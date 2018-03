Politiske storkonflikter er ofte en studie i manipulerende språkbruk. Når rikets fremste folkevalgte står under press, får ordene ofte nye valører, tilpasset den enkeltes overlevelsesstrategi og Facebook-fanklubb.

Dette er derfor dagen for å rydde litt i jungelen av verbale tjuvtriks fra den meget spesielle tirsdagen. Her er de mest sentrale begrepene:

Ytringsfrihet: Den avgåtte statsråden beskylder andre politikere for å true ytringsfriheten. Det er jo litt friskt, siden det ble uttalt omtrent i samme åndedrag som hun beskrev KrF-lederen som en mann uten ryggrad og Ap-lederen som en «katastrofe».

Ytringsfriheten er forankret i Grunnlovens paragraf 100, som gir alle borgere av Norge rett til å ytre seg i alle mulige valører. Justisministeren har selv brukt den til å anklage KrF for å «sleike imamer oppetter ryggen» og Ap for å beskytte terrorister.

Mye tyder på at ytringsfriheten overlever en stund til.

Heksejakt: I dag mye brukt om å høste kritikk for kontroversielle og usaklige politiske utspill, og dermed å fremstille seg selv som offer for en imaginær og hatsk mobb.

I middelaldereren ble begrepet helst brukt på Inkvisisjonens jakt på kjettere og blasfemikere, de som enten ble brent på bål, eller måtte bevise sin uskyld ved å drukne i iskaldt vann. Begrepsbruken var av og til ryddigere i middelalderen.

Barnehage: Oppholdssted for yngre mennesker fra ett år og opp til skolealder. Omsorgstilbud med relativt utvidet ytringsrom, der bruken av imperativ og ukvemsord er liberal, og selvkontroll og selvsensur er begrenset. Faglært personell sørger likevel for at grensen som regel går ved «tiss» og «bæsj».

Det er også her fremtidens rikspolitikere befinner seg akkurat nå. Desto viktigere er det at de helt fra start får kyndig veiledning i folkeskikk og anstendig retorikk.

Justisministerens avgangstale viser hvorfor et oppegående pedagogisk innhold i norske barnehager er så viktig. Spesielt for fremtidens samfunnsdebatt.