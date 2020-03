Nei, vi treng ikkje å la fleire døy for å redde økonomien

Noreg har råd til å redde både innbyggarane og økonomien.

Publisert Publisert Nå nettopp

Koronautbrotet er ei katastrofe for økonomien, som her på Åsane senter. Men diskusjonen om at det blir for dyrt å redde menneskeliv bør droppast. Noreg har råd til å redde både folk og bedrifter, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Tor Høvik

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Kampen mot koronaviruset har skapt eit økonomisk sjokk verda over. Det verkar umogeleg å halde denne stenginga gåande særleg lenge, med mindre verda skal bli kasta inn i ei økonomisk krise som blir verre enn depresjonen på 1930-talet.

I Noreg har til no ufattelege 223.000 blitt arbeidslause dei siste to vekene, og tusenvis av bedrifter risikerer konkurs.

Difor byrjar no enkelte, både i USA og Noreg, å spørje om tiltaka mot koronaviruset er verdt prisen. Ein morbid variant er at eldre skal «ofre» seg for å redde økonomien, som Fredrik H. Fladmark skreiv i eit innlegg i BT.

Men fleire økonomar har òg vore kritisk. Tydelegast har NTNU-professor Jon Olaf Olaussen vore. I eit lesarinnlegg i Dagens Næringsliv skriv han:

Hva som gir de alvorligste konsekvensene, selve pandemien eller tiltakene, er imidlertid uklart for meg. (...) Enkel hoderegning tilsier at dette regnestykket ikke går opp. Tiltakene står rett og slett ikke i forhold til konsekvensene.

Olaussen har eit poeng når det gjeld stenginga av landegrenser, barnehagar og skular. Det var ikkje blant tiltaka som Folkehelseinstituttet tilrådde. Men der stoppar det.

Resten av problema skuldast anten forbod (restaurantar, kultur, idrett, frisørar osb.), statlege oppfordringar om å ikkje reise og møtast unødvendig (hotell og varehandel), eller koronatiltak i andre land (eksportindustrien). Og så har du priskrigen på olje i tillegg, som råkar oljenæringa.

Så sjølv om regjeringa i dag skulle opne skulane allereie fredag, ville problema på langt nær vere over for norsk næringsliv.

Les også 94 prosent av bedriftene i sentrum vurderer permitteringer

Diskusjonen har sjølvsagt òg ei moralsk side. Viss rike Noreg går i bresjen for å ofre menneskeliv for å spare pengar, som jo ligg i premissane om at tiltaka mot spreiing ikkje er verdt prisen, vil vi stadfeste at vi er verdshistorias kjipaste folkeslag.

Knapt noko land i verda er betre stilt til å redde både innbyggarane, bedrifter og arbeidsplassar ut av koronakrisa. Oljefondet kan betale lønningane til dei arbeidslause og rekningane til bedriftene eit år eller lenger, om ein må.

Det vil koste, sjølvsagt. Finansdepartementet har rekna ut at to månader med dagens hestekur vil koste staten 110 milliardar, i tillegg til lån og garantiar.

Eg trur det blir dyrare. For regjeringa må gjere meir – til dømes som i Danmark, der staten dekker husleiga til bedrifter som har mista inntektene.

Men sjølv om det skulle koste det dobbelte, altså rundt 100 milliardar i månaden, vil det i løpet av eitt år «berre» ete opp ti prosent av oljefondet.

Og truleg vil tiltaka neppe vare så lenge. Folkehelseinstituttet jobbar med ein ny teori om at smittetoppen kan kome allereie i april. Det kan bety at ein del av tiltaka kan mjukast opp allereie før sommarferien. Men det betyr òg at få har blitt immune, og at ein del tiltak difor må vare lenge. Vi får sjå.

Prisen for å bruke av oljefondet er litt høgare skatt eller litt lågare velferd i framtida, men i høve til krisa vi står i er det småtteri. Dessutan vil truleg oljefondet tene på krisa ved at dei får kjøpe aksjar billig, slik dei gjorde under finanskrisa i 2008–2009.

USA, Europa og store deler av verda elles er ikkje så heldige. Der fryktar mange at sjølv eit par månader med strenge tiltak vil kaste landa ut i ei djup økonomisk krise.

Og deira problem er vårt problem. Noreg er trass alt svært avhengig av verdsøkonomien, eksportorienterte som vi er.

Ropa om å ofre menneskje for å redde norsk økonomi vil neppe bli høyrd. Men samstundes må sjølvsagt alt gjerast for å hindre at økonomien går fillevegen. For det første betyr det at staten må halde folk og bedrifter flytande økonomisk.

For det andre betyr det at ein må opne opp det som kan opnast opp, for ikkje å dra økonomien lengre ned enn naudsynt. Mellom anna bør barnehagar og grunnskulen opnast opp så snart som mogeleg.

Koronakrisa er ligg an til å bli den største prøvinga sidan krigen. Akkurat no kokar det. Men verda jobbar på høggir, og kunnskap om sjukdomen og medisinar vil gjere det lettare å finsikte verkemidla etter kvart.

Men fram til då gjeld det å halde hovudet kaldt. Hugs på at vi er rike, at dette vil gå over og at vi i ettertid må leve med dei vala vi gjer no.

Hør BTs koronapodcast i appen BT Lytt eller direkte i vinduet nedenfor: