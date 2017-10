Innimellom innser heldigvis politikerne at de ikke vet best. Nå tar de folket med på råd om hvordan demokratiet i bydelene bør være.

Bergen skal sannsynligvis få en nytt demokratisk system. Et nærdemokrati, som byrådet kaller det. Fra 1974 og frem til de ble endelig nedlagt i 2010, hadde Bergen flere varianter av bydelsstyrer. I perioder hadde de med så mye makt at det gikk ut over styringen fra Rådhuset, andre ganger var de så maktesløse at de var nærmest meningsløse.

Nå mener flertallet i bystyret at noe vesentlig gikk tapt da bydelsdemokratiet forsvant, og at det er på tide å gjenopplive det en ny og bedre versjon.

Håpet er at flere vil skal engasjere seg i de lokale sakene, og at veien til makten skal bli kortere.

Heldigvis har politikerne nå tatt inn over seg noe vesentlig: De folkevalgte vet ikke nødvendigvis best hvordan demokratiet bør være. Derfor skal nå et tilfeldig utvalg av byens befolkning være med å legge premissene for hvordan et eventuelt nytt nærdemokratiet bør bli.

Bergen bystyre vedtok for et par uker siden å opprette et borgerpanel for å få innspill til hva folk egentlig mener trengs. Før man går i gang med en gedigen reform, vil politikerne kartlegge hva folk forventer og hva behovet er. Forslaget om å trekke et tilfeldig utvalg av befolkningen, og faktisk gi disse en viss innflytelse, er rett og slett progressivt.

Rune Sævig

Jeg mistenker at en del av de folkevalgte kjente på en viss angst da de stemte for forslaget. For inviterer man folk inn for å si hva de mener, må man også lytte helt på ekte.

Ekte medvirkning er helt avgjørende for at et borgerpanel skal være vellykket. Det vil ikke være et godt møte med politikken om innspillene blir lagt i en skuff og glemt. Jeg er spent på hvordan den biten blir i praksis.

Men bypolitikere viser overraskende lovende takter når de vil ta i bruk en ny og innovativ metode for å få innspill fra tilfeldige bergensere.

Det store, store flertallet av oss driver ikke med politisk arbeid. Vi har outsourcet det til andre. Noen har kanskje aldri vurdert muligheten for å delta i partipolitikken.

Andre har tatt et aktivt valg om å la være. De vil bruke tiden sin annerledes, og er fornøyde med det. Det kan finnes helt konkrete grunner til at de holder seg utenfor politikken, selv om de egentlig synes det er viktig.

Om en form for bydelsstyre skal gjenoppstå, ville det vært synd om de som i dag finner stor glede i å drive med politikk får legge alle premissene. Partipolitikk er ikke for alle, men det bør være mulig å få flere med. Om ikke i partiarbeid, så i alle fall til å si hva de mener om beslutninger som gjelder deres nærmiljø.

Metoden med borgerpanel er prøvd flere ganger før, og i langt tyngre saker enn en demokratireform i en middels stor norsk by.

Irland og Island har blant annet brukt borgerpanel da grunnloven skulle endres. I Storbritannia har det akkurat vært gjennomført et slikt opplegg for å få innspill til Brexit-prosessen.

45 briter ble invitert til å være med to helger, der de diskuterte hvordan løsrivelsen fra EU bør være. Et flertall stemte for at Storbritannia skulle forlate unionen, men det er uendelig mange beslutninger som gjenstår.

Den siste helgen er nettopp gjennomført, og konklusjonene er lite relevante for nærdemokratiet i Bergen. Men noe gjorde arrangørene av borgerpanelet rett: Deltakerne syntes det var meningsfullt. Samtlige deltok aktivt i diskusjonene, selv om de som var med hadde helt ulik bakgrunn, kunnskap og interesse for politikk i utgangspunktet.

Alle, med unntak av en som ble syk, møtte opp på den andre samlingen. De syntes med andre ord at det var verdt å bruke tiden sin på å diskutere Brexit en hel helg, med vilt fremmede mennesker.

Partiene består av et stort mangfold av mennesker, men de har likevel det til felles at de tiltrekkes av politikken slik den er i dag. Antall partimedlemmer har gått ned, og mye tyder på at folk flest foretrekker å holde seg utenfor.

Lokaldemokratiutvalget i Bergen, som kom med sin rapport i vår, konkluderte med at demokratiet her i byen fungerer godt. Valgdeltakelsen varierer sterkt mellom valgkretsene her, men ikke mer enn at det inntil videre er til å leve med. Det er på ingen måte noen krise. Andre steder i Norden er det større grunn til bekymring.

Likevel, det er ekstremt viktig at de som sitter med makten hele tiden jobber med å inkludere flest mulig. Særlig viktig er det å prøve å lytte til dem som aldri ville finne på å møte opp på et partimøte.

Akkurat det er den store fordelen med et borgerpanel, fordi man gjør et oppriktig forsøk på å hente inn dem som ellers ikke sier sin mening høyt.

For dem som kjenner på en dyp skepsis til å involvere tilfeldige mennesker i politisk arbeid, er det en god nyhet: De valgte politikerne vil fortsatt ha siste ord. Partienes makt blir ikke svekket av å lytte litt ekstra til folk utenfra innimellom.

Tvert imot, den åpenheten politikerne nå viser, er et tegn på at demokratiet er sterkt og levende.

Ellers er det bare for byens innbyggere å håpe at man blir blant de heldige, utvalgte, som kan gi politikerne gode råd på veien videre.