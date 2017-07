SVs toppkandidat i Hordaland, Audun Lysbakken, frykter industridød på Vestlandet om ikke omstillingen skjer raskt nok.

– Ved forrige stortingsvalg var det Hordaland som reddet SV over sperregrensen. Hva er det viktigste du har gjort for fylket siden sist?

– Jeg er ganske sikker på at akuttkirurgien ved sykehuset i Odda er berget fordi vi, og KrF og Sp, tok saken opp i Stortinget. Men dette har vært en periode der jeg har tatt opp utrolig mange hordalandssaker, men veldig ofte blitt nedstemt.

– Av forslagene som har blitt nedstemt, hva har vært kjipest?

– Jeg synes det er ille at E16 og Vossebanen har blitt utsatt. Det skal brukes avsindig mye penger på nye veier. Mange av dem er motorveier på Østlandet som vi ikke trenger. For fire år siden var det dobbeltspor gjennom Ulriken jeg var mest stolt over å ha fått til.

– Så det er derfor Ulriken er ditt favorittfjell på Vestlandet?

– Fordi det er hull i det, ja, hehe. Men nå mener jeg vi har fått en Nasjonal transportplan der Hordaland kommer dårlig ut.

Fakta: Audun Lysbakkens vestlandsfavoritter Fjelltopp: Ulriken Fergestrekning: Halhjem-Sandvikvåg Forfatter: Gunnar Staalesen Vestlending: Lars Arne Nilsen Fjellovergang: Tog. Eller Rv7.

– Oljenedturen har skapt usikkerhet. SV ser kanskje ikke negativt på at oljebransjen blir byttet ut med andre næringer, men hva er deres løsninger nå?

– Fellesskapet må investere i kommunene som har høyest arbeidsløshet. Pengene som skulle nå frem til de kommunene, når i altfor liten grad frem. Se på Øygarden, for eksempel. Vi ønsker større investeringer for å få hjulene i gang.

Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

– Men har ikke oljenedturen først og fremst vist hvor avhengige vi er av petroleumsnæringen?

– Jo, men omstillingen skal gå gradvis. Vi går ikke inn for å stenge ned oljenæringen på en bestemt dato. Norge skal være en oljenasjon lenge ennå. Men Vestlandet har mest å tape om vi ikke kommer i gang tidsnok med omstillingen til fremtidens økonomi. Vi risikerer industridød og tap av masse arbeidsplasser. Derfor må vi flytte oss fra for eksempel store oljeinvesteringer i Barentshavet til investering i nye ting. Fagbevegelsen og miljøbevegelsen må slutte å være motstandere, for i realiteten er det å ta klimaproblemene på alvor, avgjørende for at vi ikke skal få arbeidsløshet på Vestlandet i fremtiden.

– En typisk kritikk mot SV er at dere er mer opptatt av å dele verdier enn å skape dem. Hvordan mener du verdier best skapes?

– Det er en forfeilet kritikk fra folk som tror at det er ved å gi mest mulig makt til markedet og penger til den økonomiske eliten, at man får mest vekst og utvikling. Denne perioden har vist at det er feil. Massiv satsing på forskning, utvikling og utdanning og et direkte, statlig engasjement i utvikling av nye næringer, er nødvendig. Det er forskjellen på vår og høyresidens næringspolitikk.

– Hvorfor er det da så få næringslivsledere som stemmer SV?

– Det er en grei ting at mange kjemper for sine egne interesser. Folk med store formuer vil ha lavere skatt på formuene sine. Det er et spørsmål om egeninteresse, og det er greit. Men det er ikke en oppskrift på økonomisk utvikling av samfunnet som helhet.

– Det ser ikke ut som det er så lett å mobilisere velgere på miljøsaken nå?

– Jeg snakker alltid om Bybanen når jeg vil gi håp til folk som er opptatt av miljø. Det går an! Det så helt håpløst ut i mange år, men den ligger der i dag. Jeg blir glad hver gang jeg ser den. Men nei, jeg skulle ønske flere lot klima og miljø avgjøre hvordan de stemmer. Når du ser på hvor fundamental den trusselen er, står ikke fokuset denne saken har i den politiske debatten, i forhold til den i det hele tatt.

Fakta: Audun Lysbakken (39) SVs førstekandidat i Hordaland Fra Møhlenpris i Bergen På Stortinget fra 2001–2005 og fra 2009 Leder i SV siden 2012

– Noe av det jeg husker best fra forrige valgkamp var da SV leide et turisttog som du kjørte rundt med i Bergen sentrum. Det var litt desperat, var det ikke?

– Neeei. Jeg lager alltid en liste med ti lokale saker før valget, så vi skulle kjøre rundt for å vise hva skulle gjøre om vi vant valget. Jeg synes det var ganske smart, jeg.

– OK. Hva skal du finne på i år da?

– Vi skal ha en stor gatefest på Møhlenpris 20. august.

– Det virker mindre panisk, ja.

– Det er et naturlig sted for oss å være, for Møhlenpris var en av valgkretsene vi gjorde det best i hele landet ved sist valg.

Eivind Senneset

– Dere fikk hele ni prosent på en bergensmåling nå i vår. Hvorfor liker bergensere egentlig SV så godt?

– Bergen har blitt en bastion for SV, og det er jeg fryktelig stolt av. Jeg tror det handler om flere ting. For det første om politikk, SV har vært den tydeligste stemmen på venstresiden i bypolitikken i mange år nå. Jeg tror også det handler om at bergensere kjenner Oddny Miljeteig og meg godt, vi som har fått lov til å være tillitsvalgte her i fylket i mange år. Her i byen har det etter hvert blitt et ganske stort rom på venstresiden i politikken, etter at Ap valgte å samarbeide mot sentrum heller enn oss.

– Du har vært partileder en stund nå. Hva motiverer deg etter å ha jobbet i motvind så lenge?

– Det er å kunne gjøre en forskjell.

– Men nå har du ikke utgjort noen forskjell de siste fire årene.

– Nei, og det er derfor jeg har så forferdelig lyst til å få skapt en annen situasjon etter valget, sånn at vi kan få innflytelse. Denne perioden har vært frustrerende, fordi det stort sett har handlet om å bli nedstemt. Husk at med det SV har vært gjennom, alle de årene med motvind, har vi det veldig gøy nå.

– Man blir fornøyd med lite?

– Nei, men du vet det er retningen som er avgjørende.