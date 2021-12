Det er lett å tenke negativt for tiden

Camilla Heiervang Psykolog og journalist

«Hva gikk gjennom hodet ditt nå?» er et av kjernespørsmålene i kognitiv terapi. Psykolog Camilla Heiervang forklarer hvordan den teknikken kan brukes til å slåss mot negative tanker.

Her er tre gode teknikker som kan løfte humøret.

«Det finnes to typer hemmeligheter», sier åtte år gamle Nelly i den franske filmen «Lille mamma», og forklarer:

Den ene typen hemmelighet er de tingene man ikke må si videre.

Den andre er hemmelighetene man har fordi det ikke er noen å fortelle dem til.

De triste tankene som slår følge med høstmørket, havner for mange i den siste kategorien. Det er ikke så lett å si noe, det blir fort «bare ord».

Men den viktigste grunnen er for mange at vi ikke alltid har noen som vil høre hvordan det ser ut på innsiden av oss, sånn egentlig.

Ifølge den amerikanske psykiateren Aaron T. Beck er disse triste, kanskje litt slemme tankene nesten automatiske. Han kalte dem «før-bevisste».

Det er tanker som bare surrer og går uten at vi nødvendigvis vier dem så mye oppmerksomhet. Innholdet i dem kan være trivielt, men også ganske vondt: «Husk å slukke lyset, husk å låse, du er så treig, du kommer aldri til å lykkes».

Tankene lyder fort latterlige hvis du sier dem høyt.

Hadde du fortalt det til noen som er glad i deg, ville de avvist den indre kritikken som vrøvl. Likevel merker du kanskje at tankene stadig dukker opp. Med dem følger et trykk i brystet, en klump magen, en følelse av at kroppen er tung.

Til sammen blir det en fortelling om at livet ikke er helt som du hadde håpet det ville bli.

Negative tanker om en selv, om verden og om fremtiden utgjør det psykiater Aaron T. Beck kalte den «kognitive triaden».

Da Beck, først som troende og siden tvilende psykoanalytiker, hadde pasienter i behandling, merket han til sin overraskelse at en del tankemønstre gikk igjen. Tankene var mer direkte og negative enn psykoanalysens ideer om vage indre sammenhenger.

Disse negative tankene kunne være overdrivelser eller fordreininger av virkeligheten. En mislykket skoleprøve kunne bli til «jeg er verdiløs og kommer aldri til å lykkes». Et brudd i kjærlighetslivet ble til «jeg kommer til å være alene for alltid». Disse sterke negative tankene førte igjen, slik Beck så det, til en depressiv reaksjon hos pasientene.

Beck ble derfor opptatt av å utfordre disse negative tankemønstrene. Etter en stund utviklet han en ny terapimodell. Pasientene som gikk til ham for psykoanalytisk behandling ble bedre, en etter en, etter om lag ti timer med den nye metoden.

Etter hvert ble han kjent som grunnleggeren av kognitiv terapi, en terapiform som i dag er blant den mest brukte på alle verdens psykologkontorer.

På tiden da Beck begynte å jobbe som terapeut, var det to dominerende hovedretninger innenfor psykologien. Den ene var atferdspsykologien, den andre psykoanalysen.

Kort sagt var atferdspsykologien mest opptatt at hva en person gjorde, mens psykoanalysen var mest opptatt av hva man kunne tenke seg at pasienten tenkte. Becks metode er en slags middelvei mellom de to eldre tradisjonene.

«Hva gikk gjennom hodet ditt nå?» er et av kjernespørsmålene i kognitiv terapi. Den forholder seg til tanker som er abstrakte og ikke-fysiske.

Samtidig er den opptatt av hva tankene fører til. Becks revolusjon er at man kan utfordre fastlåste tenkemåter, slik man kan tøye stive muskler som verker.

Kanskje har du hørt om «røde» og «grønne» tanker? Det er et resultat av bølgene Beck satte i gang da han begynte å stille nye spørsmål til pasientene.

Aller helst skal medisinen bestå av tre svar: et pragmatisk, et vennlig og et rasjonelt.

Vi spør oss om det er nyttig å tenke at «jeg er stygg», om det er fornuftig å tenke det, og til slutt – om det finnes et vennligere alternativ som er like sant.

«Alle synes jeg er stygg» kan møtes med spørsmålet «Er det sant?», og deretter hjelpetanken: «Datteren min/kjæresten min/moren synes jeg er vakker».

I Lille mamma er Nellys mamma trist. Nelly og. Til slutt finner hun mot til å si akkurat det til moren sin når de ligger tett inntil hverandre på sofaen: «Jeg er også trist», sier Nelly.

Relasjonen dem imellom mykner av svaret moren gir. På tross av, eller kanskje på grunn av sitt eget vemod, møter hun datterens sorg med det enkle, åpne, tålmodige: «Fortell».

Mange av oss trodde koronatiltakene og restriksjonene var over for godt. Når viruset nå på nytt forstyrrer hverdagen og friheten vår, er det naturlig å kjenne seg trist, nedslått, og umotivert.

Kanskje hører du klangen av en plagende tanke: «Dette går aldri over», eller «jeg holder ikke ut disse reglene».

Men når vi tar oss tid til å stoppe opp ved tankene som trekker oss ned, når vi stiller spørsmål ved om de er sanne og om det finnes et vennligere alternativ, gjør vi hemmelighetene inni oss til noe som det går an å snakke om.

Midt i all tristessen er det en viss trøst i det. Og kanskje er vi heldige nok til å finne en eller to å dele hemmeligheten vår med.