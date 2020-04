Strilemuslim

Asbjørn Kristoffersen

Visst er det trongare på tunnelbanene i Shanghai enn på Bybanen til Nesttun. Men det er vel berre tid om å gjera før ansiktsmasker blir eit vanleg syn på Bybanen også. Tildekking av munn og nase er på frammarsj i Europa. Jamvel det norske Folkehelseinstituttet og Angela Merkel er på glid. Og vi har for lengst slutta med å handhelsa på folk som vi ikkje elles har nokolunde intim omgang med. Kvinner og menn som ikkje er for oss, forklarar utagerande muslimar tabuet med. Eg er nok på veg til å bli ein strilemuslim.

Utanfor sjukehusa og sjukeheimane og heimesjukepleia er ansiktsskjula enno eit sjeldan syn her til lands. Sjal eller opptrekte klede er berre hakket meir vanleg. Så lenge Folkehelseinstituttet er skeptisk til nytten av kamuflasjen, blir det truleg ikkje noka ny massemaskehamstring på apoteka, slik kinesiske turistar bidrog til då dei første koronaskrekkmeldingane kom. Berre for dei som alltid må vera på den sikre sida, er ei pen maskesamling like kjekt å ha som kriselageret med dopapir.

Janusfabrikken og utanlandske leverandørar vil nok snart oversvøyma marknaden. Ågerprisar og juksekvalitet skal utkonkurrerast når marknadskreftene har fått pusten att, ifølgje kapitalistane. No er det om å gjera at norsk ansiktskamuflasje blir like fargerik og mangfaldig som det asiatiske fellesskapet. Skal eg bli strilemuslim, skal eg bli det med stil.

Svart tildekking, som står i stil med gravferdsdressen og besteskorne (som burde vore pussa), til kyrkebruk. Kvit eller grå tildekking til nøytral framferd når det er pengar eller offentlege løyve om å gjera. Fargar og figurar og Olav H. Hauge-diktstrofer til ferie og fritid og festlege høve. Såpass slakk i fortøyingane vil eg unna meg. Fem lag på lag med antibakteriell ull frå Janus og det er den draumen me ber på over munnen og kamuflert nasedrope. Og så skal eg prisa meg lukkeleg over alt rølp gamle folk slepp å skjemma ut ansiktsmaskene sine med.