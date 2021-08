Det blir ikkje meir asfalt på bygda av tomme ord

Senterparti-nestleiaren meiner regjeringa kastar pengar etter miljøprosjekt, men slit med å vere konkret.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Sp-nestleiar Ola Borten Moe meiner regjeringa sløser bort pengane på miljøtiltak, men slit med å finne døme som faktisk kostar mykje pengar. Foto: Ole Martin Wold / NTB (Arkiv)

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Senterpartiet vil ta pengar frå byvekstavtalane og gi pengane til fylkesvegane på bygda. Det sa nestleiar Ola Borten Moe denne veka til VG. Han meiner ordninga med slike avtalar fører til enorm pengesløsing.

Det han kjem med av døme er varmekablar på busshaldeplassar i Trondheim – og at fylket har tilsett reise- og kommunikasjonsrådgjevarar.

På Politisk kvarter på NRK kunne hans partikollega Geir Pollestad – innimellom ei lang rekke slagord – legge teljemaskiner for gåande og syklande til lista.

Dersom dette viser fram sløsinga Senterpartiet vil til livs, treng ikkje fylka førebu seg på ei storstilt asfaltering framover. For det blir ikkje mange meter fylkesveg av slike kutt.

Det er nok grunnen til at Borten Moe trekte fram kostnaden for eit nytt regjeringskvartal i det same VG-intervjuet. For den prisen kunne han asfaltere rundt jordkloden, sa han.

At det ikkje stemmer, betyr tydelegvis ikkje så mykje. For Senterpartiets løysing for regjeringskvartalet kan fort bli dyrare enn det dagens regjering går inn for. Då kan me sjå langt etter mindre humpar på vegane framover.

Les også Jens Kihl: Men kva om Støre styrer utan Vedum?

Gapet mellom døma i VG-utspelet og dei innsparingane Senterpartiet gjekk til val på i 2019, er stort.

Då skulle partiet ta tolv milliardar frå bypakkene og gi dei til bygdene. Då må det enorme kutt til for å oppnå målet.

Det vil Pollestad at me skal gløyme. På radioen onsdag morgon kunne han nemleg melde at det var ufint å trekke fram to år gamle valløfte.

Også i 2019 var partileiinga oppteken av desse varmekablane i Trøndelag. Det ser ut til å vere det einaste som står seg frå den tida.

Det må vere lov å snu, men det er uklart om nokon har sagt frå til Pollestad og Borten Moe. For dei er travelt opptekne av å raljere med varmekablar som gjer vintervedlikehaldet lettare, nokre kommunikasjonsrådgjevarar og at syklistar og gåande blir talde.

Etter VG-oppslaget og NRK-debatten, reagerer Kjersti Toppe (Sp) på denne måten i eit intervju med BT: «For Vestlandets del har vi ikke noe å spare på i bypakken. Den er viktig for å realisere Bybanen til Åsane.»

Toppe er Senterpartiets toppkandidat i Hordaland.

Det einaste Senterpartiet oppnår med desse utspela, er å så tvil om satsinga i byområda.

Dette er ei satsing som partiets eigne lokalpolitikarar har stått i bresjen for. To av dei er fylkesordførar Jon Askeland (Sp) og Alver-ordførar Sara Sekkingstad (Sp).

«Her får vi «gratis penger» for å nå mål vi uansett har, men da må vi også jobbe tett sammen i regionen», sa Askeland på eit møte om byvekstavtalen i fjor.

Dette er godt lokaldemokrati i praksis. Her bind nemleg lokalpolitikarane regjeringa til masta.

Staten lovar pengar til dei tiltaka lokalpolitikarane prioriterer – så lenge det bidreg til målet som staten, fylket og kommunane i området har blitt einige om: mindre biltrafikk.

Som ein ekstra bonus for Senterpartiet, gjeld ikkje byvekstavtalen her i området berre Bergen lenger. I førre runde vart den utvida til å inkludere kommunane Alver, Askøy, Øygarden og Bjørnafjorden.

Senterpartiet søkjer makt etter valet, og då skal byvekstavtalen for bergensregionen forhandlast på nytt.

Då får me sjå om Borten Moe og Pollestad får til å kutte vekk det dei omtalar som sløsing, eller om det berre var tomme ord.