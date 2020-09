No har det rakna heilt for Bergen Frp

Partiet utraderer snart seg sjølv frå bystyret.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Marte Monstad og Christoffer Thomsen er sambuarar og har stått saman i konflikten som no førte til at Monstad er den einaste Frp-representanten att i bystyret. Foto: Eirik Brekke (Arkiv)

I morgon stiller Framstegspartiet med berre éin fast representant i bystyret, nemleg gruppeleiar Marte Monstad.

Tysdag vart det kjent at Vestland Frp har ekskludert dei to andre representantane, Tor Woldseth og Tomas Flesland.

Om ikkje dei vinn fram med ein anke til sentralstyret, tar Woldseths partikarriere slutt etter meir enn 30 år. I førre periode vart den krona med varaordførarvervet i Bergen. Han var òg fungerande ordførar ei stund.

No skal han møte som uavhengig representant. Det må òg Flesland gjere. For bystyrevervet kan ikkje partiet ta frå dei.

Me må skru tida litt tilbake, til då Marte Monstad vart gruppeleiar. Ho vann nemleg den tittelen i ein bitter og dyrekjøpt kamp mot Tor Woldseth i september i fjor.

I ei rein votering ville ho tapt med ei stemme mot to. Flesland og Woldseth stemte på Woldseth.

Så drog det seg til. Christoffer Thomsen er sambuaren til Monstad, men var òg leiar i Bergen Frp på dette tidspunktet. Han sørgja for at vararepresentantane til bystyret ikkje fekk stemme på møtet – for det ville gitt Woldseth sigeren.

Han brukte derimot si eiga stemme som lokallagsleiar i Monstads favør.

Då var det uavgjort, og då delte Frp ut leiarvervet ved loddtrekning.

Monstad vann. Men det slutta ikkje her. I desember skulle Frp ta stilling til kven som skulle få ei 50 prosent stilling i bystyret. Når eit parti berre får eitt betalt verv, så er det naturleg at gruppeleiaren får det.

Men ingenting er naturleg i Bergen Frp.

Woldseth og Flesland tok opp kampen og ville vunne ei rein votering – akkurat som sist. Og akkurat som sist kom Thomsen inn frå sidelina. Uavgjort. Men no er det ikkje loddtrekning som gjeld, for partiet hadde ein gruppeleiar.

Monstad kunne difor dobbeltstemme på seg sjølv – og vann igjen.

Nedsida er at det ikkje er så mykje att å styre – og Monstad er no gruppeleiar for seg sjølv. Det betyr mindre innflytelse i bystyret.

I fjor bestemte sentralstyret seg for å legge ned Bergen Frp, på grunn av alt bråket. Eksklusjonane er eit tydeleg bevis på at det ikkje akkurat roa ned situasjonen.

Medlemmene i Bergen er frustrerte, for dei står utan skikkelege medlemsrettar i partiet. Dei får ikkje arrangere årsmøte eller påverke resten av partiet. Samtidig har både Vestland Frp og sentralstyret vist at dei ikkje klarer å styre Bergen Frp betre enn det lokallaget sjølv klarte.

Om Bergen Frp var ein brennande bygning, så har partiet – både sentralt og lokalt – vore meir oppteken av kven som styrer sameiget enn å sløkke brannen.

Historia til Bergen Frp er full av store personkonfliktar. Men denne gongen har det verkeleg sklidd ut.

Partiet slit i Oslo òg, men der går det i det minste føre seg ein politisk diskusjon om forskjellane. Ein del av partiet vil ta partiet i ei meir nasjonalistisk retning, medan andre vil halde att.

Det finst ingen politisk diskusjon i Bergen Frp. Bakteppet er misnøye med valresultata, for det har gått nedover med oppslutninga i Bergen. Men partane leverer ingen argument for si side ute blant folk.

Då ser det ut som ei rein personkonflikt.

Dei som betaler kontingent til dette partiet i Bergen må jo lure på kva pengane går til. Og det er nok det minste problemet.

Når Frp ein gong skal starte på gjenoppbygginga, treng partiet nye medlemmer i Bergen. Det er ikkje lett å forstå kvar dei skal kome frå no.

Det er i det minste lett å forstå kvifor Bergen Frp ikkje har hatt tid til å drive så mykje med politikk det siste året.

Morten Myksvoll er tidlegare medlem i Frp og var bystyrerepresentant for partiet i 2011–2015.