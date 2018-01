Stortingsrepresentant Peter C. Frølich (H) føler seg litt krenket på vegne av egen regjering og statsminister etter at jeg skrev en oppsummering av kulturåret 2017.

Det er kanskje litt frekt å klage når Erna Solberg selv steg ned til byen sin under fjorårets valgkamp, og lovet 230 millioner kroner til å omskape Sentralbadet til scenekunsthus for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen.

Men det er enda freidigere å late som om ikke Høyre har et betydelig ansvar for at farsen har kommet så langt.

Det var forrige byråd, der Høyre var største parti, som en stund ville selge Sentralbadet til private.

Hadde byrådspartiene den gangen fått viljen sin, ville nye lokaler for de to kompaniene vært en enda fjernere drøm. Men la oss ikke rippe for mye opp i det.

I Frølichs verden er det Hordaland fylkeskommune som må ta hovedansvaret for at Sentralbadets fremtid er usikker. Fylket torpederte før jul mye av optimismen ved å vise til noe alle egentlig vet: At økonomien er nær elendig.

Fylket kan for eksempel ikke kreve inn ekstra eiendomsskatt når det kniper, slik kommunen driver med. Fylkestinget har rett og slett ikke råd til å avsette over to hundre millioner kroner til dansekunsthus akkurat nå.

Jeg prøvde derfor å antyde at begeistringen for Ernas valgkampstunt var noe naiv. Frølich viser til at regjeringen bare gjør det byrådet i Bergen har bedt om: Bidrar med sin tredjedel til spleiselaget som skal bygge om Sentralbadet.

Det er fullt forståelig. Men dermed gjør også Frølich det samme som kulturbyen Bergen har gjort i altfor mange år: Han står med luen i hånden.

Ja, det er primært Bergen kommunes ansvar å finne hus til kulturinstitusjonene, og den har det siste tiåret sviktet totalt. Men mangelen på handlekraft fra en fire år gammel regjering er også påtakelig.

Spørsmålet for både Frølich og meg er om regjeringens 230 millioner kroner bør være nok til bøye hodet i begeistring. Forskjellen på Frølich og meg er at jeg mener regjeringen burde tatt mye større selvstendig ansvar for at prosjektet kan bli realisert.

Frølich fremstiller det som at regjeringen bare har gjort det Bergen kommune har bedt om. Jeg mener de burde ha gjort mer.

Naturlige spørsmål finnes i fleng: Siden staten eier hele 70 prosent av Carte Blanche, hvorfor har ikke regjeringen for lengst fremmet eget forslag overfor Bergen kommune til hvordan saken kan løses? (Og ja, spørsmålet gjelder også for de rødgrønne, som rådet i åtte år før dagens regjering.)

Frølich kan begynne med å ringe sin egen kulturminister, Linda Hofstad Helleland, og måle temperaturen på hennes begeistring for kunstinstitusjoner som Carte Blanche og BIT Teatergarasjen.

Uttalelser hun ga til media før jul om «akademisk snobberi» og sånn, bør ikke virke alt for oppmuntrende.

Jeg har gått en runde i arkivene, men har ikke klart å lokalisere ett eneste forslag fra Høyre sentralt om hvordan floken kan løses. Jeg tror ikke en sjel i denne byen ville ha sagt nei til gode ideer, gjerne slike som innebærer penger.

At regjeringen bare «svarer på forespørsler» fra Bergen når det gjelder skjebnen til et statlig kompani er jo litt stusslig, er det ikke? Har ikke Høyre egne ambisjoner på Care Blanches vegne?

Det er vanskelig å finne umiddelbart brukbare forretningsmodeller for et prosjekt som Sentralbadet. Men vanligvis når staten bygger nasjonale kulturbygg, går den tungt inn med både politisk og hard kapital, med Statsbygg som partner, og institusjonene som leietakere. Staten gir, og staten tar.

Jeg ser at dette kan være ideologisk besværlig for en høyremann, men det er nå en gang slik Oslo stort sett har fått bygget sine praktbygg for kunst og kultur de siste årene – for flere milliarder kroner.

At det drypper 230 millioner statlige kroner på Bergens nye scenekunsthus bør ikke imponere noen. Det burde være en selvfølge, for lenge siden.