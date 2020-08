Balkong på stillaset

Publisert Publisert Nå nettopp

Asbjørn Kristoffersen

Stillas kunne blitt det nye koronasyden for folk utan bubil, skriv Asbjørn Kristoffersen. Foto: Shutterstock

Stillas burde vore så breie at dei kunne brukast som balkong. Då ville dei koma til nytte om innleigde arbeidsfolk ikkje materialiserte seg på fleire veker. Det kunne kanskje bli like greitt om stillaset vart ståande arbeidsfolkfritt sjølv i det mest utsøkte målingsver.

Eg kunne fått ny balkong, utan byggemelding. Eg kunne hengt opp Nottingham Forest-faner, eg kunne dyrka poteter og grilla og blitt brun på magen. Utan at naboane hadde rett til å protestera mot tilbygget. Stillas kunne blitt det nye koronasyden for folk utan bubil.

Så avanserte stillas er ikkje å oppdriva, har eg forstått. Å ha slike konstruksjonar på plass frå mai til september, ville dessutan blitt dyre poteter. Og det ville vorte eit himla spetakkel om alle naboane også sette opp stillas til å grilla på heile sommaren.

Eg har ikkje anna val enn å forsona meg med eit stillas som ikkje er klarert for anna enn målingsarbeid, som sperrar for utsynet og inviterer til klatring for skapningar som burde vore underlagt bandtvang. Medan det er opplett i Bergen! Opplett og solbyger!

Hadde eg vore ung og sprek, eller gammal og sprek, hadde eg stilt meg opp på stillasen, med penslar og pøs, og oppført meg som ein arbeidsmann, til nytte for folk og land, i pakt med min indre småbrukar. Ein mann er ein mann er ein utstillingsfigur på toppen av eit stillas.

Småbrukaren er gått i indre eksil. Pensjonistars særlege ansvar er no å bruka pensjonen sin og pengane på kistebotn til å hjelpa finansministeren med å halda hjula i gang. No skal profesjonelle målarar visa seg fram.

Proffane tek det ikkje så tungt om regnskyene går ned når stillaset går opp. Innleigde arbeidsfolk dressar stillasa opp i regntøy, og gjer jobben uavhengig av målingsveret. Proffane tek det visst ikkje så tungt om dei ikkje blir brune ryggen.

I førstillasisk tid kunne husmåling gjera djupe innhogg i helsebudsjetta. No er mann-i-stige-fåren mest utbreidd i hyttefelta. Men husmåling blir ikkje kjønnsnøytralt før stillasa er breie nok til balkongmøblementet.