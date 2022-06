«Helikoptermarerittet har gjort Norge sårbart. Det vil fortsette en god stund til.»

Forsvaret må ut på milliardshopping igjen – uten å ane hva de trenger.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

«Verken forsvarssjef Eirik Kristoffersen eller forsvarsminister Bjørn Arild Gram kan være helt trygge på at de er ferdige med søvnløse netter helt ennå», skriver kommentator Stig Arild Pettersen.

Nå var det nok. Basta. Finito.

21 år har gått siden avtalen mellom Forsvaret og den europeiske helikopterprodusenten NHIndustries ble signert, men de 14 maritime helikoptrene av typen NH90 ville aldri bli levert i den formen som var lovet.

Et endeløst mareritt av feil, forsinkelser, foreldelser og mangel på reservedeler har gitt en hel generasjon forsvarsministre og forsvarssjefer søvnløse netter.

Nå har Norge sagt opp avtalen, og krever fem milliarder kroner tilbakebetalt, kunne forsvarsminister Bjørn Arild Gram fortelle på en pressekonferanse i Forsvarsdepartementet på fredag.

Det skjer ikke et minutt for sent.

I altfor lang tid har norskekysten vært mer sårbar enn nødvendig. Kapasiteten til alt fra å jakte russiske ubåter til å drive fiskerioppsyn og søk og redning har ikke vært i nærheten av det som ønskes og kreves.