Dette er mannen med mest å tape for tida

Kan samarbeidspartnarane øydelegge for Senterparti-leiaren?

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum kunne feire eit historisk resultat i sist kommuneval. Neste år bør han toppe dette. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Ulempa ved å fly høgt er at fallhøgda er stor.

Ein mann som bør kjenne på det no, er Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

I halvtanna år har partiet hans lege på rundt 14 prosent eller betre på målingane.

Senterpartiet gjorde eit kanonval allereie i 2017, med 10,3 prosent oppslutnad.

I kommunevalet i 2019 klatra dei til 14,4 prosent, deira beste lokalval nokon gong.

Neste år bør dei slå dette. Alt anna vil kjennast som eit nederlag.

Spørsmålet er: Kan eigentleg noko øydelegge for Senterpartiet?

Akkurat no verkar det ikkje sånn.

Sjølv ikkje korona klarte å ta knekken på dei. Det er imponerande for eit protestparti.

Me veit at i krisetider søkjer mange veljarar til dei trygge, typiske styringspartia, i dette tilfellet først og fremst Høgre. Likevel stel Sp framleis store veljargrupper frå både Høgre, Arbeidarpartiet og Frp.

Delvis kan det skuldast at Noreg i koronakrisa med eitt står meir åleine mot verda, og at beredskap og sjølvberging plutseleg blei aktuelt. Dette har vore Sp-saker i alle år.

Det er også i dei store byane at folk har merka koronakrisa mest, der folk bur tett, reiser kollektivt og er meir sårbare for smitte. På bygda kan folk leve stort sett som før. Det bygger opp under Sps hovudprosjekt, å motarbeide sentralisering.

Det finst likevel alltid skjær i sjøen.

For det første: Senterpartiet er avhengige av ein sentrum/periferi-debatt. Då snakkar dei direkte og med høgt truverd til sine potensielle veljarar. Ap, Høgre og Frp har felles interesse i å kvele denne debatten mest mogeleg fram mot valet.

Spørsmålet er om det går. Sentrum/periferi-spørsmålet handlar grunnleggande om verdiar. Difor kjem det stadig opp sjølv om temaet kan vere oljesektorens framtid, avgifter på bilar eller spørsmålet om kor klimafiendtleg det er å ete kjøt.

Sp finn sin måte å stikke seg fram på i mange debattar.

Likevel, det finst tema Sp er meir usikre på. Og desse er særleg vanskelege akkurat no, på grunn av dei mange nye, potensielle veljarane. Dei har ulike partibakgrunn, og sprikande standpunkt.

Innvandring er til dømes eit vanskeleg tema, der Sp berre kan tape. Her finst det ulike meiningar i partiet, og det er vanskeleg å finne ein bodskap som er akseptabel for både tidlegare venstreside-veljarar og tidlegare Frp-veljarar.

Trygve Slagsvold Vedum snakkar gjerne om å samarbeide med Jonas Gahr Støre og Ap. Audun Lysbakken og SV held han stilt om. Foto: Marit Hommedal, NTB Scanpix

Sist, men ikkje minst, er spørsmålet om samarbeidspartnarar noko Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum helst vil snakke minst mogeleg om. Sp står fast på samarbeid med Ap. Men han vil ikkje snakke om det andre partiet han etter alt å døme blir avhengig av, SV. Det gjer det vanskelegare å stele fleire veljarar frå Høgre og Frp.

Eit endå større problem er MDG. Dette er eit parti dei stadig går laus på, både for å rasere oljeindustrien og fordi dei er veganarar. Men MDG kan komme på vippen etter neste val, og vere partiet som må gi ei raudgrøn regjering støtte.

Er dette eigentleg nok til å lage riper i lakken for Sp? Den største utfordringa for partiet kjem kanskje først etter at dei eventuelt vinn neste års val.

For å samarbeide med Ap er ingen dans på roser. Det veit Sp, som har gjort det i åtte år. Denne gongen går dei også inn med ekstremt høge forventningar frå veljarane. Dei er nøydde til å reversere reformer og raskt få gjennom andre tydelege gjennomslag mot sentralisering.

Veljarane må kjenne at landet går i ei ny retning, slik Sp i så mange år no har etterlyst.

Den beste måten å få det til på, er likevel å bli den store valvinnaren og gå inn i regjeringsforhandlingar struttande av sjølvtillit.

Men då må dei ikkje snuble i dette siste året.