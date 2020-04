No aukar reklamebudsjettet ved UiB med 350 prosent

Universitet og høgskular bruker nesten hundre millionar kroner i året på å vinne kampen om studentane. Det må vi setje ein stoppar for.

Jens Kihl Kommentator

Norske universitet og høgskular bruker stadig meir pengar på å gjere seg lekre for studentane. Det er jo eigentleg berre tull. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Rekrutteringa av studentar har gått frå å vere eit spørsmål om lik rett til høgare utdanning til ein cocktail av reklamebyrå, mangemillionarskampanjar og fjollete slagord på engelsk. Korleis hamna vi her?

I år vil høgskular og universitet bruke nesten hundre millionar på reklame. I fjor gjekk det med 92 millionar kroner, viser tal frå Statsrekneskapen, referert i Forskerforum.

Om vi kutta nesten heile denne posten, ville då nordmenn slutte å søkje seg til høgare utdanning? Nei. Men no er høgare utdanning blitt ein alles kamp mot alle. Dermed blir det brukt stadig meir på noko som eigentleg er ganske formålslaust.

Universiteta i Oslo, Trondheim og Tromsø bruker alle over ti millionar kvar. Sånt kan jo ikkje Bergen sitje og sjå på:

I november vedtok styret ved Universitetet i Bergen å auke sin reklamepott frå om lag to til om lag sju millionar årleg. Rekk opp handa den i akademia som kunne tenkt seg ein budsjettauke på 350 prosent over natta.

Universitetet i Bergen har nyleg skrive avtale for 25 millionar kroner med reklamebyrået Try. «Vårt mål er at alle potensielle studenter i Norge ikke bare skal kjenne til Universitetet i Bergen, men også vite hva vi står for», skriv universitetet.

Til samanlikning: Då styret ved Nord universitet valde å leggje ned den 102 år gamle studiestaden på Nesna på helgelandskysten, var det for å spare 30 millionar.

Det målet er vel og bra. Men kunne vi nådd det på ein billegare måte?

I dag er studieopptaket gjort om til ein konkurranse mellom institusjonane. Men marknadstenking har eigentleg ikkje noko som helst å gjere her.

I styrepapira frå Høgskulen på Vestlandet frå november ligg det ein rapport om studentrekrutteringa i fjor. Rektors vurdering er at «HVL følger nasjonale trender og opprettholder markedsandelen fra fjoråret».

Her er altså «markedsandelen» kor mange studentar som søkte seg til HVL.

Dei er ikkje ein marknad. Dei er eit studentkull.

Det er openbart at dei største institusjonane har dei kraftigaste musklane til å drive kampanje for sine studietilbod. Kor mange studentar ein får, vil jo i neste runde påverke kor mange fag ein kan setje opp og kor store løyvingar ein får.

Ein gong i tida bygde Noreg opp høgare utdanning ut frå kva arbeidslivet hadde bruk for i kvar landsdel og kva vi som nasjon treng å forske på. Sånne ideal.

Dei er framleis sterkt gjeldande, heldigvis. Men andre mål, som å vinne marknadsandelar i studentkulla, blir ståande i vegen for dette. Det bør det vere eit politisk mål å avlyse.

Så då er spørsmålet: Kva kan vi gjere med dette?

Det enklaste er at staten tek kontroll. Ved å tilby samla, likeverdig informasjon frå institusjonane på papir og nett, kan ein også be institusjonane slutte å kaste pengar ut vindauget.

Den enkelte institusjon kjem ikkje til å slutte med dyre kampanjar så lenge alle dei andre held fram.

Ja, høgskulane og universiteta er frie. Men retten til å fylle Bergen sentrum med reklameplakatar om «Challenge democracy», slik NTNU gjorde, ligg nok ikkje i kjernen av akademias samfunnsoppdrag.

Det finst allereie god informasjon hos Samordna opptak over studia i Noreg. Bygg vidare på dette, så er vi komne ganske langt. I tillegg bør det gjerne vere open dag, studiemesse og slikt, men det er ikkje sikkert vi treng kinoreklame og rare slagord.

Då kan ein sikre likeverdig informasjon om studiestadane, færre dumme reklamar på engelsk i bybiletet og at institusjonane konsentrerer seg om kjerneoppgåva si.

Og pengane som blir til overs kan ein jo bruke på å redde ein distriktshøgskule eller to.