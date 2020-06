«Alle som er heidra med statue, har hatt sine svin på skogen»

Kor e alle helter hen

Asbjørn Kristoffersen

Ludvig Holberg på Vågsallmenningen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Ingen døde heltar ville blitt heist opp på sokkel om dei hadde vorte grundig nok gått etter i saumane. Alle som er heidra med statue eller byste, har hatt sine svin på skogen. Ludvig Holberg og Winston Churchill og Arne Bendiksen og alle andre kvite menn som er støypte i bronse eller hogde i stein er mogne for historias skraphaug. Dei òg. Det er med heltar som det er med pasientar. Ein frisk pasient er ein pasient som ikkje er grundig nok dissekert.

Kor e alle helter hen? Heltene, de bare dro.

Sokkelfolk er gjerne oppstilte midt i glaninga på uskuldige menneske. Er dei sette ofte nok, blir dei kanskje ikkje lenger lagde merke til, gløymde og halvgløymde, stundom med ein sjaber laurbærkrans innåt sokkelen når nokon har tenkt på dei. No er dei gjenoppdaga. No blir dei dissekerte. No skal statuane styrtast. Det er tid for ny biletstorming, som gjentekne gongar før i soga. Det er slutt på uskulda.

Zorro kom tilbake. Kem skal redde verden no?

Ingen menneske, korkje døde eller levande, ikkje ein gong patente feministar og antirasistar, kan heretter setjast på sokkel i offentleg påsyn. Du kan aldri vita om nokon av dei er i slekt med Ludvig Holberg, eller vera sikker på kva aksjar oljefondet har investert i til å dekka trygdeutbetalingane deira. Du kan aldri vita kva andre folk veit og tenkjer og trur om utstillingskandidatane. Tomme soklar kan duene overta.

Innomhus, opphengde i olje eller i glas og ramme, er døde syndarar mindre utsette. Men endå til i anegalleri huserer stundom uhumske figurar. Ryddesjauen kan bli omfattande, og det mest fornuftige er å etterfylla med kattebilete og elg i solnedgang. Kjusa dei minoritetane som alltid har halde seg til Guds bodord om ikkje å gjera seg bilete av noko menneske. Dei er spara for mykje styr. Heltar har alltid utgått på dato. Men Arne Bendiksen kan ingen ta frå meg.

Ingen tar skurker mer. Det e kver mann for seg sjøl.