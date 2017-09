Berre strilar har lov til å fortelja strilevitsar.

Seier du noko nedlatande om strilar, skal eg pussa Statens Striletilsyn på deg. Eg tilhøyrer ein minoritet. Og eg har sett meg føre at heretter skal eg verta meir lettkrenkt enn ein gammalnorsk sunnimuslim frå Frogner. Berre strilar kan forstå korleis det er å vera stril. Berre strilar har lov til å fortelja strilevitsar. Berre så du veit det.

Kor lenge har ikkje strilane vore hundsa av bysludden? I fleire hundre år har dei trakka oss ned i kloggane. I ættledd etter ættledd har smauakrapylet hersa med oss. No prøver dei seg på strilesleiking, no når ein gjennomsnittstril har skaffa seg fleire sjampanjevispar og hjørnebadekar enn fjorten gjennomsnittsbergensarar. No skal strilane liksom vera kjommiane deira. Lzm! No er det for seint å bøta den broka.

Trigger warning! seier amerikanarane når det står eitt eller anna i lærebøkene på universiteta som kan få kvinner og andre utgrupper til å føla seg støytt på mansjettane. Eg berre: Varsku her! Fyr der! dersom ikkje-strilar prøver seg på noko som helst diskriminerande mot oss som er fødde med armar så lange at vi kan klø oss under fotblada utan å bøya oss, fordi forfedrane våre måtte ro eit heilt døgn med fiskekister på slep for å selja fisk til spottpris på Torget. Berre pass deg, du, at du ikkje tenner fyr i dynamittlunta mi. Eg har åtte tippoldemødre å hemna.

Forresten er det vitskapleg klarlagt at strilar deler gener med folk frå Irland. På gælisk blir ublide, omstreifande kvinner kalla streel. Capice? Om du må ha det inn med teskeier, gjekk gamle, norske striledamer med hijab etter dei var gifte. Ikkje eit hårstrå måtte vera synleg for folk som ikkje høyrde huset til. Oppfatta?

Du trur kanskje det hjelper at du går med koneskaut 17. mai? Kulturell tilsniking, kallar amerikanarane slike fenomen. Bergensarar må halda seg langt vekke frå koneskaut og sjampanjevispar og hjørnebadekar. Berre ikkje prøv deg. Elles skal du få med Sylvi Listhaug å gjera. Serr.