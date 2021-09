Nei, Dagbladet. Noreg kan ikkje få ei regjering der halvparten av statsrådane representerer Stor-Oslo.

Ei regjering må representere meir enn strekket mellom Lillestrøm og Sandvika.

Jens Kihl Kommentator

Audun Lysbakken (SV), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) blir nok alle statsrådar (i alle fall om SV går i regjering).

«Dette kan bli Støres nye regjering»: Tre sider pluss framsideoppslag hadde Dagbladet spandert på å spekulere i mogelege statsrådar frå Ap, SV og Sp denne veka.

Avisa hadde snakka med «sentralt plasserte personer» i dei tre partia. Dei personane var tydelegvis plassert så sentralt at Vestlandet blei litt for langt borte.

For kva har Jonas Gahr Støre, Raymond Johansen, Espen Barth Eide, Kari Elisabeth Kaski, Anniken Huitfeldt, Anne Beathe Tvinnereim, Bård Vegar Solhjell, Kirsti Bergstø og Sverre Myrli til felles?

Jo, dei sit i politikken i Oslo eller Akershus, representerer desse valkretsane på Stortinget eller har gjort det før. Det ser ut til at Dagbladet ikkje har reflektert over at dei teikna opp ei regjering der folk med bakgrunn frå Stor-Oslo har halvparten av postane.

Ei sånn regjering kan ikkje Noreg ha etter at distriktsopprøret har feia over landet i fleire år. Heldigvis for landet kjem det ikkje til å bli slik. Kanskje seier dette mest om kor kjeldene i avisene er plassert.

Marte Mjøs Persen frå Hordaland og Ap er nok meir enn berre «joker» i statsrådskabalen.

Verst slår det ut for Vestlandet, der 1,4 av landets fem millionar innbyggarar bur. Dagbladet reknar SV-leiar Audun Lysbakken frå Bergen som sikker, medan Marte Mjøs Persen (Ap) er ein «joker».

For Rogaland har nok avisa heilt rett i at Geir Pollestad (Sp) og Hadia Tajik (Ap) er sikre kort som statsrådar.

Men det kan ikkje vere sånn at dersom SV ikkje går inn i regjering, står Vestlandet nord for Boknafjorden utan statsrådar.

Nettavisen har gjort den same øvinga. Dei peikar rett nok litt fleire vestlandsnamn. Samstundes kastar dei både Sigbjørn Gjelsvik frå Akershus Sp og Trine Lise Sundnes frå Oslo Ap inn i kabalen.

I Årdal, heimkommunen til Hilmar Høl, fekk Ap nesten seksti prosent i valet. Det er sterkast i landet.

Men ok: Har vi eigentleg nokre kandidatar på Vestlandet, då?

For å starte med Ap. Marte Mjøs Persen reiser nok til Oslo med ambisjonar både på vegner av henne sjølv, partiet og Hordaland. Etter seks år som bergensordførar er ho eit kjent fjes i landets nest største by og har dessutan ei høg stjerne mange plassar som leiar av Vestland Ap.

Ingen kommunar er sterkare for Ap enn Årdal i Sogn. Ordførar Hilmar Høl sit allereie i sentralstyret i Ap og vil vere ein populær mann for industrien.

Lubna Jaffery har vore statssekretær, fungerande byrådsleiar i Bergen og er no sosialbyråd. Ho blir fyrste vara til Stortinget denne perioden – eller fast møtande om Persen blir statsråd. Og kva med Harald Schjelderup, tidlegare byrådsleiar, eller Eigil Knutsen, som har fungert som finanspolitisk talsperson for Ap på Stortinget?

I Hordaland fekk Senterpartiet 29.981 røyster i valet. Det gjer fylket til den tredje sterkaste kretsen etter Hedmark og Akershus målt i stemmetal. Om ein heller ser på prosent, blei Sogn og Fjordane den beste kretsen etter Nord-Trøndelag.

Kjersti Toppe og Nils T. Bjørke er populære Sp-politikarar. Kanskje ein av dei får prøve seg i regjering?

Det er relativt utenkjeleg at Vestland skal stå utan Sp-statsråd. Både Kjersti Toppe og Nils T. Bjørke er gode kandidatar frå Hordaland. Dagbladet skriv at Ingvild Kjerkol frå Ap er «bankers» som helseminister. Den posten har nok Toppe også lyst på.

Erling Sande er tilbake på Stortinget etter å ha jobba heime i Gloppen. Sande har vore komitéleiar på Stortinget, direktør i Sogn og Fjordane Energi og er populær i mange leirar i Senterpartiet. Han reiser nok ikkje til Oslo for å bli backbencher på Stortinget.

Jenny Klinge frå Surnadal på Nordmøre har snart femten år bak seg på Stortinget og har vore ein markant justispolitikar for Senterpartiet i tolv av dei. Ho er ikkje redd for å vere tydeleg i talen og har gått fram i val etter val.

Ingrid Fiskaa skal representere Rogaland og SV på Stortinget. Ho er ein av dei nære støttespelarane til Audun Lysbakken.

Dagbladet har rett i at Audun Lysbakken er ein openberr kandidat dersom SV skulle gå i regjering anten no eller seinare. Men han er ikkje den einaste vestlendingen SV har.

Ingrid Fiskaa har fleire års fartstid som statssekretær i Utanriksdepartementet. Så flytta ho heim til Bryne på Jæren, blei lokalpolitikar og aktiv i Utdanningsforbundet. Ho har i alle år vore tett på Lysbakken og blir rekna som svært hardtarbeidande og ryddig.

Bård Vegar Solhjell blei nemnt som ein kandidat til posten som utviklingsminister av Dagbladet. Han er frå Naustdal, men representerte Akershus på Stortinget. Men om ein først skulle sjå etter statsrådar frå førre gong SV sat i regjering:

Kva med Heidi Grande Røys? Ikkje eit vondt ord om direktørar i Oslo, men kanskje har regjeringa like mykje bruk for at Havreneset barnehage i Florø låner bort styraren sin nokre år, slik dei gjorde då ho var fornyingsminister i den raudgrøne regjeringa.

Vestlandet manglar ikkje kandidatar. Mange av desse blir også peika på når ein ringjer «sentralt plasserte personer» i dei raudgrøne partia. Men det kan hende dei personane har litt meir fjell og fjord som utsikt når dei ser ut av kjøkenglaset.