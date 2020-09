Hvorfor varslet du ikke før hvis det var så ille?

Det er liten vits i å si fra før noen hører etter.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Foto: illustrasjon: Marvin Halleraker

De siste årene har flere mektige menn blitt beskyldt for uakseptabel, seksuell oppførsel.

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Jean-Claude Arnault i Svenska Akademien, kulturprofilen Gaute Drevdal, Trond Giske. Sakene er svært forskjellige i art og alvorlighetsgrad, men én mekanisme slår tydeligvis alltid inn:

Kvinnene som sier fra blir gjennomgående møtt med det samme spørsmålet. Hvorfor sa du ingenting før hvis det var så ille? Hvorfor valgte du å varsle akkurat nå?

Rett før tidligere Ap-topp Trond Giske var i ferd med å få et viktig politisk verv, meldte flere kvinner fra om negative opplevelser med ham og partikulturen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Rett før valget av ny leder i Trøndelag Arbeiderparti, fortalte Sandra Skillingsås (29) sin historie om Trond Giske til Adresseavisen.

Hun kunne sagt fra under metoo-høsten 2017, da skredet av varsler mot Ap-toppen kom. I stedet ventet hun i tre år, til et svært kritisk tidspunkt for hans politiske karriere.

Trond Giske var i ferd med å få et viktig politisk verv, men støy og protester gjorde at han mistet støtten i siste liten.

Timingen gjorde det enkelt å så tvil om motivene til både Skillingsås og de andre kvinnene.

Les også Hun tilhører Giskes nærmeste krets. Nå forteller Sandra (29) hva som skjedde på nachspiel.

Sånn er det generelt: Så lenge de fysiske overgrepene er bagatellmessige, og så lenge klagen kommer på et påfallende beleilig tidspunkt, blir det lett å avfeie slike saker som renkespill og svertekampanjer.

Det er mange tjent med. Men en vel så plausibel forklaring er at det faktisk var umulig å si fra før.

Les også Ingrid Resell Krogstad (24) står bak det nyeste varselet mot Trond Giske. Nå forteller hun sin historie.

«Hadde jeg sagt fra for en måned siden, ville jeg aldri blitt innstilt. Men blir jeg skviset ut nå, vil det i hvert fall ikke skje uten offentlig debatt», sa Skillingsås da hun gikk ut med sin historie om Trond Giske.

Hun forklarer timingen med nettopp redselen for å blir skviset ut.

«Har du politiske ambisjoner, kan du glemme dem idet du tar til motmæle», sier hun i intervjuet med Adresseavisen.

Forsvarsmekanismen hennes var å tulle det bort. Hun ville jo ha den jobben.

Sånn har det vært for mange.

Mange av kvinnene som fortalte hvordan Harvey Weinstein herjet, ble møtt med spørsmål om hvorfor de ikke sa fra før. Det ligger enorm mistro og mangel på forståelse i hvordan dem som varsler om seksuelle overtramp fra maktmennesker blir møtt, skriver Eirin Eikefjord. Foto: LUCAS JACKSON / X90066

I boken «Klubben. En undersökning» skriver journalist Matilda Gustavsson om kvinnene som ble utsatt for den voldtektsdømte svenske «kulturprofilen» Jean-Claude Arnault.

Ved hjelp av uformell makt og mer eller mindre subtile trusler om å forpurre karrierer, skaffet han seg sex med unge, kvinnelige kunstnere.

Før han ble avslørt som en overgriper, herjet den såkalte «kulturprofilen» Jean-Claude Arnault på den svenske kunstscenen. Han er nå dømt til flere års fengsel for to voldtekter. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

For kvinnene var innpass i den mytiske Forum-kjelleren i Stockholm et springbrett.

«Det oppstod en følelse av at man trådte inn i rommet og ble regnet med», sier en av dem. «Det ble en gave som mer eller mindre ubevisst kompenserte for grafsingen», sier en annen.

I en sånn situasjon oppleves det ikke som et alternativ å gjøre opprør. Hvem vil vel være prippen og kjip når man endelig har kommet seg inn i et attraktivt miljø?

«Prisen for å si ifra kan være høy hvis du risikerer å miste både inntekt og nettverk», oppsummerer tidligere lokalredaktør i Natt&Dag Kari Kristensen om den utsatte situasjonen mange unge mennesker gjerne står i.

Kvinnene som blir intervjuet i «Klubben» legger ikke skjul på at de selv bidro til å opprettholde systemet – og tjente på det.

Gaute Drevdal var en mektig bakmann i musikk-Norge og sentral figur i både magasiner og festivaler. I sommer ble han dømt for ni sovevoldtekter og seksuell omgang med mindreårige. Han erkjenner ikke straffskyld, og dommen er anket. Foto: Dan Petter Neegaard

I sommer ble kulturprofilen Gaute Drevdal dømt til 13 års fengsel for flere voldtekter. Selv om dommen er anket og ikke rettskraftig, gir den likefullt et innblikk i posisjonen hans i miljøet.

«Portvokter» er ordet som ble brukt i retten.

Som mektig bakmann i musikk-Norge og sentral figur i både magasiner og festivaler, hadde han kapital mange er interessert i: Tilgang. Han voktet muligheten for jobb, posisjon og en plass på innsiden.

I et intervju med Morgenbladet blir Gaute Drevdal bedt om å reflektere rundt sin egen rolle som maktperson.

Han aksepterer ikke premisset, og mener skjeve maktforhold er en overforenkling. Disse kvinnene hadde nemlig ingen problemer med å si fra.

«De var ikke redde for å si «fy faen, Gaute, jeg får for lite betalt», eller «du var lite dust på fredag». Så den argumentasjonen kjøper jeg ikke», sier han.

Men disse sakene handler ikke om hvor tøff man er i trynet, eller i forhandlinger. Det handler om hvor vanskelig det er å påpeke ukultur og usynlig makt. Særlig når ingen andre merker de samme maktstrukturene som deg, og synes ukulturen fungerer helt utmerket.

«Jeg hadde kanskje også dratt ned trusene», skriver den svenske redaktøren og samfunnsrefseren Åsa Linderborg i sin nye bok om metoo, «Året med 13 måneder». Foto: Anders Veberg

Forfatter Marie Aubert skriver godt om dette, og om hvor forskjellig slike ting ser ut avhengig av hvor du befinner deg i det uformelle makthierarkiet:

«Den usynlige makten er nettopp usynlig for dem som befinner seg over eller ved siden av den. Det er først når du befinner deg under den at du merker den».

Den svenske redaktøren og samfunnsrefseren Åsa Linderborg er inne på noe av det samme i den ferske metoo-boken «Året med 13 måneder»: «Hvilken rett har jeg som sitter med tittel og fast ansettelse til å snakke om hva andre burde gjort», spør hun.

«Jeg hadde kanskje også dratt ned trusene».

Sandra Skillingsås blir spurt om hun angrer på at hun ikke sa noe før, og svarer nei.

«Det eneste som ville skjedd, var at jeg ikke hadde fått jobb i valget 2015. Du får ikke den jobben uten Trond på laget», svarer hun.

For henne handlet det ikke om noen stor, traumatiserende opplevelse, men at hun så annerledes på hendelsene etter paradigmeskiftet metoo.

«Jeg så hvor stygt gjort det var av en stor mann å sette meg i en slik situasjon hvor jeg ble tvunget til å tenke om det var smartest å si ja eller nei til å ligge med ham», sier hun.

Hvis uønsket ligging virker smart og til og med nødvendig, fremstår det neppe som et alternativ å si fra.

Hvis man skal opp og frem, er det aldri smart å pisse i brønner og brenne broer. De fleste forsøker å passe inn og akseptere kulturen, uansett hvor mye den stinker.

Dessuten er det liten vits i å si fra før noen hører etter.