Det er ikke nok å si ja til en samtykkelov

Ofre for seksuelle overgrep fortjener bedre vern enn det en samtykkelov kan gi dem.

Anne Rokkan Kommentator

Illustrasjon: Marvin Halleraker

Elsa Faleide og «Kristian» møtes hos felles venner. De finner tonen, praten går lett. Etter byen og nattmat følger han henne hjemover, og hun tilbyr ham å sove over.

Hun sier tydelig i fra at det kun er snakk om soving. Vel i seng kysser de litt, han tar på henne, men hun ber han gjentatte ganger om å slutte.

Han hører det, og gir seg en stund, før han prøver igjen. Til slutt sier hun nei enda en gang, og snur seg bort for å vise at hun virkelig ikke er interessert.

Da penetrerer han henne bakfra.

Det tok to år før Elsa anmeldte saken. Den ble henlagt dagen etter, som «intet straffbart forhold». Dette til tross for at «Kristian» er enig i Elsas forklaring på hva som har skjedd, og innrømmer overgrepet.

De stiller begge opp i NRK-programmet «Innafor».

For at noe skal kunne dømmes som voldtekt i Norge, må hendelsen oppfylle ett av tre kriterier:

Gjerningspersonen må ha brukt vold eller truende oppførsel for å gjennomføre handlingen, eller offeret må ha vært ute av stand til å motsette seg den.

Mange overgrep faller likevel mellom disse premissene. Tilfellet med Elsa og «Kristian» er et slikt eksempel. Det ble ikke brukt vold eller trusler, og Elsa var våken.

De er likevel enige om at samleiet var et overgrep.

I 2017 fremmet SV et forslag om en såkalt samtykkelov. Forslaget klarte ikke å samle flertall, men skal nå foreslås på nytt.

Tanken er at ved å endre formuleringen i lovteksten, slik at voldtekt defineres som sex uten samtykke, får man en nyansering av voldtektsbegrepet som passer bedre med virkeligheten.

Forslaget klinger godt i manges ører, og det med god grunn.

Det skal ikke være offerets ansvar å yte aktiv motstand, men overgriper som må forsikre seg om at den seksuelle handlingen er ønsket.

Å være lydhør for hvorvidt den man ligger med egentlig har lyst, er en forsikring for begge parter.

Det kan derfor virke naturlig, ja nærmest innlysende, å endre loven til at et samtykke skal være avgjørende for hvorvidt samleiet er frivillig.

I Sverige har samtykkeloven fra 2017 vært en suksess, ihvertfall etter at det første halvannet året er evaluert. Det er langt flere fellende dommer, og det meste av økningen kommer fra nettopp den type hendelser som lovendringen omfatter.

Offeret kan ha havnet i den panikklignende frys-tilstanden, eller overgrepet kan skje så plutselig at offeret ikke rekker å vurdere situasjonen.

Kravene til bevis er like høye som før, og dermed er ikke en samtykkelov til hjelp dersom det er ord mot ord.

Men dersom en tiltalt innrømmer at det ikke var klarhet i om offeret ønsket å være med på leken, eller man på andre måter finner bevis for manglende samtykke, har man nå en hjemmel å dømme overgrepet på.

Men er virkelig voldtektsproblematikken løst så lett?

Det er mange utfordringer med å innføre et krav til samtykke.

For hva er egentlig et samtykke? En subjektiv fortolkning av kroppsspråk og lyd, eller den parodiske løsningen med et samtykke avgitt gjennom bank-ID og en app på telefonen?

Et samtykke er også ferskvare: det kan trekkes tilbake etter at bank-ID er bekreftet. Dersom samleiet likevel finner sted, kan offeret fort ha en svært dårlig sak selv om voldtekten er reell.

Slik kan en samtykkelov true rettssikkerheten til begge parter.

Et enda viktigere spørsmål er hva en samtykkelov ikke dekker.

Den gir ikke vern til ofre for seksuell utyttelse på bakgrunn av maktovergrep eller psykologisk kontroll. I disse tilfellene er samtykke gitt, men ikke reelt sett frivillig.

Den gir ikke vern mot grov uaktsom voldtekt, altså at tiltalte burde forstått at handlingen var uønsket. Dette er allerede dekket av det norske lovverket, men ikke av det svenske.

Og når samtykkeloven overlater til domstolene skjønnsmessig å avgjøre hvorvidt de mener samtykke har vært gitt eller ikke, vil det bli avgjørende hvorvidt man evner å presentere seg selv og saken sin på en troverdig måte.

Dette truer rettssikkerheten til mindre ressurssterke tiltalte og offer.

Professor i jus ved UiB, Jørn Jacobsen, gav i fjor ut boken «Valdtektsstraffebodet – gjeldande rett og spørsmål om reform».

Han tar til orde for å gjøre en helhetlig gjennomgang av straffeloven, og identifisere hvor den er utilstrekkelig, heller enn å enkelt og greit tilføre ordet «samtykke».

Det er ikke kontroversielt at dagens voldtektslovgivning langt i fra er god nok. Nesten ti prosent av alle norske kvinner er blitt voldtatt, men det anslås at bare én prosent av alle overgrep ender med fellende dom.

Jacobsen mener vi bør utvide antallet hjemler man kan dømmes på. For voldsforbrytelser har vi flere alvorlighetsgrader, med tilhørende straffenivå.

For voldtekt er det enten eller, og en minstestraff på tre år, noe som kan gjøre at dommere vegrer seg for å dømme såkalte gråsonetilfeller.

Med flere, og mer graderte straffebud, kombinert med en mer fleksibel strafferamme, kan flere overgrepsofre få erfare at opplevelsen deres fanges opp i rettsvesenet, og at overgrepet anerkjennes som straffbart.

Samtalen og debatten om samtykke er uansett et udelt gode. Menn som opplever seg urettferdig anmeldt for voldtekt, bør rette sin vrede mot dårlig forebygging og utdanning, heller enn mot den krenkede kvinnen.

Psykolog Atle Auestad, som har jobbet med både ofre og overgripere, forteller at rus og begjær ofte gjør at overgripere setter sin empati med offeret i andre rekke.

Han mener medisinen er å aktivt reflektere rundt slike situasjoner på forhånd, og at et økt fokus på samtykke kan bidra til dette.

Tiden er uansett overmoden for å presisere og modernisere lovverket vårt. Den forrige store reformen på området er fra 2000, da sovevoldtekter ble kriminalisert.

20 år er lang tid på et felt hvor kunnskap om seksuell adferd utvikler seg raskt.

Vi trenger en lovgivning som reflekterer dagens erkjennelse av hva voldtekt faktisk er, og som gir oss et reelt vern mot dette.