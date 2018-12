Lørdag kan Frps nominasjonsmøte sikre Ap makten i fire nye år.

Det har brygget opp til bråk i Bergen Frp i lang tid. Nominasjonsmøtet lørdag kan bli et avgjørende slag. En gruppe seniorer er særdeles misfornøyde. Klarer de å mobilisere nok folk til møtet, kan det bli store endringer på listen.

Sentrale personer i Bergen Frp vurderer det som «sannsynlig» at listen blir totalt endret. Fra seniorene er det kommet inn forslag om hele 17 nye personer som bør inn på listen, i tillegg til ti personer som blir foreslått på en høyere plass.

Uro er kanskje en normaltilstand i Bergen Frp, men dette er det mest dramatiske siden 2007, da Gunnar Bakke ble forsøkt kastet som ordførerkandidat og Ap-medlemmer infiltrerte nominasjonen.

Hvordan Frps liste til kommunevalget ser ut, kan avgjøre om borgerlig side kan ta over makten neste år. Det aller viktigste er naturligvis valgresultatet. Men en annen forutsetning for at Ap mister makten, er at det er mulig å se for seg et samarbeid mellom Frp, Høyre og ett eller to sentrumspartier.

Listen som nominasjonskomiteen har foreslått, gir Høyre håp om at et slikt samarbeid er mulig. Hvis de øverste plassene på den endelige listen blir endret, kan det fort bli vanskelig.

Tidligere stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter er foreslått som listetopp av nominasjonskomiteen. Han er en politisk veteran, men i Bergen representerer han likevel fornyelse. Det vil bli kampvotering om hans plass.

At nominasjonskomiteen har degradert Tor Woldseth til andreplass, er noe av det som har provosert opprørerne.

Det er grunn til å tro at den misfornøyde gjengen vil prøve å skyve ut mange flere. Ett eksempel er Christian Haugen, tidligere politisk rådgiver for olje- og energiministeren, som er foreslått på tredjeplass. Han er blant dem som samarbeider godt med andre partier og som ivrer for at partiet skal søke byrådsmakt. På Bergen Frps årsmøte, der seniorgrupperingen stilte mannsterke, ble han nedstemt som nestleder.

Men misnøyen til opprørerne er mer generell, og handler om langt mer enn at de vil ha andre folk på listen. Siden seniorforeningen ble lagt ned, har en av de tidligere medlemmene ønsket å ta tilbake mer makt. Å omkalfatre nominasjonslisten vil være en maktdemonstrasjon.

Det vil også være et takk for sist etter at en tidligere nestleder i lokallaget ble ekskludert tidligere i år. Dette satte fyr på en ulmende konflikt. Nestlederen ble ekskludert på bakgrunn av en tidligere voldsdom han ikke skal ha informert partiet om. Han er nå siktet for grov vold mot en nabo, men den nye saken skal ikke være årsaken til at han ble kastet ut av partiet.

Seniorene har gitt den ekskluderte sin fulle støtte. I høst forsøkte de å kaste lokallagsleder Christoffer Thomsen, blant annet på grunn av denne saken. Det ble flertall for et mistillitsforslag mot lederen, men han gikk ikke av. Ifølge vedtektene er han valgt for to år, og dermed sitter han fortsatt.

I tillegg til intern uro, er dårlige målinger Frps største problem her i byen. Listen som nominasjonskomiteen har foreslått, er nesten overraskende sterk, med flere unge, lovende høyt oppe. Det er ikke i seg selv nok til å vokse på målingene, men det er en start.

Det er forståelig at seniorene, som utgjør en stor andel av partimedlemmene i Bergen, ønsker mer innflytelse. Men en av lokallagets utfordringer er at de strever med å få flere aktive, unge medlemmer. Gjør seniorene rent bord lørdag, er det sannsynlig at mange av de yngre kreftene finner noe bedre å bruke tiden sin på.

SV gjør det nå svært godt på målingene, og vil kreve mer innflytelse om valgresultatet blir like godt. Det kan bli et problem for KrF og Venstre. Høyre har valgt en samlende byrådslederkandidat.

Derfor er det altfor tidlig å slå fast at dagens byråd blir sittende. Med mindre Frps nominasjonsmøte blir den slagmarken det nå kan se ut som.