til 2020, gjekk ho ned blant dei som er eldre.

Dette vil få følgjer i valet. Ei undersøking Norstat gjorde for Aftenposten i mars viste at dobbelt så mange under 30 år hadde miljø som ei av to toppsaker, som veljarar over 50 år.

Etter desse undersøkingane vart gjort har klima kome høgare opp i samfunnsdebatten. Spesielt rapporten frå FNs klimapanel, som kom i byrjinga av august, har truleg auka uroa ytterlegare.

Auka oppslutning om klima- og miljøpartia på partibarometra tyder på det.

Uroa til dei unge for klimaendringane vil ikkje gå over fram til 13. september, sjølv om andre saker kan ta over i media. Truleg får vi eit endå større generasjonsskilje i dette stortingsvalet enn det førre.

Eit stort generasjonsskilje i ei så viktig sak som klimasaka er eit problem. Viss ei sak som er så viktig for dei unges framtid blir «stemt ned» av oss eldre, kan det føre til apati eller meir ytterleggåande aksjonisme. Ingen av delane er bra for framtida.

Viss ikkje ungdommen har tru på framtida, har vi som samfunn eit problem.

Difor bør vi gamlingar lytte ekstra til ungdommen i dette valet. Ikkje berre dei som ropar høgt, men òg dei som bekymrar seg i det stille.

Og til ungdommen: Røyst!