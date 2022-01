Du vil ikke tro at denne kvinnen kan lykkes som leder!

Anne Rokkan Kommentator

For noen år siden satt da 50 år gamle Mary Ann Sieghart ved siden av en bankmann på en middag. Etter hun hadde fortalt at hun var politisk spaltist, tidligere assisterende redaktør for The Times og nå ledet en tenketank, svarte han: «Wow, you’re a busy little girl!».

Og det vil faktisk ingen andre heller.

Sent på 90-tallet holdt nevrologen Ben Barres et av sine mange seminar ved det anerkjente Stanford University.

Etter seminaret overhørte han et fakultetsmedlem skryte av innlegget han nettopp hadde holdt.

«Ben Barres’ forskning er mye bedre enn hans søsters», ble det sagt.

Fakultetsmedlemmet hadde imidlertid gått glipp av en ting: Barres hadde ingen søster, men var selv født kvinne. Han gjennomgikk et kjønnsskifte like før seminaret.

Forskningen som visstnok var så mye bedre, var altså den samme – bare signert en mann.

Mandag denne uken presenterte BT/E24 status for kvinnelige toppledere i Bergensregionen.

Bare 12 prosent av de 604 største aksjeselskapene med hovedkontor her var ledet av en kvinne. På landsbasis var det omtrent likt, med 14 prosent.

– Endringene går veldig sakte, kommenterer leder for Bergen Næringsråd, Marit Warncke.

Og det har hun jammen rett i.

Problematikken er ihjeldiskutert, og det skorter ikke på forslag til «naturlige forklaringer»: Kvinner er mindre ambisiøse, mer opptatt av barn, ikke interessert i typiske næringslivsutdanninger og rett og slett ikke like interessert i å lede.

Kvinner har kanskje bedre ting å drive med enn sysling med næringslivet, som forretningsmannen Arthur Buchardt vennlig har foreslått.

Etter at Ben Barres fullførte kjønnsskiftet, begynte han å legge merke til hvordan han ble behandlet i yrkeslivet som mann i forhold til som kvinne.

I 2006 publiserte han teksten «Does Gender Matter?» i forskningstidsskriftet Nature. Her imøtegår han en rekke professorers hypoteser om at kvinners egenskaper, holdninger og instinkter er årsaken til at de henger karrieremessig etter menn.

Barres gjør en systematisk gjennomgang av tilgjengelig forskning, og konkluderer: Tallene går ikke opp. Iboende egenskaper kan ikke forklare kvinners lavere status i yrkeslivet.

Kombinert med egne erfaringer fra begge kjønn stiller han seg bak antakelsen om at forutinntatthet og diskriminering fortsatt holder kvinner tilbake.

I 2021 tok journalisten Mary Ann Sieghart opp tråden. I boken «The Authority Gap» gjør hun en omfattende analyse av oppdatert forskning, sammen med intervjuer med vellykkede ledere som presidentkandidat Hillary Clinton, statsminister Julia Gillard og generalmajor Sharon Nesmith.

Boken har fått oppmerksomhet for det grundige kildearbeidet, og konklusjonen er vanskelig å avfeie: Uavhengig av egenskaper blir kvinner rett og slett ikke tatt like seriøst som menn.

Fenomenet er velkjent, men Siegharts samlede dokumentasjon er rystende.

Forskjellsbehandlingen begynner fra barnsben av. Britiske foreldre estimerer sine unge sønners IQ til å være 115, og sine døtres til 107 (fasiten er for øvrig 100).

Amerikanske foreldre googler også «er sønnen min et geni» mer enn dobbelt så hyppig som tilsvarende for sine døtre.

For eksempel.

Barn plukker kjapt opp sosiale forventninger. Det er klart det betyr noe når jenter, også av sine egne foreldre, systematisk blir ansett som dummere enn sine brødre – helt uavhengig av om de faktisk er det.

Allerede som femåringer forbinder både gutter og jenter «smarte personer» med menn, og «snille personer» med kvinner.

Jenter i seksårsalderen definerte enkelte aktiviteter som «ikke for dem», med begrunnelsen at de ikke er smarte nok.

Vi vokser det dessverre ikke av oss heller.

Kvinnelige studenter snakker ned egne karriereambisjoner for å være mer i tråd med samfunnets forventninger om hva en kvinne skal være – for å gjøre seg attraktiv for menn.

Og dersom du leverer inn en jobbsøknad med et mannlig navn på, er det større sannsynlighet for å bli ansatt enn om søknaden bærer et kvinnelig navn – selv søknaden ellers er identisk.

Også Sieghart ser på hvilke erfaringer personer som bytter kjønn gjør seg i arbeidslivet, og finner, i likhet med andre, at et skifte fra kvinne til mann åpner dører.

De ulike forventningene til kjønnene må ikke misforstås som kritikk av menn: Også kvinner, selv unge jenter, har mindre tro på kvinner.

Det er selvsagt ikke sikkert at de lave forventningers forbannelse er det eneste som hindrer kvinner fra å bli toppledere.

Særlig har det å få barn vist seg å være den sterkeste driveren for at menn og kvinner opplever ulik lønnsutvikling i karrieren, selv om de startet like sterkt.

Spørsmålet blir likevel hvorfor det å få barn nødvendigvis skal aksepteres som en god grunn til ikke å bli leder. Forsterker kanskje det at en kvinne blir mor vår forventning om at hun primært er en familiekjær omsorgsmaskin heller enn en potensiell CEO?

Professor i finans, Karin Thorburn, peker på en studie som viser at når menn kommer hjem fra jobb, faller adrenalinnivået. Hos kvinner stiger det.

Det er mulig, men lite sannsynlig, at kvinner blir akutt oppspilt ved synet av en skittentøykurv.

Mer trolig er det at det ulønnede arbeidet i hjemmet stjeler mer tid og ressurser fra kvinner enn fra menn. Når du har vokst opp med forventningen om at kvinner er mer «snille personer» enn «smarte», kan det bli vanskelig å sette hardt mot hardt.

Forskningen som bekrefter de ulike forventningene vi har til menn og kvinner er massiv, og ikke til å avfeie.

Gjennom sine intervjuer med globale toppledere viser Mary Ann Sieghart at forskjellsbehandlingen følger kvinner hele veien til topps – og blir der.

Det er deprimerende, men kunnskapen gjør at vi kanskje slipper å rote oss bort i alternative hvileputer som at kvinner bare er dårlige i matte eller arbeidssky.

I sin tekst om betydningen av kjønn siterer Ben Barres den amerikanske evolusjonsbiologen Stephen Jay Gould:

– Lite er mer urettferdig enn det å bli nektet muligheten til å strekke seg etter noe, eller i det hele tatt håpe på noe, på grunn av en begrensning som pålegges deg utenfra – men som hevdes å ligge inne i deg selv.

Alle verken kan eller bør bli toppledere, men med kunnskap om egne holdninger blir det lettere å gi hverandre en rettferdig sjanse.

Et kjønnsskifte trenger ikke å være eneste løsning.